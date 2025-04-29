Alerta em várias telas: projeto capixaba transmídia expõe os impactos do plástico

Hospital digital reforça atendimento qualificado e sustentável no Sul do ES
O Hospital da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim, é atualmente o único hospital digital do Espírito Santo. A unidade adota processos totalmente informatizados, o que permite maior agilidade nos atendimentos e redução do uso de papel. A modernização também está ligada à certificação internacional HIMSS nível 6, que reconhece a digitalização dos fluxos assistenciais e administrativos.
Além da tecnologia, o hospital tem investido em soluções sustentáveis. Uma usina fotovoltaica instalada no local gera cerca de 148 mil Kwh por mês, o que cobre boa parte da demanda de energia da instituição e reduz o impacto ambiental. Essas práticas contribuíram para a inclusão da unidade no ranking The World’s Best Hospitals 2024, publicado pela revista Newsweek, que lista os melhores hospitais do mundo.
O hospital também possui a certificação ONA 3, voltada à qualidade e segurança assistencial, e foi eleito duas vezes a melhor empresa de saúde para trabalhar no Brasil pelo prêmio Great Place to Work (GPTW).
Com essa estrutura, a unidade amplia o acesso da população do Sul capixaba a serviços de saúde com base em tecnologia, eficiência e gestão ambiental.
Cachoeiro de Itapemirim recebe nova edição do evento "Todas Elas"
O município de Cachoeiro de Itapemirim sediou, na última quarta-feira (24), mais uma edição do evento "Todas Elas", voltado à valorização da trajetória e da voz feminina. A jornalista Daniela Abreu participou do encontro ao lado da idealizadora do projeto, Elaine Silva, compartilhando experiências pessoais e profissionais.
A programação também contou com uma roda de conversa sobre maturidade, com a presença de Denise Vieira, gestora de Comunicação do Hospital Evangélico, Cristiane Dias, coordenadora de RH e psicóloga da mesma instituição, e Larissa Patrão, secretária de Turismo de Cachoeiro. A secretária de Desenvolvimento Social do município, Norma Ayub, também participou, trazendo reflexões sobre sua trajetória pública e pessoal.
Para a diretora Regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, o evento reforça a proposta do "Todas Elas", de promover diálogo, escuta e inspiração entre mulheres de diferentes áreas.
Inovação capixaba comprova eficácia de suplemento à base de magnésio
A eficácia de um suplemento de magnésio desenvolvido por uma empresa do Espírito Santo foi comprovada por estudo científico conduzido pela Universidade do Sul de Santa Catarina. A fórmula exclusiva, chamada “Magnésio + Inositol Relief 3.0”, é uma criação da marca capixaba True Source.
Os resultados da pesquisa foram apresentado ontem (28), em Vitória, pelo médico catarinense Victor Sorrentino, doutorando em Neurociências e um dos autores do estudo. A palestra, voltada à profissionais da área médica e de nutrição, ocorreu às 17h, na sede da True Source, em Santa Lúcia.
O suplemento atua especialmente na melhora do sono e no equilíbrio do humor, além de contribuir para a redução do estresse e aumento da produção de melatonina, o hormônio do sono. Segundo o médico, a deficiência de magnésio pode comprometer diversas funções do organismo, como a memória, o relaxamento muscular e a regulação da pressão arterial.
O evento marca também a inauguração do novo espaço da empresa em Vitória. A True Source é especializada em nutrição funcional e produtos voltados à saúde preventiva.
Odonto Scan celebra 23 anos com selo comemorativo
A clínica Odonto Scan completa 23 anos de atuação no Espírito Santo e lançou um selo comemorativo para marcar a data. A campanha, intitulada “Há 23 anos cuidando do seu sorriso”, reforça a trajetória da empresa no cuidado com a saúde bucal da população capixaba. Segundo a fundadora, Márcia Gabriella Mule, o slogan escolhido representa a missão da empresa desde sua criação: oferecer excelência nos serviços, com foco em acolhimento e tecnologia. A ação marca a consolidação da marca no setor odontológico e aponta para os próximos passos da empresa.