Programa 'Fim de Expediente' da CBN será gravado durante Semana S do Comércio

O Espírito Santo será palco de uma edição especial do programa Fim do Expediente, da Rádio CBN, durante a Semana S do Comércio, promovida pelo Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac. A transmissão será ao vivo para todo o Brasil no dia 16 de maio, em Vitória, com a participação ao vivo do escritor, palestrante e mestre em Gestão Empresarial Arthur Igreja. O programa integra a programação nacional da Semana S, organizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), e promete destacar o Estado em rede nacional.

Transmitido para todo o país, o Fim do Expediente é comandado por Dan Stulbach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina, e conhecido por trazer conversas informais, inteligentes e bem-humoradas sobre temas relevantes do Brasil. A edição capixaba será gravada com plateia, reunindo empresários convidados no Ilha Buffet – área verde do Álvares Cabral –, e contará com a representação institucional da Fecomércio-ES em vinhetas e nos breaks comerciais do programa.

Convidado especial da noite, Arthur Igreja é referência internacional em inovação, tecnologia e transformação digital. Autor do best-seller “Conveniência é o nome do Negócio” e cofundador da plataforma AAA Inovação, ao lado de Ricardo Amorim, Igreja realiza mais de 150 palestras por ano e já participou de eventos como o TEDx nos EUA, Europa e América do Sul.

Idalberto Moro presidente do Sistema Fecomércio-ES “Trazer Arthur Igreja para essa edição da Semana S é uma grande conquista para o Sistema Fecomércio. Ele tem a capacidade de traduzir temas complexos de forma acessível e enriquecedora. É uma oportunidade única para que nossos empresários e convidados possam refletir, se atualizar e enxergar novas possibilidades para seus negócios”

A programação do dia 16 inclui ainda o Prêmio Sesc Mesa Brasil e Aprendizagem Senac, que reconhecerá empresários parceiros das ações sociais e educacionais das duas instituições. A partir das 15 horas, os participantes poderão visitar as unidades móveis do Senac-ES com demonstrações nas áreas de gastronomia, beleza, TI e saúde.

Programação

Realizada entre 10 e 17 de maio, a Semana S do Comércio é um movimento nacional que tem como objetivo apresentar à população o impacto e os serviços oferecidos pelo Sistema Comércio em todo o Brasil. No Espírito Santo, a programação inclui palestras, ações sociais, oficinas, mutirões de serviços gratuitos e atividades culturais.

As comemorações também fazem parte das celebrações pelos 80 anos da CNC. No Espírito Santo, a expectativa é de que mais de 5 mil pessoas participem da programação. O objetivo é reforçar o papel da Fecomércio na transformação da vida dos capixabas por meio da educação, cultura e cidadania.

