Prósper transforma arrependimento em estratégia criativa para campanha do Empretec

Crédito: divulgação

Como transformar um arrependimento em argumento de venda? A nova campanha do Sebrae/ES para o Empretec, assinada pela agência Prósper, responde com ousadia: provocando. Com o conceito “Faça o Empretec e se arrependa… de não ter feito antes”, a comunicação se apoia em uma verdade emocional para fisgar o público — e virar o jogo com bom humor e empatia.



O insight surgiu a partir de falas recorrentes entre quem já passou pelo seminário: a sensação de ter descoberto tarde demais uma experiência transformadora. A Prósper enxergou aí a oportunidade de inverter a lógica tradicional de campanhas institucionais. Em vez de prometer o futuro, a campanha mostra um impacto tão potente do Empretec que o desejo passa a ser o de voltar no tempo.

Fernando Lisboa diretor-executivo da Prósper. "A campanha parte de uma verdade emocional, mas que entrega um benefício concreto: o Empretec muda a forma como o empreendedor age e pensa. A ideia criativa está justamente em inverter a lógica tradicional de apelo e usar o arrependimento como gatilho positivo"





Fernando Lisboa. Crédito: Divulgação

Para dar credibilidade à proposta, a campanha traz nomes de peso. Entre os personagens reais que compartilham suas histórias estão Dárcio Stehling, fundador do PicPay e ex-participante do Empretec, e Liana Figueiredo, facilitadora com mais de duas décadas dedicadas ao seminário e referência na formação de empreendedores no Espírito Santo.

"A gente sabe que empreender exige coragem, atitude e, principalmente, autoconhecimento. O Empretec é uma experiência transformadora. O mote escolhido traduz exatamente o que ouvimos de muitos participantes: 'se eu soubesse, teria feito antes'", reforça Adriana Rocha, gerente da Unidade de Relacionamento do Sebrae/ES.

No ar em mídias digitais, OOH, videocasts, redes sociais e anúncios segmentados, a campanha acompanha o calendário de novas turmas do Empretec ao longo do ano em diferentes regiões do Espírito Santo — sempre com um convite em tom de cutucada: não espere para se arrepender.

A Gazeta integra o Saiba mais