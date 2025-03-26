Marca de óculos criada por capixaba utiliza o mesmo material da grife Prada

A UMEF Professor Zaluar Dias, em Guaranhuns, recebeu o projeto “Leve Leitura” no último dia 18 de março. A iniciativa, uma parceria entre o Boulevard Shopping Vila Velha e o Sicoob, tem como meta fomentar o hábito da leitura.

Na ação, os 250 alunos da escola aprenderam sobre educação financeira de uma maneira divertida, através da contação de histórias. Todos os estudantes receberam um exemplar do livro “Financinhas”, que aborda conceitos sobre educação financeira de forma lúdica e inteligente, através de histórias.

Os ensinamentos tratam de conceitos do cotidiano. Para enriquecer ainda mais o aprendizado, o ator e escritor Rodrigo Campaneli conduziu contação de histórias, com a missão de levar o conteúdo do livro aos estudantes de forma que eles assimilem com mais facilidade todas as informações.

O projeto é uma das bandeiras do “Boulevard Sustentável”. O Leve Leitura tem a missão de levar uma obra literária e contação de histórias para creches, escolas públicas e ONGs de Vila Velha. A UMEF Professor Zaluar Dias foi escolhida para dar o pontapé inicial das ações de 2025 por estar localizada no entorno do Boulevard Shopping Vila Velha.

