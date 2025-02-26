Marcas parceiras do Carnaval de Vitória fazem bonito na avenida e nos camarotes

O Carnaval é uma das maiores oportunidades para as marcas se conectarem com o público de forma autêntica e memorável. No Carnaval de Vitória não foi diferente. Seja na avenida, na arquibancada ou nos camarotes, grandes empresas do Estado aproveitaram a folia para criar experiências interativas. Ações como distribuição de brindes, espaços instagramáveis, parcerias com influenciadores e ativações garantiram visibilidade e engajamento, reforçando a presença da marca no imaginário do consumidor.

Os creators do Estúdio Gazeta, Thayná Bahia e Alex Bonno, foram os responsáveis por fazer a cobertura dessas ações no Sambão do Povo e, especialmente, no Lounge HZ (editoria de cultura do portal A Gazeta que deu nome ao espaço da Rede Gazeta dentro do camarote Na Vibes). Já o repórter Douglas Motta foi para a arquibancada mostrar porque o carnaval foi extra bom. Confira como foi na galeria e nos reels abaixo: