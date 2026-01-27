Música

Orquestra Sinfônica do ES divulga temporada 2026 com concertos em todo o Estado

Com o tema “Manifestações do Amor”, programação reúne apresentações em teatros, parques, escolas e espaços culturais ao longo do ano

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:40

Orquestra Sinfônica do ES Crédito: Marcos Salles / SESC-ES

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) divulgou a temporada 2026, que chega com o tema “Manifestações do Amor” e propõe um percurso musical ao longo do ano por teatros, parques, escolas e espaços culturais do Estado.

Sob curadoria e direção musical de Helder Trefzger, a programação reúne grandes obras do repertório sinfônico e aposta em encontros com artistas convidados, concertos ao ar livre e ações formativas.

A temporada percorre séries tradicionais da Oses, como Quarta e Quinta Clássica, Pré-estreia, Concertos Sinfônicos, Famílias, Sinfônica no Parque e Orquestra nas Escolas, além de projetos especiais e participações em festivais.

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) Crédito: Lorenzo_Savergnini

Os concertos acontecem em espaços como Teatro Sesc Glória, Theatro Carlos Gomes, Teatro Universitário da Ufes, Parque Botânico da Vale, Parque Cultural Casa do Governador e outros locais abertos, reforçando a proposta de ampliar o acesso à música de concerto.

Para o maestro Helder Trefzger, o tema dialoga diretamente com a história da música clássica. “O amor é tema recorrente nas composições clássicas ao longo da história. Grandes compositores se inspiraram nesse tema, em suas múltiplas dimensões, para produzir obras-primas”, destaca.

Além do repertório sinfônico, a temporada se conecta com diferentes públicos por meio de concertos didáticos, apresentações em escolas públicas e projetos voltados para famílias. A Oses também recebe participações especiais ao longo do ano, promovendo encontros entre a música de concerto e outros universos artísticos.

Confira a programação resumida da temporada 2026:

Programação 2026 - Oses

Fevereiro

11 e 12/02 — Teatro Sesc Glória — Abertura da Temporada

25 e 26/02 — Theatro Carlos Gomes — Concertos Sinfônicos





Março

06/03 — Teatro Sesc Glória — Concerto Especial – Dia Internacional da Mulher. Participação especial: Mãeana

11 e 12/03 — Theatro Carlos Gomes — Concertos Clássicos

27/03 — Cais das Artes — Concerto Especial com projeções visuais





Abril

08 e 09/04 — Theatro Carlos Gomes — Concertos Clássicos

12/04 — Parque Botânico da Vale — Sinfônica no Parque

29 e 30/04 — Teatro Sesc Glória — Concertos Sinfônicos





Maio

03/05 — Parque Botânico da Vale — Sinfônica no Parque

27 e 28/05 — Teatro Universitário da Ufes — Concertos Sinfônicos





Junho

01 a 16/06 — Escolas públicas estaduais — Orquestra nas Escolas

24 e 25/06 — Teatro Sesc Glória — Concertos Sinfônicos

28/06 — Parque Cultural Casa do Governador — Série Famílias. Participação especial: Luccas Martins e Regional Capixaba





Julho

15 e 16/07 — Theatro Carlos Gomes — Vitória Ópera Estúdio

29 e 30/07 — Teatro Sesc Glória — Concertos Sinfônicos





Agosto

12 e 13/08 — Theatro Carlos Gomes — Concertos Clássicos. Participações especiais: André Prando e Luíza Dutra

16/08 — Parque Botânico da Vale — Sinfônica no Parque

26 e 27/08 — Teatro Sesc Glória — Concertos Sinfônicos





Setembro

02 a 06/09 — Casa da Música Sônia Cabral — Concurso Natércia Lopes

16 e 17/09 — Teatro Sesc Glória — Concertos Clássicos

30/09 e 01/10 — Teatro Universitário da Ufes — Concertos Sinfônicos





Outubro

05 a 09/10 — Escolas públicas estaduais — Orquestra nas Escolas

11/10 — Parque Cultural Casa do Governador — Série Famílias





Novembro

06 e 08/11 — Theatro Carlos Gomes — Ópera

28/11 — Teatro Sesc Glória — Encerramento do Festival de Música Erudita





Dezembro

06/12 — Parque Botânico da Vale — Sinfônica no Parque

16/12 — Parque Cultural Casa do Governador — Concerto Especial. Participações especiais: Dora e Jacques Morelenbaum

18/12 — Teatro Sesc Glória — Concerto Especial de Natal

20/12 — Theatro Carlos Gomes — Série Famílias – Concerto Temático

