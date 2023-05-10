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Entrada gratuita

Feira na Praça do Papa terá linguiça de metro e minitombos de polenta e papa

De quinta (11) a domingo (14), a "Sabores da Terra" receberá mais de 130 expositores de todo o Espírito Santo, com itens à venda a partir de R$ 5
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 10 de Maio de 2023 às 18:48

Linguiça e pão de alho artesanal do Empório Fiorotti, um dos expositores da feira Sabores da Terra
Linguiça e pão de alho artesanal do Empório Fiorotti, um dos expositores da feira Sabores da Terra Crédito: Divulgação/Assessoria da Feira Sabores da Terra
Conhecida por reunir em um só lugar várias delícias gastronômicas do Espírito Santo, a tradicional Feira Sabores da Terra retorna à Praça do Papa, nesta quinta (11), com itens a partir de R$ 5. Até domingo (14), será possível conferir artigos de mais de 130 produtores capixabas, entre itens de gastronomia, artesanato e plantas, com entrada gratuita para o evento.
Para este final de semana, alguns expositores trazem novidades, como: uma competição para acertar o tamanho de uma linguiça de metro, uma baguette de costela e um cotelonnne,  produto exclusivo inspirado em um embutido italiano. Os famosos minitombos de polenta e papa também estão garantidos na programação.
Na sexta (12), às 19h, será realizado um cortejo com dois fogões pelos estandes do evento para a realização do minitombo de polenta. Quem estiver presente, poderá degustar gratuitamente o prato servido com molho logo após o tombo. Já no sábado (13), também às 19h, será realizado o minitombo de papa, para os fãs do doce. Diferente da degustação da polenta, serão comercializados 300 quilos da iguaria em porções de R$ 12.

NOVIDADES

Entre as novidades nesta edição da feira, uma deliciosa brincadeira. Direto de Fundão, o empresário Adriano Ramos, da Produtos Morada Nova, vai preparar uma linguiça fina na tripa para seus clientes adivinharem o tamanho. Quem levar algum dos produtos no estande, receberá um cupom onde dará um palpite sobre o tamanho da peça. No sábado (12), o embutido será medido e o vencedor será anunciado, levando para casa a linguiça gigante.
Ainda nos estandes, é possível conferir um produto "diferentão". Já ouviu falar no cotelonne? É um embutido criado em Nova Venécia, sendo uma adaptação do tradicional zampone italiano - um embutido de pé de porco.  A receita é da Dom Carloni feita à base de porco, vinho tinto seco e especiarias. 
Na praça de alimentação, um dos produtos que chama atenção é uma baguete de costela feita pelo Empório Fiorotti, que ainda oferece traz linguiças artesanais, pães de alho e bolinhos de costela no cardápio. Já quem é fã de frutos do mar, poderá encontrar no espaço da famosa casquinha de siri à mariscada completa.
Baguete de costela do Empório Fiorotti, à venda na Sabores da Terra
Baguete de costela do Empório Fiorotti, à venda na Sabores da Terra Crédito: Empório Fiorotti
A Feira Sabores da Terra conta com estandes dispostos em três áreas: o Espaço Garden é voltado para exposição de flores, plantas, cafés especiais, trabalhos manuais, arranjos e enfeites; o Espaço Cidade Solidária, pensado para a valorização da economia solidária; e o Espaço MEI, destinado à valorização dos microempreendedores individuais.
“O principal objetivo da Feira Sabores da Terra é promover trocas culturais, gastronômicas e artísticas entre o campo e a cidade, de forma acessível para que atinja um elevado número de pessoas. É um evento que impulsiona a valorização de produções ricas no DNA capixaba, que contam nossa história e que devem ser valorizadas”, ressalta Ademir Dadalto, organizador do evento.

CONFIRA ALGUNS EXPOSITORES

  • Agroindústria Império Sabor - Geleias, antepasto, queijos, pimentas, licores e conservas. Cidade: Guarapari
  • Agroindústria Kempim - Linguiças e embutidos. Cidade: Santa Maria de Jetibá
  • Albana Destilaria - Cachaça, gim e rum. Cidade: Domingos Martins
  • Artelatte - Queijos artesanais. Cidade: Venda Nova do Imigrante
  • Arroba Montanha - Carne de Sol. Cidade: Vitória
  • Belei Cacau - Chocolates. Cidade: Colatina
  • Biscoitos da Léia - Biscoitos Artesanais. Cidade: Domingos Martins
  • Busato Grãos - Cafés Especiais. Cidade: Marechal Floriano
  • Cachaça Itaraninha - Cachaça. Cidade: Itarana
  • Café Canarinho - Pé de moleque de macadâmia, geleias naturais, queijos e cafés especiais. Cidade: Marechal Floriano
  • Cantina Matiello - Vinhos e espumantes. Cidade: Santa Teresa
  • Capitão Redighieri - Chocolates. Cidade: Santa Teresa
  • Casa da Farofa - Farofas. Cidade: Vitória
  • Charlotte Geleias - Geleias artesanais. Cidade: Guarapari
  • Chocolates Espírito Santo - Chocolates, barras e trufas. Cidade: Iconha
  • Conti Defumados - Carnes defumadas. Cidade: Ibiraçu
  • Dom Carloni - Cotelonne e linguiças artesanais. Cidade: Nova Venécia
  • Empório da Terra - Queijos, destilados e biscoitos. Cidade: Vila Velha
  • Empório Fiorotti - Embutidos e massas. Cidade: Cariacica
  • Gengibre.bom - Cachaça. Cidade: Santa Leopoldina
  • Imagine Coffee - Cafés Especiais. Cidade: Vila Velha
  • Irmãos Peterle - Azeites. Cidade: Domingos Martins
  • Licor Mirti - Licores artesanais. Cidade: Domingos Martins
  • Linguiça Thompson - Linguiças artesanais e carnes. Cidade: Rio Novo do Sul
  • Mirante da Ilha - Geleias e molhos de pimenta artesanais. Cidade: Vitória
  • Perobas Cacau - Chocolates. Cidade: Linhares
  • Pimentas Gold - Molhos e geleias à base de pimenta. Cidade: Presidente Kennedy
  • Produtos Morada Nova - Torresmo de rolo, carne de sol e carne seca, queijos. Cidade: Fundão
  • Queijos do Trevo - Queijos artesanais. Cidade: João Neiva
  • Reinholz Chocolates - Chocolates. Cidade: Colatina
  • Sabor nas Montanhas - Queijos, iogurtes e derivados. Cidade: Venda Nova do Imigrante
  • Vila Veneto - Queijos artesanais. Cidade: João Neiva

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

  • QUINTA-FEIRA (11)
  • 19h30: Grupo Folclórico Tanzfreude - Juvenil
  • 20h: Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho
  • 20h30: Tony da Viola
  • SEXTA-FEIRA (12)
  • 19h: Minitombo da Polenta
  • 20h: Rogerio Viana Voz e Violão
  • SÁBADO (13)
  • 15h30: Grupo de Danças Folclóricas Alemã Land Der Berge
  • 16h: Grupo de Reis São Sebastião de Afonso Cláudio
  • 17h: Os Carroceiros
  • 18h: Grupo Tanzerland e Grupo Pommerland
  • 19h: Mini Tombo da Papa
  • 19h30: Grupo de Danças Folclóricas Frau Karolin
  • 20h: Luciano Daré & Lara Marinato
  • DOMINGO (14)
  • 12h: Mirano Schuler
  • 13h30: Grupo de Dança do Circolo Trentino Di Santa Teresa
  • 14h: Grupo Holland Dans – Categoria Infantil - Danças Holandesas
  • 15h: Grupo Folclórico de Dança Imperial Português
  • 16h30: Brasil Tambores

SERVIÇO

  • FEIRA SABORES DA TERRA
  • QUANDO: 11 a 14 de maio
  • ONDE: Praça do Papa, em Vitória
  • HORÁRIOS: Das 16h às 22h, na quinta (11) e na sexta (12) | Das 14h às 22h, no sábado (13) | Das 10h às 18h, no domingo (14)
  • ENTRADA: Gratuita

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