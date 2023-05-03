De Mundo Bita a Elsa, circuito de teatro infantil anima o ES até novembro

Peças "Bita e a Imaginação que Sumiu", "Elza Soares para crianças" e "Elsa, A Rainha da Neve" serão apresentadas no ES

Com a proposta de formar público, o Diversão em Cena ArcelorMittal volta neste ano com sete espetáculos inéditos para o público infantil. São peças como "Elza Soares para crianças", "Bita e a Imaginação que Sumiu" e "Elsa, A Rainha da Neve", que vão preencher o calendário teatral até novembro deste ano.