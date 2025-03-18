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Saúde veicular

Chega ao mercado o primeiro plano de saúde para carros

A novidade do setor automotivo começa por Vitória, com lançamento no próximo dia 25. O AutoMed é um produto 100% capixaba

Publicado em 18 de Março de 2025 às 18:56

Públicado em 

18 mar 2025 às 18:56
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Saúde veicular
Crédito: Shutterstock
Um plano de saúde para carros? Sim, essa é a novidade do setor automotivo, que será lançada em Vitória na próxima terça, dia 25. O AutoMed é um produto 100% capixaba que chega com a proposta de garantir, aos proprietários de veículos, manutenções preventivas, economia com gastos inesperados, além de não comprometer o limite do cartão de crédito.
Cacá Coutinho é o diretor-presidente do AutoMed Crédito: divulgação
Entre os serviços de manutenção preventiva incluídos no plano estão a troca de óleo, manutenção das suspensões dianteira e traseira, freios (pastilhas, discos e fluido), sistema de arrefecimento (radiador, bomba d´água e aditivos), embreagem, correia dentada, cabeçote, ar condicionado, entre outros.
"A assinatura do plano é anual e já começa no momento da adesão. É possível começar a cuidar do carro com tranquilidade na hora. A ideia é facilitar a vida dos nossos clientes"
Cacá Coutinho, - diretor-presidente do AutoMed
Todos os detalhes desse “plano de saúde” para veículos serão apresentados por Cacá durante o lançamento do AutoMed, na próxima terça, em um evento para convidados no auditório da FDV.

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