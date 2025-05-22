Cesan vence prêmio de comunicação pública com campanha digital

Universal reposiciona marca com novos proprietários e novos investimentos
A Universal Imobiliária e Urbanismo está de cara nova. A maior loteadora do Espírito Santo foi comprada pelo grupo E.CO Empreendimentos e acaba de lançar sua nova identidade visual em sintonia com esse momento de expansão e transformação.
Alusiva aos 50 anos de mercado, a renovação da identidade preserva os principais elementos visuais que solidificaram a imagem da empresa durante sua trajetória, como a cor principal e a tipografia-base, enquanto apresenta uma nova geometria que une precisão e harmonia visual. No centro, um “olho” representa a visão estratégica da companhia, enquanto a forma geral remete a uma bandeira, símbolo da expansão nacional que a Universal projeta para os próximos meses.
Segundo Breno Lobato, responsável pela direção criativa no projeto, a proposta foi equilibrar o forte recall visual construído ao longo da história com evolução prevista para o futuro. “Essa mudança não é apenas uma troca de símbolo; é um símbolo de mudança”, afirma. O trabalho envolveu uma imersão completa no universo da marca, com pesquisas de branding, testes de aplicação, a construção de um manifesto e a formulação de um novo posicionamento.
O projeto foi assinado pela agência Whooppee, com direção criativa de Breno Lobato e Carol Fortunato, do grupo BLVR.
Zeiss: marca alemã de lentes ópticas chega ao ES com foco em ciência e tecnologia
A Zeiss, marca alemã com atuação global no setor de óptica de precisão, passa a oferecer suas soluções no Espírito Santo. Suas lentes oftálmicas são desenvolvidas com foco em ciência e tecnologia, voltadas à proteção ocular, conforto visual e personalização, conforme as características de cada usuário.
Entre os recursos disponíveis estão o tratamento DuraVision AntiVirus Platinum UV, que reduz a presença de vírus e bactérias na superfície das lentes, e filtros que atuam na proteção contra luz azul, comum em telas digitais. A marca também utiliza equipamentos como o Visufit 1000, que faz escaneamento 3D do rosto para ajustar as lentes à estrutura facial.
Segundo o médico Breno Leão, professor de oftalmologia e especialista em retina clínica, as lentes da Zeiss oferecem alternativas com diferentes materiais e formatos, inclusive para quem precisa de multifocais com campo de visão mais amplo.
“A marca trabalha com exames e tecnologias que ampliam a precisão no cuidado com a saúde ocular”, afirma. A chegada ao Espírito Santo integra a estratégia de expansão da Zeiss no Brasil e tem como objetivo ampliar o acesso a produtos com foco em personalização e inovação no setor óptico.