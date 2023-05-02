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Aniversariante do mês

Ufes comemora 69 anos com shows, concerto e programação infantil

Agenda começa nesta terça (2) segue até o domingo (7), incluindo esportes, esportes e inauguração de novo laboratório
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 11:51

Obras para a instalação de um novo projeto de climatização no Teatro da Ufes devem terminar em 90 dias
Teatro da Ufes receberá programação cultural durante todo o mês de maio Crédito: Ufes/Divulgação
Para comemorar os 69 anos da Universidade Federal do Espírito Santo — celebrados na próxima sexta, 5 de maio — os quatro campi contarão com uma programação especial durante esta semana. A agenda começa nesta terça (2) e se encerra no domingo (7), e inclui atividades culturais, esportivas, formativas e homenagens a egressos e servidores.
A movimentação para o aniversário da Ufes começa, à noite, com o primeiro show do projeto 'Cante um samba na Universidade', que receberá cantores e compositores todas as primeiras terças-feiras de cada mês. O palco do Teatro Universitário receberá o espetáculo dos músicos Moacyr Luz e Chico Alves, acompanhados de Sol Pessoa.
Em seguida, na quarta (3), às 16h, haverá o primeiro encontro do ciclo de debates "Desafios das Universidades", com o tema "Inteligência artificial e educação", no auditório Carlos Drummond de Andrade, na Biblioteca Central. A palestra, comandada pelo professor Alberto de Souza, do Departamento de Informática, discutirá temas como a história da inteligência artificial, o funcionamento do cérebro biológico e o impacto da inteligência artificial na educação e no mundo.
A partir das 20 horas, Marcus Paulo, Andréa Ramos, Márcia Chagas, Carlos Papel e outros convidados comandam a comemoração dos 30 anos do programa Domingo Brasil, da Rádio Universitária FM
Na quinta-feira (4),  o grupo Repertório Artes Cênicas e Cia. apresenta a peça Passarinheiros, no Teatro Universitário. Assim como todas as outras apresentações culturais, a programação é gratuita e a entrada no Teatro é mediante apresentação de ingressos, que deverão ser retirados na bilheteria no dia de cada evento, das 14h às 18h.
Já na sexta-feira (5), dia oficial do aniversário da Universidade, o Centro de Ciências da Saúde (CCS), no campus de Maruípe, inaugura as novas instalações do Laboratório Anatômico, às 10 horas, na área externa do Ciclo Básico, em frente ao Restaurante Universitário.
A partir das 18h, o reitor da Ufes e demais autoridades da Universidade receberão o público para uma cerimônia solene, com concerto da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, no Teatro Universitário, em Goiabeiras.

LAZER E ESPORTE NO FIM DE SEMANA

No sábado (6) a partir das 8 horas, na área externa do Centro de Educação Física e Desportos (CEFD), a Ufes promoverá um encontro de servidores ativos e aposentados e de ex-alunos da Universidade, com food trucks e apresentações musicais. Também às 8h, no CEFD, tem início a Copa Ufes, competição entre estudantes que acontece até julho.
Ainda em Goiabeiras, o Museu de Ciências da Vida (MCV) ficará aberto para visitação das 9h às 13h. Já no campus de Alegre, haverá uma edição do Sábado de Esporte e Lazer, a partir das 9h.
Já no domingo (7) o campus de Goiabeiras receberá atividades circenses, musicais e contação de histórias para crianças com o Grupo Estripolia, em frente ao Restaurante Universitário, a partir das 10 horas. A Galeria de Espaço Universitário (Gaeu) também estará aberta no fim de semana, das 9h às 13h, com a exposição Mulheres no Acervo da Ufes.

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