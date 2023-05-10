Feira na Praça do Papa terá linguiça de metro e minitombos de polenta e papa

Linguiça e pão de alho artesanal do Empório Fiorotti, um dos expositores da feira Sabores da Terra Crédito: Divulgação/Assessoria da Feira Sabores da Terra

Conhecida por reunir em um só lugar várias delícias gastronômicas do Espírito Santo, a tradicional Feira Sabores da Terra retorna à Praça do Papa, nesta quinta (11), com itens a partir de R$ 5. Até domingo (14), será possível conferir artigos de mais de 130 produtores capixabas, entre itens de gastronomia, artesanato e plantas, com entrada gratuita para o evento.

Para este final de semana, alguns expositores trazem novidades, como: uma competição para acertar o tamanho de uma linguiça de metro, uma baguette de costela e um cotelonnne, produto exclusivo inspirado em um embutido italiano. Os famosos minitombos de polenta e papa também estão garantidos na programação.

Na sexta (12), às 19h, será realizado um cortejo com dois fogões pelos estandes do evento para a realização do minitombo de polenta. Quem estiver presente, poderá degustar gratuitamente o prato servido com molho logo após o tombo. Já no sábado (13), também às 19h, será realizado o minitombo de papa, para os fãs do doce. Diferente da degustação da polenta, serão comercializados 300 quilos da iguaria em porções de R$ 12.

NOVIDADES

Entre as novidades nesta edição da feira, uma deliciosa brincadeira. Direto de Fundão, o empresário Adriano Ramos, da Produtos Morada Nova, vai preparar uma linguiça fina na tripa para seus clientes adivinharem o tamanho. Quem levar algum dos produtos no estande, receberá um cupom onde dará um palpite sobre o tamanho da peça. No sábado (12), o embutido será medido e o vencedor será anunciado, levando para casa a linguiça gigante.

Ainda nos estandes, é possível conferir um produto "diferentão". Já ouviu falar no cotelonne? É um embutido criado em Nova Venécia, sendo uma adaptação do tradicional zampone italiano - um embutido de pé de porco. A receita é da Dom Carloni feita à base de porco, vinho tinto seco e especiarias.

Na praça de alimentação, um dos produtos que chama atenção é uma baguete de costela feita pelo Empório Fiorotti, que ainda oferece traz linguiças artesanais, pães de alho e bolinhos de costela no cardápio. Já quem é fã de frutos do mar, poderá encontrar no espaço da famosa casquinha de siri à mariscada completa.

Baguete de costela do Empório Fiorotti, à venda na Sabores da Terra Crédito: Empório Fiorotti

A Feira Sabores da Terra conta com estandes dispostos em três áreas: o Espaço Garden é voltado para exposição de flores, plantas, cafés especiais, trabalhos manuais, arranjos e enfeites; o Espaço Cidade Solidária, pensado para a valorização da economia solidária; e o Espaço MEI, destinado à valorização dos microempreendedores individuais.

“O principal objetivo da Feira Sabores da Terra é promover trocas culturais, gastronômicas e artísticas entre o campo e a cidade, de forma acessível para que atinja um elevado número de pessoas. É um evento que impulsiona a valorização de produções ricas no DNA capixaba, que contam nossa história e que devem ser valorizadas”, ressalta Ademir Dadalto, organizador do evento.

CONFIRA ALGUNS EXPOSITORES

Agroindústria Império Sabor - Geleias, antepasto, queijos, pimentas, licores e conservas. Cidade: Guarapari

- Geleias, antepasto, queijos, pimentas, licores e conservas. Cidade: Guarapari Agroindústria Kempim - Linguiças e embutidos. Cidade: Santa Maria de Jetibá

- Linguiças e embutidos. Cidade: Santa Maria de Jetibá Albana Destilaria - Cachaça, gim e rum. Cidade: Domingos Martins

- Cachaça, gim e rum. Cidade: Domingos Martins Artelatte - Queijos artesanais. Cidade: Venda Nova do Imigrante



- Queijos artesanais. Cidade: Venda Nova do Imigrante Arroba Montanha - Carne de Sol. Cidade: Vitória

- Carne de Sol. Cidade: Vitória Belei Cacau - Chocolates. Cidade: Colatina

- Chocolates. Cidade: Colatina Biscoitos da Léia - Biscoitos Artesanais. Cidade: Domingos Martins

- Biscoitos Artesanais. Cidade: Domingos Martins Busato Grãos - Cafés Especiais. Cidade: Marechal Floriano

- Cafés Especiais. Cidade: Marechal Floriano Cachaça Itaraninha - Cachaça. Cidade: Itarana

- Cachaça. Cidade: Itarana Café Canarinho - Pé de moleque de macadâmia, geleias naturais, queijos e cafés especiais. Cidade: Marechal Floriano

- Pé de moleque de macadâmia, geleias naturais, queijos e cafés especiais. Cidade: Marechal Floriano Cantina Matiello - Vinhos e espumantes. Cidade: Santa Teresa

- Vinhos e espumantes. Cidade: Santa Teresa Capitão Redighieri - Chocolates. Cidade: Santa Teresa

- Chocolates. Cidade: Santa Teresa Casa da Farofa - Farofas. Cidade: Vitória

- Farofas. Cidade: Vitória Charlotte Geleias - Geleias artesanais. Cidade: Guarapari

Geleias artesanais. Cidade: Guarapari Chocolates Espírito Santo - Chocolates, barras e trufas. Cidade: Iconha

- Chocolates, barras e trufas. Cidade: Iconha Conti Defumados - Carnes defumadas. Cidade: Ibiraçu

- Carnes defumadas. Cidade: Ibiraçu Dom Carloni - Cotelonne e linguiças artesanais. Cidade: Nova Venécia

- Cotelonne e linguiças artesanais. Cidade: Nova Venécia Empório da Terra - Queijos, destilados e biscoitos. Cidade: Vila Velha

Queijos, destilados e biscoitos. Cidade: Vila Velha Empório Fiorotti - Embutidos e massas. Cidade: Cariacica

- Embutidos e massas. Cidade: Cariacica Gengibre.bom - Cachaça. Cidade: Santa Leopoldina

- Cachaça. Cidade: Santa Leopoldina Imagine Coffee - Cafés Especiais. Cidade: Vila Velha

- Cafés Especiais. Cidade: Vila Velha Irmãos Peterle - Azeites. Cidade: Domingos Martins

- Azeites. Cidade: Domingos Martins Licor Mirti - Licores artesanais. Cidade: Domingos Martins

- Licores artesanais. Cidade: Domingos Martins Linguiça Thompson - Linguiças artesanais e carnes. Cidade: Rio Novo do Sul

- Linguiças artesanais e carnes. Cidade: Rio Novo do Sul Mirante da Ilha - Geleias e molhos de pimenta artesanais. Cidade: Vitória

- Geleias e molhos de pimenta artesanais. Cidade: Vitória Perobas Cacau - Chocolates. Cidade: Linhares

- Chocolates. Cidade: Linhares Pimentas Gold - Molhos e geleias à base de pimenta. Cidade: Presidente Kennedy

- Molhos e geleias à base de pimenta. Cidade: Presidente Kennedy Produtos Morada Nova - Torresmo de rolo, carne de sol e carne seca, queijos. Cidade: Fundão

- Torresmo de rolo, carne de sol e carne seca, queijos. Cidade: Fundão Queijos do Trevo - Queijos artesanais. Cidade: João Neiva

- Queijos artesanais. Cidade: João Neiva Reinholz Chocolates - Chocolates. Cidade: Colatina

- Chocolates. Cidade: Colatina Sabor nas Montanhas - Queijos, iogurtes e derivados. Cidade: Venda Nova do Imigrante

- Queijos, iogurtes e derivados. Cidade: Venda Nova do Imigrante Vila Veneto - Queijos artesanais. Cidade: João Neiva

PROGRAMAÇÃO CULTURAL

QUINTA-FEIRA (11)



19h30: Grupo Folclórico Tanzfreude - Juvenil



Grupo Folclórico Tanzfreude - Juvenil 20h: Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho



Grupo Folclórico Bergfreunde de Campinho 20h30: Tony da Viola



SEXTA-FEIRA (12)

19h: Minitombo da Polenta



Minitombo da Polenta 20h: Rogerio Viana Voz e Violão



SÁBADO (13)

15h30: Grupo de Danças Folclóricas Alemã Land Der Berge



Grupo de Danças Folclóricas Alemã Land Der Berge 16h: Grupo de Reis São Sebastião de Afonso Cláudio



Grupo de Reis São Sebastião de Afonso Cláudio 17h: Os Carroceiros

Os Carroceiros 18h: Grupo Tanzerland e Grupo Pommerland



Grupo Tanzerland e Grupo Pommerland 19h: Mini Tombo da Papa



Mini Tombo da Papa 19h30: Grupo de Danças Folclóricas Frau Karolin



Grupo de Danças Folclóricas Frau Karolin 20h: Luciano Daré & Lara Marinato



DOMINGO (14)

12h: Mirano Schuler



Mirano Schuler 13h30: Grupo de Dança do Circolo Trentino Di Santa Teresa



Grupo de Dança do Circolo Trentino Di Santa Teresa 14h: Grupo Holland Dans – Categoria Infantil - Danças Holandesas



Grupo Holland Dans – Categoria Infantil - Danças Holandesas 15h: Grupo Folclórico de Dança Imperial Português



Grupo Folclórico de Dança Imperial Português 16h30: Brasil Tambores



SERVIÇO