Investimento de R$ 250 milhões promete revolucionar atendimento oncológico no Sul

O Hospital do Câncer de Cachoeiro de Itapemirim promete transformar o atendimento oncológico no Sul do Espírito Santo. A nova unidade, que está sendo construída por iniciativa do Hospital Evangélico de Cachoeiro (Heci), terá 120 novos leitos e deve gerar 600 novos empregos diretos. O investimento total estimado está em torno de R$ 250 milhões. O Evangélico de Cachoeiro já é referência em oncologia e vai ampliar sua capacidade de cuidado e humanização, tornando com o novo hospital, o primeiro complexo hospitalar da região. A construção do empreendimento foi possível graças a recursos de emenda parlamentar da Bancada Federal da ordem de R$ 45 milhões.

Com uma área total de 21 mil metros quadrados, poderá gerar até 3.600 diárias hospitalares por mês, com centro cirúrgico, enfermarias, CTI e ambulatórios, com tratamentos completos, quimioterapia, radioterapia e cirurgias robóticas.

Para o superintendente do Heci, o economista Wagner Medeiros Junior, o início da construção do Hospital do Câncer trouxe para toda a região Sul a perspectiva de novos avanços na área da assistência hospitalar especializada, pois já se vislumbra uma unidade com instalações modernas e tecnologia de ponta, compatível com os melhores centros de tratamento do país.

"O Hospital do Câncer é um marco para a saúde no Sul do Espírito Santo. Um sonho que vai impactar vidas, fortalecer a economia e garantir um futuro melhor para todos”.

