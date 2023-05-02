Vitória recebe espetáculos com Marisa Orth, Susana Vieira e Juliana Didone

Marisa Orth, Susana Vieira e Juliana Didone são as estrelas do 15º Circuito Cultural Unimed Crédito: Marcos Mesquita/Daniel Chiacos/Divulgação

Capixabas que gostam de teatro podem comemorar. Neste mês, terá início a 15ª edição do Circuito Cultural Unimed. Em 2023, serão três espetáculos protagonizados por Marisa Orth, Juliana Didone e Susana Vieira. A abertura era para ter acontecido em março, quando Susana apresentaria a peça Shirley Valentine. Porém, a atriz precisou se recuperar de uma cirurgia no pé e o espetáculo segue adiado para julho.

Assim, em maio acontece uma nova abertura do circuito com Marisa Orth como a estrela. A atriz chega com a comédia dramática “Bárbara”, primeiro espetáculo solo de sua carreira e inédito em Vitória.

As apresentações acontecerão nos dias 20 e 21 de maio, no Teatro Universitário, na Ufes, em Goiabeiras. A obra é inspirada no relato autobiográfico da jornalista Barbara Gancia, "A Saideira", no qual ela conta como enfrentou décadas de alcoolismo.

Marisa Orth na peça "Bárbara" Crédito: Marcos Mesquita

Como citado acima, julho é o mês de Susana Vieira vir ao Espírito Santo. Nos dias 8 e 9 de julho, o espetáculo "Shirley Valentine" será apresentado no Teatro Sesc Glória, em Vitória. Na peça, Susana dá vida a Shirley Valentine, uma esposa dedicada e mãe de dois filhos, que decide dar uma virada em sua vida e faz uma viagem em busca de encontrar a felicidade e, sobretudo, se reencontrar.

Nos dias 6, 7 e 8 de outubro, chega ao estado o espetáculo "Manhê, em 60 dias de Neblina”, uma adaptação do livro “60 Dias de Neblina”, da autora Rafaela Carvalho, que já teve mais de 35 mil exemplares vendidos desde 2017 e foi cotado como o melhor livro sobre o tema dos últimos tempos.

Todos os três espetáculos contam com intérprete de libras, sempre na última sessão. Os ingressos para as peças de Marisa Orth e Susana Vieira já estão à venda na internet.

PROGRAMAÇÃO DO 15º CIRCUITO CULTURAL UNIMED

"BÁRBARA"

Com Marisa Orth



Quando: 20 e 21 de maio – (sábado e domingo)



20 e 21 de maio – (sábado e domingo) Horário: sábado, às 20h, e domingo, às 17h



sábado, às 20h, e domingo, às 17h Onde: Teatro Universitário, Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (ES)



Teatro Universitário, Endereço: Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória (ES) Gênero: comédia



comédia Classificação: 14 anos



14 anos Duração: 1h20





1h20 Ingressos: à venda no site Lebillet (compre aqui) ou na bilheteria do teatro (somente no dia do evento, a partir das 10h)



à venda no site Lebillet (compre aqui) ou na bilheteria do teatro (somente no dia do evento, a partir das 10h) Plateia: R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)*



Balcão: R$ 100 (inteira) R$ 50 (meia)*



Mezanino: R$ 50 (inteira) R$ 25 (meia)*



*Cliente Unimed Vitória tem 50% de desconto em cima do preço inteira (até dois ingressos por cliente)





SINOPSE:

Livremente inspirado a partir de “A Saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência”, de Barbara Gancia, "Bárbara" é um espetáculo solo estrelado por Marisa Orth. Dada a imensa repercussão que o livro causou desde seu lançamento, bem como as inúmeras e necessárias palestras que Barbara Gancia tem feito sobre o tema nos últimos anos, o desafio da montagem sempre foi o de não realizar uma simples transposição para o palco. A solução criada foi a de utilizar recursos cênicos simples e no jogo com a plateia, elementos que somente o teatro pode oferecer. Toda narrativa será de desconstrução e os elementos cênicos colaboram nesse sentido. Como nada é por acaso no teatro, “Bárbara” surge exatamente às vésperas da celebração de 40 anos da vitoriosa carreira de Marisa Orth. Uma das atrizes mais versáteis de sua geração, com imensa contribuição na TV, Teatro Musical, Cinema e Música, Marisa volta às suas origens para comemorar a data.



Susana Vieira apresenta "Shirley Valentine" em julho Crédito: Daniel Chiacos

"SHIRLEI VALENTINE"

Com Susana Vieira



Quando: 8 e 9 de julho - (sábado e domingo)



8 e 9 de julho - (sábado e domingo) Horário: sábado, às 20h, e domingo, às 17h



sábado, às 20h, e domingo, às 17h Onde: Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória (ES).



Sesc Glória - Av. Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória (ES). Gênero: comédia



comédia Classificação: 12 anos



12 anos Duração: 70 minutos





70 minutos Ingressos: à venda no site LeBillet (compre aqui) ou na bilheteria do teatro (somente no dia do evento, a partir das 10h)



à venda no site LeBillet (compre aqui) ou na bilheteria do teatro (somente no dia do evento, a partir das 10h) Plateia R$ 120 (inteira) e R$ 60 (meia)



Balcão R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)



Mezanino R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)



*Cliente Unimed Vitória tem 50% de desconto em cima do preço inteira (Até dois ingressos por cliente)





SINOPSE:

Shirley está cansada da indiferença do marido Joel, cuja principal preocupação é saber se terá carne no jantar. Os filhos Milandra e Jorge cresceram e só se lembram da mãe na hora dos problemas. Com o passar dos anos, no lugar da mulher cheia de anseios e vontade de viver, só resta aquela que se deixa levar por situações comuns do dia a dia, que nem de longe se parece com a figura que protagoniza as boas memórias que tem da juventude. Quando Shirley Valentim transformou-se em uma Shirley qualquer? Atrás dessa resposta, ela cria coragem e embarca com destino à Grécia escondida de Joel. É um voo rumo à liberdade, à possibilidade de reencontro com a menina sonhadora e cheia de vida que Shirley foi um dia.

