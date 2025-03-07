Sicoob ES amplia transparência com cooperados em ação inédita com a Rede Gazeta

Live realizada pelo Sicoob em parceria com a Rede Gazeta Crédito: divulgação

O Sicoob inaugurou um novo formato de mídia em parceria com a Rede Gazeta. Pela primeira vez, um conteúdo de marca foi ao ar em transmissão ao vivo na home do portal A Gazeta e no site comunidadesicoob.com.br simultaneamente. O objetivo? A transparência e a inovação na comunicação da prestação de contas de 2024 da cooperativa.

A ação, inédita no formato dentro do portal, gerou alto impacto e visibilidade, conectando milhares de associados e leitores ao evento em tempo real.

Carolina Bento é Gerente de Marketing e Inteligência do Sicoob ES Crédito: divulgação

"A prestação de contas sempre foi um compromisso do Sicoob com seus cooperados, mas este ano decidimos ampliar esse alcance e mostrar para toda a sociedade o impacto positivo que geramos nas comunidades onde atuamos. A parceria com a Gazeta nos permitiu inovar no formato e conectar ainda mais pessoas a esse movimento de transparência e proximidade " Carolina Bento - Gerente de Marketing e Inteligência do Sicoob ES

Fernando Lisboa é Diretor-executivo da Prósper Comunicação Crédito: Divulgação

"A parceria com a Rede Gazeta proporcionou uma visibilidade diferenciada para o Sicoob, ampliando o alcance da comunicação e reforçando a solidez da instituição. Um conteúdo qualificado, um formato inovador e a credibilidade de um veículo referência no Estado" Fernando Lisboa - Diretor-executivo da Prósper

A Gerente Comercial de Produtos da Rede Gazeta, Carolina Lima, ressaltou que essa parceria com o Sicoob foi realmente inovadora. "Pela primeira vez liberamos a 'barra de ao vivo' para fins comerciais. Até então essa barra era usada apenas editorialmente. O resultado foi tão positivo que pretendemos colocar esse novo formato em nosso portfólio de soluções para os clientes", revelou.

Carol Lima é Gerente Comercial de Produtos da Rede Gazeta Crédito: divulgação

Além da inovação na estratégia de mídia, o Sicoob também lançou um vídeo institucional criado pela agência Prósper e produzido pela Mirartes, com direção de Gustavo Lellis, que reforça os principais marcos da cooperativa e sua atuação ao longo do último ano. Confira o VT neste link.