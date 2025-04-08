Festival Colibri 2025 é lançado e festa de premiação volta ao Triângulo

O Vitória PetroShow 2025, considerado a principal feira capixaba do setor de petróleo, gás e energia, foi aberto nesta terça-feira (08), às 14h, no Centro de Convenções de Vitória.

O evento, que tem a Petrobrás como patrocinadora Master, vai até o dia 10 de abril e reunirá profissionais e empresas do setor para discutir soluções, compartilhar conhecimentos e promover novos investimentos.

A cerimônia de abertura contou com a presença de representantes da indústria, autoridades e especialistas, marcando o início de discussões sobre os diversos segmentos da cadeia produtiva, incluindo exploração e produção, transporte, refino, petroquímica, setor naval e transição energética.

A feira é destinada a profissionais que atuam direta ou indiretamente no setor de petróleo e gás, como representantes de concessionárias, operadoras de campos, refinarias, estaleiros, empresas fornecedoras de bens e serviços, além de representantes de governos, consulados, universidades, centros de pesquisa e outras entidades do setor.