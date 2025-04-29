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Conscientização

Alerta em várias telas: projeto capixaba transmídia expõe os impactos do plástico

"O Plástico Ilhado em Nós", dirigido pelo jornalista Emerson Cabral, conta com podcast, videocast, materiais educativos e um documentário. Parte do projeto foi gravado na Ilha da Trindade, a 1.200 km do litoral do Espírito Santo

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 11:55

Públicado em 

29 abr 2025 às 11:55
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Ilha de Trindade, cenário de gravação de O Plástico Ilhado em Nós
Na Ilha de Trindade  não existe turismo nem comércio, mas o plástico chega mesmo assim Crédito: Zoom Filmes
Podcast, videocast, materiais educativos e um documentário com estreia prevista para 2026. "O Plástico Ilhado em Nós" é um projeto transmídia em várias telas para provocar uma conversa urgente: como a poluição plástica, invisível a olho nu, já está impactando ecossistemas inteiros — e também a nossa saúde.
A narrativa parte da Ilha da Trindade, a 1.200 km do litoral do Espírito Santo (onde não existe nem turismo, nem comércio), mas o plástico chega mesmo assim. Levado por correntes oceânicas, garrafas, redes de pesca e microplásticos tornam a ilha símbolo da crise ambiental silenciosa que atinge até os cantos mais preservados do planeta.
Dirigido pelo jornalista Emerson Cabral, o documentário é o eixo central da iniciativa e combina ciência, jornalismo e arte para dar forma a uma história contada em múltiplas frentes. O projeto conta com depoimentos de especialistas do Brasil e do mundo, e uma equipe multidisciplinar, como a jornalista e professora da UFES Flávia Delgado, na produção executiva e coordenação de comunicação; o diretor de fotografia Secundo Rezende, da Zoom Filmes; e o cinegrafista e mergulhador Vitor Barbosa, que assina imagens subaquáticas e aéreas.
Time do documentário
Time responsável pelo projeto durante as gravações na Ilha de Trindade Crédito: Zoom Filmes
A gravação vai acontecer em mais de 20 locações — do Brasil à Malásia, passando por Gana, França, Dinamarca e outros países. O filme mergulha em estudos científicos que identificam microplásticos nos pulmões humanos, em cérebros, corais, aves e tartarugas, ao mesmo tempo que apresenta soluções criativas e sustentáveis, desenvolvidas mundo afora.
Com apoio da Marinha do Brasil, do ICMBio e de universidades brasileiras, o projeto ainda conta com o interesse do maestro Alexandre Guerra, conhecido por trilhas de cinema e TV, em compor a trilha sonora original.
A ideia é impactar diferentes públicos com exibições em escolas, universidades, festivais e plataformas digitais. Um chamado à consciência coletiva — vindo do meio do Atlântico direto para dentro de casa.

Hospital Unimed digital reforça atendimento no Sul do ES
Uma usina fotovoltaica instalada no local gera cerca de 148 mil Kwh por mês Crédito: divulgação

Hospital digital reforça atendimento qualificado e sustentável no Sul do ES

O Hospital da Unimed Sul Capixaba, em Cachoeiro de Itapemirim, é atualmente o único hospital digital do Espírito Santo. A unidade adota processos totalmente informatizados, o que permite maior agilidade nos atendimentos e redução do uso de papel. A modernização também está ligada à certificação internacional HIMSS nível 6, que reconhece a digitalização dos fluxos assistenciais e administrativos.

Além da tecnologia, o hospital tem investido em soluções sustentáveis. Uma usina fotovoltaica instalada no local gera cerca de 148 mil Kwh por mês, o que cobre boa parte da demanda de energia da instituição e reduz o impacto ambiental. Essas práticas contribuíram para a inclusão da unidade no ranking The World’s Best Hospitals 2024, publicado pela revista Newsweek, que lista os melhores hospitais do mundo. 

O hospital também possui a certificação ONA 3, voltada à qualidade e segurança assistencial, e foi eleito duas vezes a melhor empresa de saúde para trabalhar no Brasil pelo prêmio Great Place to Work (GPTW). Com essa estrutura, a unidade amplia o acesso da população do Sul capixaba a serviços de saúde com base em tecnologia, eficiência e gestão ambiental.

A diretora das Regionais, Maria Helena Vargas, durante edição do evento Todas Elas, em Cachoeiro
A diretora Regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, e a secretária de Desenvolvimento Social Norma Ayub, no evento "Todas Elas" Crédito: Divulgação

Cachoeiro de Itapemirim recebe nova edição do evento "Todas Elas"

O município de Cachoeiro de Itapemirim sediou, na última quarta-feira (24), mais uma edição do evento "Todas Elas", voltado à valorização da trajetória e da voz feminina. A jornalista Daniela Abreu participou do encontro ao lado da idealizadora do projeto, Elaine Silva, compartilhando experiências pessoais e profissionais. 

A programação também contou com uma roda de conversa sobre maturidade, com a presença de Denise Vieira, gestora de Comunicação do Hospital Evangélico, Cristiane Dias, coordenadora de RH e psicóloga da mesma instituição, e Larissa Patrão, secretária de Turismo de Cachoeiro. A secretária de Desenvolvimento Social do município, Norma Ayub, também participou, trazendo reflexões sobre sua trajetória pública e pessoal.

Para a diretora Regional da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, o evento reforça a proposta do "Todas Elas", de promover diálogo, escuta e inspiração entre mulheres de diferentes áreas.

Inovação capixaba comprova eficácia de suplemento à base de magnésio

A eficácia de um suplemento de magnésio desenvolvido por uma empresa do Espírito Santo foi comprovada por estudo científico conduzido pela Universidade do Sul de Santa Catarina. A fórmula exclusiva, chamada “Magnésio + Inositol Relief 3.0”, é uma criação da marca capixaba True Source.

Os resultados da pesquisa foram apresentado ontem (28), em Vitória, pelo médico catarinense Victor Sorrentino, doutorando em Neurociências e um dos autores do estudo. A palestra, voltada à profissionais da área médica e de nutrição, ocorreu às 17h, na sede da True Source, em Santa Lúcia.

O suplemento atua especialmente na melhora do sono e no equilíbrio do humor, além de contribuir para a redução do estresse e aumento da produção de melatonina, o hormônio do sono. Segundo o médico, a deficiência de magnésio pode comprometer diversas funções do organismo, como a memória, o relaxamento muscular e a regulação da pressão arterial.

O evento marca também a inauguração do novo espaço da empresa em Vitória. A True Source é especializada em nutrição funcional e produtos voltados à saúde preventiva.

Aniversário Odontoscan
Crédito: divulgação

Odonto Scan celebra 23 anos com selo comemorativo

A clínica Odonto Scan completa 23 anos de atuação no Espírito Santo e lançou um selo comemorativo para marcar a data. A campanha, intitulada “Há 23 anos cuidando do seu sorriso”, reforça a trajetória da empresa no cuidado com a saúde bucal da população capixaba. Segundo a fundadora, Márcia Gabriella Mule, o slogan escolhido representa a missão da empresa desde sua criação: oferecer excelência nos serviços, com foco em acolhimento e tecnologia. A ação marca a consolidação da marca no setor odontológico e aponta para os próximos passos da empresa.

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