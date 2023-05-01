IV Festival de Palhaçaria Capixaba é destaque no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Secult

Your browser does not support the audio element. Palhaçaria invade e movimenta ruas do Centro de Vitória nesta semana

Até domingo (7), o Centro de Vitória será tomado por muita alegria e diversão promovida por palhaços. Sim, o IV Festival de Palhaçaria Capixaba, que neste ano recebe o nome de "Moqueca de Palhaço", promete reunir mais de 10 grupos de rua, dos palcos ou do circo de diversos estados do país em espaços culturais e ruas da capital capixaba.

A programação (veja ela completa no fim da matéria) conta com com oficinas, roda de conversa, espetáculos, cortejo de rua e festa em diversos espaços. O evento é gratuito.

A abertura acontece nesta segunda (1º), a partir das 16h, na Rua Gama Rosa, com um cortejo. As oficinas que acontecem nos dias seguintes terão como temas: Nas Alturas – Iniciação a Perna de Pau; Caminhos do Poder– Palhaçaria Feminina; Butoh: Corpo em Crise; e Saberes do Congo.

Além das oficinas, a programação também conta com rodas de conversa temáticas e espetáculos em espaços públicos. Na noite da próxima quinta-feira (4), a Rua Sete de Setembro, no Centro de Vitória, receberá a apresentação do ‘Era Solo que me Faltava’, primeiro espetáculo do Lacarta.

O festival acontece também dentro da programação o Cabaret Gala7, na sexta-feira (5) com o espetáculo ‘Cabeça de Nego’, do artista convidado João Carlos Artigos, do Rio de Janeiro. No domingo (07), é a vez do espetáculo infantil ‘Os Ciclistas Excêntricos’ no Parque Moscoso. A Festa ‘LAR - Latino América Resiste!’, com músicos do Brasil, Chile, Argentina e Venezuela, encerra o evento.

Realizado com recursos do Fundo Estadual de Cultura (Funcultura), o festival tem o objetivo de propiciar o encontro entre vários artistas do Espírito Santo para fortalecer o intercâmbio cultural e também as reivindicações da categoria. A produção é do grupo Lacarta Circo Teatro.

Segundo Amora Gasparini, uma das organizadoras, a Moqueca de Palhaço busca contribuir tanto para a formação de público, atraindo a população para assistir espetáculos e se aproximar da linguagem da palhaçaria, como para a formação dos próprios palhaços, sejam eles iniciantes ou experientes, considerando que a construção do palhaço é um processo longo, complexo e pessoal.

*Com informações da Secult

SERVIÇO

FESTIVAL "MOQUECA DE PALHAÇO"

Quando: de 1º a 7 de maio (segunda-feira a domingo)



de 1º a 7 de maio (segunda-feira a domingo) Onde: nas ruas e centros culturais do Centro de Vitória (ES)



nas ruas e centros culturais do Centro de Vitória (ES) As inscrições para as oficinas no link: https://linktr.ee/moquecadepalhaco



PROGRAMAÇÃO