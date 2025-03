Junior Achievement mobiliza apoiadores no ES para ampliar projetos com jovens

Projeto Conecta JAES reuniu ideranças de vários setores capixabas para debater sobre inovação e empreendedorismo, no Auditório da Rede Gazeta. Crédito: Letícia Kirchmayer/ Divulgação

Jovens que não estudam e nem trabalham – os chamados nem-nem – representam 21,2% da população dessa faixa etária, segundo dados da Síntese de Indicadores Sociais do IBGE. Isso significa que 10,3 milhões de brasileiros entre 15 a 29 anos estão sem perspectivas de carreira e têm até mesmo dificuldades de projetar e alcançar metas de vida.



É justamente pensando em mudar essa realidade que a ONG Junior Achievement, que já beneficiou 7 milhões de adolescentes e jovens no país, em seus 40 anos de atuação, tem uma meta ousada: alcançar, somente em 2025, mais 1 milhão de vidas transformadas, por meio de suas iniciativas. É o que afirma o presidente nacional da instituição, Pedro Englert, que esteve no Espírito Santo nesta quarta-feira (19), para participar do projeto Conecta JAES, realizado pela Junior Achievement Espírito Santo (JAES).

O evento aconteceu no Auditório da Rede Gazeta, com o tema “Inovação na Prática: Como Destravar seu Potencial Inovativo para Aumentar sua Competitividade no Mercado”, e reuniu lideranças de vários setores capixabas para debater sobre inovação e empreendedorismo.

Em uma conversa com a Coluna Pelo Mercado, Pedro Englert afirmou que o objetivo é mobilizar ainda mais empresas parceiras e voluntários para ampliar as ações da ONG, inclusive no Espírito Santo, que é estratégico para a instituição.

Pedro Englert Presidente nacional da Junior Achievement "Trabalhamos buscando desenvolver esse espírito empreendedor, ajudando esses jovens a definir suas referências, quem os inspira, para que eles definam aonde querem chegar. A gente tem que desenvolver a autoestima no jovem para que ele tenha coragem e condições de buscar o seu sonho. Estamos com a meta de impactar mais de 1 milhão de jovens no Brasil. Então, estamos mobilizando todos os Estados"

Segundo ele, o Espírito Santo é estratégico, pois tem grandes apoiadores - entre eles a Rede Gazeta - e uma grande força para nos ajudar a atingir esse número. A organização trabalha com voluntários, seja quem a mantém financeiramente, seja quem trabalha para entregar um programa específico, seja quem participa das entregas. O diferencial é que os times se engajam para entregar uma experiência a esses jovens”, afirmou.

Pedro Englert, Leonardo Cozer, presidente da JAES, e Marcela Amorim, diretora-executiva da JAES. Crédito: Letícia Kirchmayer/ Divulgação

Durante o Conecta JAES, Pedro contou sua trajetória, falou dos desafios da organização com foco social e destacou a importância da educação na formação e na transformação dos jovens. Também estiveram presentes no painel, mediado pela diretora-executiva da JAES, Marcella Amorim, o empresário Marcio Goicoechea, da MetaX; Patricia Lino, da Rede Gazeta; Tatiana Tristão, do Grupo Tristão; Denis Ferrari, da Azys Inovação, e Marcelo Braga, da Liga de Marketing.

Pedro ressaltou ainda a importância da participação da sociedade e das empresas no apoio às organizações. “Para mudar a realidade é preciso se empenhar em algum projeto e colocar seu recurso financeiro, tempo e energia em prol daquela organização”.

Confira a entrevista completa no vídeo abaixo:

A Gazeta integra o Saiba mais