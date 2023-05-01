Palhaçaria invade e movimenta ruas do Centro de Vitória nesta semana
Até domingo (7), o Centro de Vitória será tomado por muita alegria e diversão promovida por palhaços. Sim, o IV Festival de Palhaçaria Capixaba, que neste ano recebe o nome de "Moqueca de Palhaço", promete reunir mais de 10 grupos de rua, dos palcos ou do circo de diversos estados do país em espaços culturais e ruas da capital capixaba.
A programação (veja ela completa no fim da matéria) conta com com oficinas, roda de conversa, espetáculos, cortejo de rua e festa em diversos espaços. O evento é gratuito.
A abertura acontece nesta segunda (1º), a partir das 16h, na Rua Gama Rosa, com um cortejo. As oficinas que acontecem nos dias seguintes terão como temas: Nas Alturas – Iniciação a Perna de Pau; Caminhos do Poder– Palhaçaria Feminina; Butoh: Corpo em Crise; e Saberes do Congo.
Além das oficinas, a programação também conta com rodas de conversa temáticas e espetáculos em espaços públicos. Na noite da próxima quinta-feira (4), a Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, receberá a apresentação do ‘Era Solo que me Faltava’, primeiro espetáculo do Lacarta.
O festival acontece também dentro da programação o Cabaret Gala7, na sexta-feira (5) com o espetáculo ‘Cabeça de Nego’, do artista convidado João Carlos Artigos, do Rio de Janeiro. No domingo (07), é a vez do espetáculo infantil ‘Os Ciclistas Excêntricos’ no Parque Moscoso. A Festa ‘LAR - Latino América Resiste!’, com músicos do Brasil, Chile, Argentina e Venezuela, encerra o evento.
Realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura), o festival tem o objetivo de propiciar o encontro entre vários artistas do Espírito Santo para fortalecer o intercâmbio cultural e também as reivindicações da categoria. A produção é do grupo Lacarta Circo Teatro.
Segundo Amora Gasparini, uma das organizadoras, a Moqueca de Palhaço busca contribuir tanto para a formação de público, atraindo a população para assistir espetáculos e se aproximar da linguagem da palhaçaria, como para a formação dos próprios palhaços, sejam eles iniciantes ou experientes, considerando que a construção do palhaço é um processo longo, complexo e pessoal.
*Com informações da Secult
SERVIÇO
- FESTIVAL "MOQUECA DE PALHAÇO"
- Quando: de 1º a 7 de maio (segunda-feira a domingo)
- Onde: nas ruas e centros culturais do Centro de Vitória (ES)
- As inscrições para as oficinas no link: https://linktr.ee/moquecadepalhaco
PROGRAMAÇÃO
- SEGUNDA-FEIRA (01/05)
- 16h: Abertura – Rua Gama Rosa
- 17h: Cortejo Capixaba – Rua Gama Rosa
- 18h: Celebração de 10 anos Lacarta – Praça Ubaldo Ramalhete, Centro.
- TERÇA-FEIRA (02/05)
- 10h: Oficina – Nas Alturas – Iniciação a Perna de Pau
- 15h: Oficina – Caminhos do Poder – Palhaçaria Feminina
- 19h: Exibição de Filmes - Cine Clown
- Local: Espaço Cultural Lacarta Circo Teatro – Rua Uruguay, 147, Centro.
- QUARTA-FEIRA (03/05)
- 10h: Oficina – Nas Alturas – Iniciação a Perna de Pau
- 15h: Oficina – Caminhos do Poder – Palhaçaria Feminina
- Local: Espaço Cultural Lacarta Circo Teatro – Rua Uruguay, 147, Centro
- 19h: Roda de Conversa – O Riso e a Ancestralidade.
- Local: Praça Ubaldo Ramalhete, Centro.
- QUINTA-FEIRA (04/05)
- 10h: Oficina – Butoh: O Corpo em Crise
- 15h: Oficina – Saberes do Congo
- Local: Espaço Cultural Lacarta Circo Teatro – Rua Uruguay, 147 Centro.
- 19h: Espetáculo – Era Solo que me Faltava
- Local: Rua Sete de Setembro, S/N, Centro.
- Espetáculo Cabeça de Nego - RJ:
- Local: Má Companhia -Rua Prof. Baltazar, 55, Centro.
- SEXTA-FEIRA (05/05)
- 10h: Oficina – Butoh: O Corpo em Crise (gratuito)
- 15h: Oficina – Saberes do Congo (gratuito)
- Local: Espaço Cultural Lacarta Circo Teatro – Rua Uruguay, 147 Centro.
- 20h: Espetáculo – Cabeça de Nego - RJ, grupo Cabeça de Nego.
- Local: Má Companhia -Rua Prof. Baltazar, 55, Centro.
- SÁBADO (06/05)
- 10h: Roda de Conversa – A Comicidade Preta e a Cultura Bantu no ES
- Local: Praça Ubaldo Ramalhete - Centro
- 19h: Espetáculo – Cabaret Gala7
- Local: Rua Sete de Setembro, S/N, Centro, Vitória.
- DOMINGO (07/05)
- 10h: Espetáculo –Os Ciclistas Excêntricos
- Local: Parque Moscoso, S/N, Centro – Vitória.
- 16h: Festa de Encerramento: L.A.R. - Latino América Resiste!
- Local: Casa de Bamba - Rua Gama Rosa, 143, Centro, Vitória.