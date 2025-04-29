Alerta em várias telas: projeto capixaba transmídia expõe os impactos do plástico

O Hospital da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim, é atualmente o único hospital digital do Espírito Santo. A unidade adota processos totalmente informatizados, o que permite maior agilidade nos atendimentos e redução do uso de papel. A modernização também está ligada à certificação internacional HIMSS nível 6, que reconhece a digitalização dos fluxos assistenciais e administrativos.

Além da tecnologia, o hospital tem investido em soluções sustentáveis. Uma usina fotovoltaica instalada no local gera cerca de 148 mil Kwh por mês, o que cobre boa parte da demanda de energia da instituição e reduz o impacto ambiental. Essas práticas contribuíram para a inclusão da unidade no ranking The World’s Best Hospitals 2024, publicado pela revista Newsweek, que lista os melhores hospitais do mundo.

O hospital também possui a certificação ONA 3, voltada à qualidade e segurança assistencial, e foi eleito duas vezes a melhor empresa de saúde para trabalhar no Brasil pelo prêmio Great Place to Work (GPTW). Com essa estrutura, a unidade amplia o acesso da população do Sul capixaba a serviços de saúde com base em tecnologia, eficiência e gestão ambiental.

