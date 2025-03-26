Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mais acessível

Marca de óculos criada por capixaba utiliza o mesmo material da grife Prada

Os modelos são confeccionados com acetato italiano Mazzucchelli, o mesmo utilizado por grifes renomadas como Prada, Persol e Dolce & Gabbana. A marca ZEV une o design criativo brasileiro com a qualidade italiana

Publicado em 26 de Março de 2025 às 11:40

Públicado em 

26 mar 2025 às 11:40
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Nova coleção da Zev usa acetato italiano
A Zev, marca capixaba criada por  Ana Luiza Azevedo, usa acetato italiano Crédito: Elias Gama
Combinando a sofisticação do acetato italiano com o DNA criativo brasileiro, a ZEV chega ao mercado com a proposta de unir qualidade e inovação no design de óculos com um preço mais acessível. A marca, lançada em dezembro de 2024, é uma criação de Ana Luiza Azevedo, diretora-executiva das Óticas Paris, e já se destaca entre os consumidores exigentes que buscam autenticidade e excelência no segmento.
Os modelos da ZEV são produzidos com acetato italiano Mazzucchelli, material utilizado por grifes como Prada, Persol e Dolce & Gabbana.  O acetato, fabricado a partir de pó de celulose extraído de flores de algodão, garante leveza, resistência e um acabamento sofisticado.
“A mesma qualidade em termos de matéria-prima que você vê nesses ícones do mercado de luxo está presente na nossa marca”, afirma Ana Luiza.
Ana Luiza Azevedo - diretora-executiva das Óticas Paris
A marca aposta em um processo de fabricação artesanal, com óculos polidos à mão e equipados com lentes alemãs de alta performance. “Cada detalhe foi escolhido a dedo, desde a matéria-prima até o acabamento final. A ZEV carrega a qualidade europeia adaptada ao estilo brasileiro”, explica a empresária. Os modelos já estão disponíveis nas 11 lojas das Óticas Paris e no e-commerce, com entrega para todo o Brasil.

Alunos de Vila Velha irão receber projeto Leve Leitura
Alunos de Vila Velha durante o projeto Leve Leitura Crédito: divulgação

Alunos de Vila Velha recebem projeto Leve Leitura

A UMEF Professor Zaluar Dias, em Guaranhuns, recebeu o projeto “Leve Leitura” no último dia 18 de março. A iniciativa, uma parceria entre o Boulevard Shopping Vila Velha e o Sicoob, tem como meta fomentar o hábito da leitura. 

Na ação, os 250 alunos da escola aprenderam sobre educação financeira de uma maneira divertida, através da contação de histórias. Todos os estudantes receberam um exemplar do livro “Financinhas”, que aborda conceitos sobre educação financeira de forma lúdica e inteligente, através de histórias. 

Os ensinamentos tratam de conceitos do cotidiano. Para enriquecer ainda mais o aprendizado, o ator e escritor Rodrigo Campaneli conduziu contação de histórias, com a missão de levar o conteúdo do livro aos estudantes de forma que eles assimilem com mais facilidade todas as informações.

O projeto é uma das bandeiras do “Boulevard Sustentável”. O Leve Leitura tem a missão de levar uma obra literária e contação de histórias para creches, escolas públicas e ONGs de Vila Velha. A UMEF Professor Zaluar Dias foi escolhida para dar o pontapé inicial das ações de 2025 por estar localizada no entorno do Boulevard Shopping Vila Velha.

Veja Também

Vila Velha vence Montevidéu e conquista prêmio como Destino Turístico Inteligente

Junior Achievement mobiliza apoiadores no ES para ampliar projetos com jovens

Chega ao mercado o primeiro plano de saúde para carros

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA
Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados