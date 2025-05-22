Cesan vence prêmio de comunicação pública com campanha digital

A Universal Imobiliária e Urbanismo está de cara nova. A maior loteadora do Espírito Santo foi comprada pelo grupo E.CO Empreendimentos e acaba de lançar sua nova identidade visual em sintonia com esse momento de expansão e transformação.



Alusiva aos 50 anos de mercado, a renovação da identidade preserva os principais elementos visuais que solidificaram a imagem da empresa durante sua trajetória, como a cor principal e a tipografia-base, enquanto apresenta uma nova geometria que une precisão e harmonia visual. No centro, um “olho” representa a visão estratégica da companhia, enquanto a forma geral remete a uma bandeira, símbolo da expansão nacional que a Universal projeta para os próximos meses.

Segundo Breno Lobato, responsável pela direção criativa no projeto, a proposta foi equilibrar o forte recall visual construído ao longo da história com evolução prevista para o futuro. “Essa mudança não é apenas uma troca de símbolo; é um símbolo de mudança”, afirma. O trabalho envolveu uma imersão completa no universo da marca, com pesquisas de branding, testes de aplicação, a construção de um manifesto e a formulação de um novo posicionamento.



O projeto foi assinado pela agência Whooppee, com direção criativa de Breno Lobato e Carol Fortunato, do grupo BLVR.

