Fecomércio vai investir quase R$ 400 milhões nas entidades da federação até 2028

1º Fórum Integrado de Lideranças reuniu representantes do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, em Vitória. Crédito: Divulgação

Um investimento de quase R$ 400 milhões até 2028. Essa é a projeção do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, para fortalecer e ampliar iniciativas voltadas aos empresários, sindicatos, seus associados e trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, com foco nos eixos estratégicos das três instituições: economia, inovação, sindical, hospitalidade, lazer e turismo, educação, saúde, cultura, assistência social e educação profissionalizante.

O anúncio foi feito durante o 1º Fórum Integrado de Lideranças, realizado nesta terça (11) e quarta-feira (12), no Hotel Senac Ilha do Boi, em Vitória. No encontro, liderado pelo presidente do Sistema Fecomércio-ES – Sesc e Senac, Idalberto Moro, foram apresentadas as principais ações de cada instituição, assim como as atividades previstas para os próximos anos. Ao todo, serão investidos R$ 398.263.804, em ações como reforma, modernização e construção de novas unidades no Estado.

Um dos investimentos, da ordem de R$ 40 milhões, é na construção da nova sede da entidade, em Santa Lúcia, na Capital. O novo edifício, com cinco pavimentos, vai integrar a sede administrativa do Sesc e Senac ao mesmo prédio do Sistema Fecomércio-ES.

“O Fórum Integrado de Lideranças representa um marco na gestão do Sistema Fecomércio-ES. É uma oportunidade para fortalecermos o trabalho de integração entre a Federação, o Sesc e o Senac, ampliando o impacto das nossas entregas em benefício do desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo, da geração de renda e empregos no segmento do comércio de bens, serviços e turismo, que representa hoje 70% do PIB capixaba”, frisou Idalberto Moro.

No Sesc-ES, que em 2024 atendeu cerca de 589 mil pessoas, em atividades como cultura, educação, saúde, assistência social, sustentabilidade e lazer, serão investidos mais de R$ 217 milhões nos próximos quatro anos em manutenções, assim como na reforma de unidades, entre elas a de Guarapari.

"Ampliamos o dinamismo de nossas atividades, beneficiando milhares de comerciários e suas famílias. O plano de 2025 prevê investimentos de mais de R$ 70 milhões em infraestrutura e manutenções trazendo melhorias nas nossas instalações e modernização das unidades. Isso inclui nossas escolas, academias, nossos hotéis e parques aquáticos, teatro, unidade de distribuição do Sesc Mesa Brasil, e muito mais. É com grande satisfação que compartilhamos os avanços do nosso processo de integração com a Fecomércio-ES e o Senac-ES. Essa união fortalece nossas ações e amplia nosso impacto na economia e na sociedade capixaba. Juntos, temos promovido iniciativas que estão focadas nos trabalhadores do comércio, serviços e turismo, além de incentivar o comércio local na perspectiva de melhorar a qualidade de vida da nossa comunidade", ressaltou o diretor regional do Sesc-ES, Luiz Toniato.

Já no Senac, a expectativa é que sejam investidos mais de R$ 140 milhões até 2028, na modernização de unidades e construção de novas. O diretor regional do Senac-ES, Richardson Schmittel, avaliou o fórum como uma iniciativa indispensável para fortalecer a colaboração entre as entidades. “Esse encontro permite o alinhamento de estratégias de forma mais eficiente e coordenada. A governança inovadora que estamos implementando garante que nossos esforços estejam cada vez mais focados, otimizando investimentos e ampliando nosso impacto”, pontuou.

Confira as entrevistas no vídeo abaixo:

