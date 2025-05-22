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Reconhecimento

Cesan vence prêmio de comunicação pública com campanha digital

Com a coordenação da jornalista Desiery Marchini, a companhia de saneamento foi a grande vencedora na categoria Melhor Campanha de Comunicação Digital do 1° Prêmio da Imprensa Oficial – Melhores Práticas de Comunicação Pública Capixaba

Públicado em 

22 mai 2025 às 15:12
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Desiery Marchini, Munir Abud, Mirela Marcarini e Andressa Marchesi
Desiery Marchini, Munir Abud, Mirela Marcarini e Andressa Marchesi Crédito: divulgação
A Cesan foi a vencedora na categoria Melhor Campanha de Comunicação Digital no 1º Prêmio da Imprensa Oficial – Melhores Práticas de Comunicação Pública Capixaba. A campanha “Cesan: a Companhia que faz bem” teve coordenação da jornalista Desiery Marchini e contou com criação da agência Ampla. A iniciativa também garantiu à empresa o segundo lugar na categoria Melhor Uso das Redes Sociais, com o movimento #EmBoaCompanhia.
Segundo Desiery, o resultado reconhece uma estratégia que buscou reposicionar a Cesan e ampliar o diálogo com a população.
“A proposta foi aproximar a Cesan das pessoas por meio de uma comunicação baseada na escuta e no serviço à sociedade”, afirmou.
Desiery Marchini - jornalista
A premiação ocorreu nesta quarta-feira (21), no Palácio Anchieta, em Vitória, durante a programação pelos 135 anos do Diário Oficial do Espírito Santo.

Nova marca da Imobiliárias Universal
Crédito: divulgação

Universal reposiciona marca com novos proprietários e novos investimentos

A Universal Imobiliária e Urbanismo está de cara nova. A maior loteadora do Espírito Santo foi comprada pelo grupo E.CO Empreendimentos e acaba de lançar sua nova identidade visual em sintonia com esse momento de expansão e transformação.

Alusiva aos 50 anos de mercado, a renovação da identidade preserva os principais elementos visuais que solidificaram a imagem da empresa durante sua trajetória, como a cor principal e a tipografia-base, enquanto apresenta uma nova geometria que une precisão e harmonia visual. No centro, um “olho” representa a visão estratégica da companhia, enquanto a forma geral remete a uma bandeira, símbolo da expansão nacional que a Universal projeta para os próximos meses.

Segundo Breno Lobato, responsável pela direção criativa no projeto, a proposta foi equilibrar o forte recall visual construído ao longo da história com evolução prevista para o futuro. “Essa mudança não é apenas uma troca de símbolo; é um símbolo de mudança”, afirma. O trabalho envolveu uma imersão completa no universo da marca, com pesquisas de branding, testes de aplicação, a construção de um manifesto e a formulação de um novo posicionamento.

O projeto foi assinado pela agência Whooppee, com direção criativa de Breno Lobato e Carol Fortunato, do grupo BLVR.

Zeiss Vision Center
Crédito: divulgação

Zeiss: marca alemã de lentes ópticas chega ao ES com foco em ciência e tecnologia

A Zeiss, marca alemã com atuação global no setor de óptica de precisão, passa a oferecer suas soluções no Espírito Santo. Suas lentes oftálmicas são desenvolvidas com foco em ciência e tecnologia, voltadas à proteção ocular, conforto visual e personalização, conforme as características de cada usuário.

Entre os recursos disponíveis estão o tratamento DuraVision AntiVirus Platinum UV, que reduz a presença de vírus e bactérias na superfície das lentes, e filtros que atuam na proteção contra luz azul, comum em telas digitais. A marca também utiliza equipamentos como o Visufit 1000, que faz escaneamento 3D do rosto para ajustar as lentes à estrutura facial.

Segundo o médico Breno Leão, professor de oftalmologia e especialista em retina clínica, as lentes da Zeiss oferecem alternativas com diferentes materiais e formatos, inclusive para quem precisa de multifocais com campo de visão mais amplo.

“A marca trabalha com exames e tecnologias que ampliam a precisão no cuidado com a saúde ocular”, afirma. A chegada ao Espírito Santo integra a estratégia de expansão da Zeiss no Brasil e tem como objetivo ampliar o acesso a produtos com foco em personalização e inovação no setor óptico.

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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