Editorias do Site
Redes Sociais

Orquestra Sinfônica do ES divulga temporada 2026 com concertos em todo o Estado

Com o tema “Manifestações do Amor”, programação reúne apresentações em teatros, parques, escolas e espaços culturais ao longo do ano

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de janeiro de 2026 às 11:40

Apresentação da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, sob regência de Gabriel Rhein-Schirato, no aniversário de 10 anos do Sesc Glória.
Orquestra Sinfônica do ES Crédito: Marcos Salles / SESC-ES

A Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo (Oses) divulgou a temporada 2026, que chega com o tema “Manifestações do Amor” e propõe um percurso musical ao longo do ano por teatros, parques, escolas e espaços culturais do Estado.

Sob curadoria e direção musical de Helder Trefzger, a programação reúne grandes obras do repertório sinfônico e aposta em encontros com artistas convidados, concertos ao ar livre e ações formativas.

A temporada percorre séries tradicionais da Oses, como Quarta e Quinta Clássica, Pré-estreia, Concertos Sinfônicos, Famílias, Sinfônica no Parque e Orquestra nas Escolas, além de projetos especiais e participações em festivais.

Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses) irá tocar trilhas que marcaram gerações
Orquestra Sinfônica do Espírito Santo (Oses)  Crédito: Lorenzo_Savergnini

Os concertos acontecem em espaços como Teatro Sesc Glória, Theatro Carlos Gomes, Teatro Universitário da Ufes, Parque Botânico da Vale, Parque Cultural Casa do Governador e outros locais abertos, reforçando a proposta de ampliar o acesso à música de concerto.

Para o maestro Helder Trefzger, o tema dialoga diretamente com a história da música clássica. “O amor é tema recorrente nas composições clássicas ao longo da história. Grandes compositores se inspiraram nesse tema, em suas múltiplas dimensões, para produzir obras-primas”, destaca.

Além do repertório sinfônico, a temporada se conecta com diferentes públicos por meio de concertos didáticos, apresentações em escolas públicas e projetos voltados para famílias. A Oses também recebe participações especiais ao longo do ano, promovendo encontros entre a música de concerto e outros universos artísticos.

Confira a programação resumida da temporada 2026:

Programação 2026 - Oses

  • Fevereiro
  • 11 e 12/02 — Teatro Sesc Glória — Abertura da Temporada
  • 25 e 26/02 — Theatro Carlos Gomes — Concertos Sinfônicos

  • Março
  • 06/03 — Teatro Sesc Glória — Concerto Especial – Dia Internacional da Mulher. Participação especial: Mãeana
  • 11 e 12/03 — Theatro Carlos Gomes — Concertos Clássicos
  • 27/03 — Cais das Artes — Concerto Especial com projeções visuais

  • Abril
  • 08 e 09/04 — Theatro Carlos Gomes — Concertos Clássicos
  • 12/04 — Parque Botânico da Vale — Sinfônica no Parque
  • 29 e 30/04 — Teatro Sesc Glória — Concertos Sinfônicos

  • Maio
  • 03/05 — Parque Botânico da Vale — Sinfônica no Parque
  • 27 e 28/05 — Teatro Universitário da Ufes — Concertos Sinfônicos

  • Junho
  • 01 a 16/06 — Escolas públicas estaduais — Orquestra nas Escolas
  • 24 e 25/06 — Teatro Sesc Glória — Concertos Sinfônicos
  • 28/06 — Parque Cultural Casa do Governador — Série Famílias. Participação especial: Luccas Martins e Regional Capixaba

  • Julho
  • 15 e 16/07 — Theatro Carlos Gomes — Vitória Ópera Estúdio
  • 29 e 30/07 — Teatro Sesc Glória — Concertos Sinfônicos

  • Agosto
  • 12 e 13/08 — Theatro Carlos Gomes — Concertos Clássicos. Participações especiais: André Prando e Luíza Dutra
  • 16/08 — Parque Botânico da Vale — Sinfônica no Parque
  • 26 e 27/08 — Teatro Sesc Glória — Concertos Sinfônicos

  • Setembro
  • 02 a 06/09 — Casa da Música Sônia Cabral — Concurso Natércia Lopes
  • 16 e 17/09 — Teatro Sesc Glória — Concertos Clássicos
  • 30/09 e 01/10 — Teatro Universitário da Ufes — Concertos Sinfônicos

  • Outubro
  • 05 a 09/10 — Escolas públicas estaduais — Orquestra nas Escolas
  • 11/10 — Parque Cultural Casa do Governador — Série Famílias

  • Novembro
  • 06 e 08/11 — Theatro Carlos Gomes — Ópera
  • 28/11 — Teatro Sesc Glória — Encerramento do Festival de Música Erudita

  • Dezembro
  • 06/12 — Parque Botânico da Vale — Sinfônica no Parque
  • 16/12 — Parque Cultural Casa do Governador — Concerto Especial. Participações especiais: Dora e Jacques Morelenbaum
  • 18/12 — Teatro Sesc Glória — Concerto Especial de Natal
  • 20/12 — Theatro Carlos Gomes — Série Famílias – Concerto Temático

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Nazareth no ES: lendária banda escocesa fará show gratuito em Vitória

Nazareth no ES: lendária banda escocesa fará show gratuito em Vitória

Imagem - Antes de ser inaugurado, Cais das Artes terá show gratuito de Vanessa da Mata

Antes de ser inaugurado, Cais das Artes terá show gratuito de Vanessa da Mata

Imagem - Você sabia? Eloy Casagrande, baterista do Slipknot, já tocou em banda capixaba

Você sabia? Eloy Casagrande, baterista do Slipknot, já tocou em banda capixaba

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/01/2026

Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 27/01/2026
Imagem - Brasileiro Adolpho Veloso é indicado ao Bafta de melhor fotografia

Brasileiro Adolpho Veloso é indicado ao Bafta de melhor fotografia
Imagem - 'O Agente Secreto' é indicado ao Bafta de filme estrangeiro e melhor roteiro

'O Agente Secreto' é indicado ao Bafta de filme estrangeiro e melhor roteiro