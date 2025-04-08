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Oscar da Publicidade Capixaba

Festival Colibri 2025 é lançado e festa de premiação volta ao Triângulo

Com o conceito de Criatividade nas Alturas, o evento também contou com outra novidade:  o Sinapro/ES, que realiza o evento, passa a ser Sistema Nacional da Propaganda do Espírito Santo

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 19:36

Públicado em 

08 abr 2025 às 19:36
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Lançamento do Colibri 2025
Alexandre Pedroni no Lançamento do Colibri 2025 Crédito: Rodrigo Gavani
O lançamento da  38ª edição do Festival Colibri 2025, Oscar da Publicidade Capixaba, trouxe novidades. Este ano, a festa de premiação volta ao Triângulo das Bermudas. A proposta é resgatar as origens do festival, retornando à tradição de fechar a rua, como aconteceu em 2011. Além disso, Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro-ES, anunciou que o sindicato agora é parte do Sistema Nacional da Propaganda do Espírito Santo.
O evento aconteceu no Brizz, na Enseada do Suá, e reuniu o mercado de comunicação para uma tarde de conteúdo e networking. Promovido pelo Sebrae-ES, a edição deste ano vai acontecer nos dias 15 e 16 de julho e será dividido em três momentos: o Summit, no dia 15, no Clube A; um happy hour no São Joaquim à noite; e, no dia 16, a premiação no Embrazado. Mais detalhes sobre a programação serão divulgados em breve.
“Há 38 anos, um movimento começou no Espírito Santo. Profissionais da propaganda se uniram para fortalecer o mercado, dar voz às agências e impulsionar marcas. Assim nasceu o Sinapro Espírito Santo. Agora, evoluímos para um novo estágio, tornando-nos o Sistema Nacional da Propaganda no Estado. Nosso objetivo é fortalecer ainda mais o setor publicitário, conectando profissionais, agências e empresas, e nos preparando para os desafios do futuro”, afirmou Pedroni.
A mudança foi possível graças ao trabalho conjunto de Alexandre Pedroni, da vice-presidente Raquel Rampon, dos diretores Fernando Lisboa, João Paulo Debane, Lygia Beloti, Fred Pesin e Júlio Cesar dos Reis, e da executiva Fani Rocha.
O evento também contou com a palestra de Felipe Manno, gerente de mídia do Nubank, que compartilhou sua experiência no mercado de mídias e destacou cases de sucesso em sua carreira, incluindo passagens por grandes empresas como Itaú, Santander, Getnet, Banestes, e outras.
O Festival Colibri já abriu inscrição para as peças das agências, sendo que até o final do mês de abril serão abertas as inscrições dos profissionais, fornecedores e estudantes. Foram 365 peças inscritas.

Confira o que rolou no evento de lançamento:

Vitória PetroShow 2025
Vitória PetroShow é a principal feira do setor Crédito: divulgação

Principal feira capixaba do setor de petróleo, gás e energia é aberta no Centro de Convenções de Vitória

O Vitória PetroShow 2025, considerado a principal feira capixaba do setor de petróleo, gás e energia, foi aberto nesta terça-feira (08), às 14h, no Centro de Convenções de Vitória.

O evento, que tem a Petrobrás como patrocinadora Master, vai até o dia 10 de abril e reunirá profissionais e empresas do setor para discutir soluções, compartilhar conhecimentos e promover novos investimentos. 

A cerimônia de abertura contou com a presença de representantes da indústria, autoridades e especialistas, marcando o início de discussões sobre os diversos segmentos da cadeia produtiva, incluindo exploração e produção, transporte, refino, petroquímica, setor naval e transição energética.

A feira é destinada a profissionais que atuam direta ou indiretamente no setor de petróleo e gás, como representantes de concessionárias, operadoras de campos, refinarias, estaleiros, empresas fornecedoras de bens e serviços, além de representantes de governos, consulados, universidades, centros de pesquisa e outras entidades do setor.

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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