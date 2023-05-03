De Mundo Bita a Elsa, circuito de teatro infantil anima o ES até novembro

Com a proposta de formar público, o Diversão em Cena ArcelorMittal volta neste ano com sete espetáculos inéditos para o público infantil. São peças como "Elza Soares para crianças", "Bita e a Imaginação que Sumiu" e "Elsa, A Rainha da Neve", que vão preencher o calendário teatral até novembro deste ano.
No total, serão seis espetáculos com entrada gratuita e um com preço popular de R$ 10. Promovidos de forma inclusiva, os espetáculos contarão, mais uma vez, com intérprete de libras.
As apresentações acontecem no Teatro Universitário, no campus da Ufes, e Goiabeiras, Vitória. Abaixo você confere os espetáculos e a programação completa.
- A MENINA DO MEIO DO MUNDO – Elza Soares para crianças. (RJ)
- Quando: 13 e 14 de maio (sábado e domingo), às 16h
- Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória
- Gênero: Infantil
- Classificação: livre
- Duração: 60 minutos
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: “A Menina do Meio do Mundo – Elza Soares para Crianças” apresenta as atrizes Merícia Cassiano, no papel de Elzinha, e Ella Fernandes como Dona Rosária, além de Lucas da Purificação (Alair), Elis Loureiro (Dindi) e Caio Nery (Guri) em uma história ficcional que resgata algumas passagens da trajetória de Elza Soares. Em uma delas, a cantora é ridicularizada em um programa de calouros apresentado por Ary Barroso, mas deu a volta por cima ao falar da fome do povo pobre. Na trilha sonora, estão grandes clássicos da MPB imortalizados por Elza Soares, como “Meu Guri”, “A Carne”, “Se Acaso você Chegasse”, “Mas que nada”, “Lata D’Água”, “A Mulher do Fim do Mundo” e muitos outros, em arranjos pensados para as novas gerações.
- BITA E A IMAGINAÇÃO QUE SUMIU – (RJ)
- Quando: 3 e 4 de junho (sábado e domingo), às 16h
- Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória
- Gênero: Musical
- Classificação: livre
- Duração: 60 minutos
- Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)
- Sinopse: Assistido por mais de 500 milhões de pessoas no Youtube, Bita ganha adaptação teatral original e inédita. O musical conta a aventura de Bita e seus amigos Lila, Tito e Dan, que precisam reverter uma inesperada falta de imaginação no planeta em que habitam. Na Galáxia da Alegria, entre o Planeta Música e o Planeta Circo, está o maravilhoso mundo Bita. Lá moram Bita e pequenos e engraçados seres verdes, chamados Plots. Nesse lugar tudo é movido a um combustível especial: imaginação. Um dia os Plots percebem a falta deste ingrediente no reservatório do planeta. Cabe ao protagonista viajar para a Terra com seus amigos na tentativa de solucionar a questão. Com mais de 10 músicas divertidas, educativas e sucesso de público, executada por 6 atores, numa história original criada exclusivamente para este espetáculo original.
- ELSA, A RAINHA DA NEVE
- Quando: 30 de julho (domingo), às 15h e às 17h
- Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória
- Gênero: Musical
- Classificação: livre
- Duração: 60 minutos
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: A História que inspirou o grande sucesso FROZEN. Do mesmo autor de A Pequena Sereia, Hans Christian Andersen, A Rainha da Neve é a história que inspirou o grande sucesso da Disney, “Frozen”. Com a união da tecnologia, crianças e adultos irão mergulhar em um mundo mágico e lúdico. A peça conta a história de dois grandes amigos, Kay e Gerda, que são separados quando estilhaços do espelho mágico de um Duende malvado entram na cabeça e no coração de Kay. Ao ser resgatado por Elsa, o menino passa a viver sob sua proteção no Palácio de Gelo da Rainha da Neve. Gerda, então inicia uma busca para encontrar o amigo e contará com a preciosa ajuda de Olav, um simpático Boneco de Neve. Durante esta busca, irão conhecer Anna "A senhora do Verão", a irmã mais nova de Elsa, que há anos não a vê. Com muita aventura, música e efeitos especiais, "Elsa, A Rainha da Neve" é um convite para mergulhar num mundo cheio de sonhos, onde os laços de amor sempre superam os obstáculos.
- TRILOGIA SOLAS (3 dias – 3 espetáculos diferentes)
- A Volta ao Mundo em 80 Dias / Viagem ao Centro da Terra / 20.000 Léguas submarinas
- Quando: 11, 12 e 13 de agosto (sexta, sábado e domingo), às 16h
- Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória
- Gênero: Infantil
- Classificação: livre
- Duração: 60 minutos
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopses:
- A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS: "A Volta ao Mundo em 80 dias” conta a extraordinária aventura de Mr. Fog, um lorde apaixonado por geografia e Passepartout, seu fiel criado francês. Tudo começa quando Mr. Fog descobre que, segundo seus cálculos, eles seriam capazes de dar uma volta completa pelo mundo em 80 dias. É dada a partida para uma grande viagem repleta de peripécias. Mas eles não contam com a presença do misterioso Mr. Fix, o vilão da viagem, que surge de forma inusitada para atrapalhar a dupla. Atravessando a Europa, o Egito, a Índia, a China, o Japão e os Estados Unidos, os dois aventureiros correm contra o tempo e contra as armadilhas provocadas por Mr. Fix.
- VIAGEM AO CENTRO DA TERRA: O Professor Otto Lidenbrock e seu sobrinho Axel, inspirados pelas descobertas do grande geólogo Arne Saknussem, iniciam uma viagem extraordinária para chegar ao Centro da Terra. Com a ajuda de Hans, um inusitado guia islandês, eles adentram o planeta pela cratera de um vulcão. A aventura repleta de descobertas fantásticas é uma história de superação e coragem, uma viagem quase existencial, já que o mundo subterrâneo sempre foi pleno de mistérios para os homens.
- 2O.OOO LEGUAS SUBMARINAS: Um misterioso veículo subaquático. Uma tripulação cheia de segredos. Um monstro assombrando os oceanos. Três tripulantes que acabaram de chegar. ... E você, já entrou em um submarino?
- O TUBARÃO MARTELO – (MG)
- Quando: 1, 2 e 3 de setembro (sexta, sábado e domingo)
- Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória
- Gênero: musical
- Classificação: livre
- Duração: 50 minutos
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: Um navegador parte para o oceano com o objetivo de achar um grande tesouro e, conforme vai se encontrando com personagens marinhos, ele se encanta com a riqueza e a beleza dos animais e da vida marinha. Ele percebe, então, que havia encontrado o maior de todos os tesouros, que não é ouro, nem prata e, sim, a beleza da vida, representada pelo ambiente marinho. Esse é o mote do espetáculo musical “O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar”.
- JOÃO E O PÉ DE FEIJÃO
- Quando: 12 de outubro (quinta feira), às 16h
- Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória
- Classificação: livre
- Duração: 50 minutos
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: João é um garoto que vive com sua mãe num casebre. Eles enfrentam dificuldades financeiras e precisam vender tudo o que têm, incluindo a melhor amiga de João, uma vaquinha chamada Leiteira. No caminho até a feira da cidade, João é abordado por um ancião que oferece como pagamento pela vaquinha, alguns feijões que diz serem mágicos. Convencido de que está fazendo um bom negócio, ele a trocá-la pelos feijões, deixa sua mãe muito furiosa. Tristonho, ele acaba jogando os feijões fora. Mas, bastou uma chuva para mostrar que os feijões realmente eram mágicos e aqueles grãos se transformaram em um gigantesco pé de feijão. Curioso, João escalou até chegar ao céu, onde conheceu a adorável “Esposa” de um terrível gigante.
- CASA CARAMUJO – (RJ)
- Quando: 10, 11 e 12 de novembro (sexta, sábado e domingo), às 16h
- Onde: Teatro Universitário - Av Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras - Vitória
- Gênero: Infantil
- Classificação: a partir de 6 anos
- Duração: 50 minutos
- Entrada gratuita: retirada do ingresso na semana do evento, a partir de terça feira, na bilheteria do teatro. Apenas 2 ingressos por CPF.
- Sinopse: O enredo apresenta um menino que, ao perceber que poderá perder sua mãe doente, enfrenta a “morte” e consegue aprisioná-la dentro de uma casa de caramujo. Aos poucos, no entanto, o menino e todos os moradores do lugar começam a se deparar com uma realidade difícil: eles não conseguem mais colher frutos, legumes, verduras e nem mesmo pescar, já que a morte foi aprisionada e deixou de agir. Assim, ninguém consegue se alimentar e o ciclo da vida é quebrado. O menino precisa então mergulhar no fundo das águas e, com a ajuda do Caramujo, resgatar a sua casa e a dona morte. O espetáculo infantil “Casa Caramujo”, aborda de maneira simples e delicada assuntos de forte valor emocional, colocando a criança em contato com os fatos irreversíveis da vida de forma lúdica