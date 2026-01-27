Orquestra Sinfônica do ES divulga temporada 2026 com concertos em todo o Estado

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:40
A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) divulgou a temporada 2026, que chega com o tema “Manifestações do Amor” e propõe um percurso musical ao longo do ano por teatros, parques, escolas e espaços culturais do Estado.
Sob curadoria e direção musical de Helder Trefzger, a programação reúne grandes obras do repertório sinfônico e aposta em encontros com artistas convidados, concertos ao ar livre e ações formativas.
A temporada percorre séries tradicionais da Oses, como Quarta e Quinta Clássica, Pré-estreia, Concertos Sinfônicos, Famílias, Sinfônica no Parque e Orquestra nas Escolas, além de projetos especiais e participações em festivais.
Os concertos acontecem em espaços como Teatro Sesc Glória, Theatro Carlos Gomes, Teatro Universitário da Ufes, Parque Botânico da Vale, Parque Cultural Casa do Governador e outros locais abertos, reforçando a proposta de ampliar o acesso à música de concerto.
Para o maestro Helder Trefzger, o tema dialoga diretamente com a história da música clássica. “O amor é tema recorrente nas composições clássicas ao longo da história. Grandes compositores se inspiraram nesse tema, em suas múltiplas dimensões, para produzir obras-primas”, destaca.
Além do repertório sinfônico, a temporada se conecta com diferentes públicos por meio de concertos didáticos, apresentações em escolas públicas e projetos voltados para famílias. A Oses também recebe participações especiais ao longo do ano, promovendo encontros entre a música de concerto e outros universos artísticos.
Confira a programação resumida da temporada 2026:
