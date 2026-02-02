Astrologia

Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 02 a 08 de fevereiro de 2026

Descubra o que as cartas revelam para a semana de cada nativo do zodíaco

Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 07:49

Será uma semana de observação, amadurecimento e escolhas mais alinhadas com a realidade Crédito: Imagem: Adam Vilimek | Shutterstock

Fevereiro começará com uma energia de retomada consciente. O baralho cigano indica que esta semana funcionará como um ajuste fino entre aquilo que foi iniciado em janeiro e o que realmente terá potencial de crescimento. Será um período de observação, amadurecimento e escolhas mais alinhadas com a realidade. O Mestre Ravi Vidya explica que, agora, o universo testará a solidez das intenções: o que for verdadeiro se fortalecerá, enquanto o que for ilusório começará a perder espaço.

A seguir, confira as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries

O ariano sentirá urgência em resolver pendências e avançar em projetos pessoais Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “O Cavaleiro” impulsiona ações rápidas e decisões que não podem mais ser adiadas. Você sentirá urgência em resolver pendências e avançar em projetos pessoais. No amor, atitudes claras evitarão ruídos. No trabalho, iniciativa e coragem abrirão caminhos importantes, desde que você evite atropelar processos.

Touro

Para o taurino, a semana favorecerá a consolidação de planos e a organização da vida prática Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “A Âncora” traz estabilidade e segurança, pedindo constância e paciência. A semana favorecerá a consolidação de planos e a organização da vida prática. No amor, os vínculos se fortalecerão quando houver confiança mútua. No trabalho, manter o ritmo será mais eficaz do que tentar acelerar resultados .

Gêmeos

A mente do geminiano estará ativa, mas será preciso cuidado com a ansiedade e o excesso de estímulos Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “Os Pássaros” intensifica conversas, reuniões e trocas de informações. A mente estará ativa, mas será preciso cuidado com a ansiedade e o excesso de estímulos. No amor, diálogos sinceros alinharão expectativas. No trabalho, boas ideias surgirão, mas exigirão foco para se concretizarem.

Câncer

O canceriano perceberá nuances que antes passavam despercebidas Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “A Lua” aprofunda emoções e amplia a sensibilidade . Você perceberá nuances que antes passavam despercebidas. No amor, sentimentos virão à tona pedindo acolhimento e maturidade. No trabalho, confiar na intuição será importante, mas será necessário evitar decisões precipitadas.

Leão

Para o leonino, a semana favorecerá a exposição positiva, a liderança e a conclusão de pendências Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “O Sol” traz clareza, vitalidade e reconhecimento. A semana favorecerá a exposição positiva, a liderança e a conclusão de pendências. No amor, alegria e conexão sincera fortalecerão a relação. No trabalho, sua presença se destacará naturalmente.

Virgem

No amor, o virginiano deverá evitar suposições e observar atitudes Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “A Raposa” pede atenção, estratégia e leitura cuidadosa das situações. Nem tudo será o que parecerá. No amor, será importante evitar suposições e observar atitudes. No trabalho, um planejamento inteligente evitará erros e desgastes desnecessários.

Libra

A semana trará oportunidades ao libriano por meio de pessoas e ambientes coletivos Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “O Jardim” favorece encontros, convites e a ampliação da vida social. A semana trará oportunidades por meio de pessoas e ambientes coletivos. No amor, leveza e diálogo fluirão bem. No trabalho, o networking se mostrará essencial.

Escorpião

A semana exigirá do escorpiano autocontrole e inteligência emocional Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “A Serpente” alerta para tensões emocionais e disputas sutis. A semana exigirá autocontrole e inteligência emocional . No amor, a transparência evitará conflitos. No trabalho, será importante evitar jogos de poder e focar a estratégia.

Sagitário

Para o sagitariano, a semana favorecerá viagens, estudos ou mudanças de perspectiva Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “O Navio” indica expansão, mudanças e desejo de novos horizontes. A semana favorecerá viagens, estudos ou mudanças de perspectiva. No amor, a necessidade de liberdade precisará ser equilibrada com compromisso. No trabalho, novas possibilidades surgirão.

Capricórnio

A semana do capricorniano favorecerá estudos, análises e planejamento Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “O Livro” aponta aprendizados importantes e informações reveladoras. A semana favorecerá estudos, análises e planejamento . No amor, conversas profundas fortalecerão vínculos. No trabalho, o conhecimento será seu maior aliado.

Aquário

O aquariano deverá evitar decisões impulsivas ou conversas decisivas em momentos de estresse Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “A Estrela” traz inspiração, esperança e alinhamento espiritual. Você se sentirá mais conectado(a) ao seu propósito. No amor, conexões verdadeiras se aprofundarão. No trabalho, ideias inovadoras ganharão força.

Peixes

A semana trará sensibilidade e empatia ao pisciano Crédito: Imagem: Allexxandar | Shutterstock

A carta “O Coração” intensifica emoções e favorece relações baseadas em afeto verdadeiro. A semana trará sensibilidade e empatia. No amor, entrega e romantismo fortalecerão os laços. No trabalho, seguir o que tocar o coração trará satisfação .

Por Ravi Vidya O Mestre Ravi Vidya é um médium renomado, especialista na leitura do baralho cigano. Com sua habilidade extraordinária de interpretar as cartas, ele tem ajudado muitas pessoas a encontrarem clareza e orientação em suas vidas.