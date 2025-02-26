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Ativações

Marcas parceiras do Carnaval de Vitória fazem bonito na avenida e nos camarotes

Copos, chinelos, pochetes, polaroides, doces... Empresas já consolidadas no Estado aproveitaram o palco da maior festa cultural do Espírito Santo para dar mais visibilidade a suas marcas e se aproximar do público

Publicado em 26 de Fevereiro de 2025 às 16:27

Públicado em 

26 fev 2025 às 16:27
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Espaço HZ no camarote Na Vibes do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Espaço HZ no camarote Na Vibes, no Carnaval de Vitória Crédito: Arthur Louzada
O Carnaval é uma das maiores oportunidades para as marcas se conectarem com o público de forma autêntica e memorável. No Carnaval de Vitória não foi diferente. Seja na avenida, na arquibancada ou nos camarotes, grandes empresas do Estado aproveitaram a folia para criar experiências interativas. Ações como distribuição de brindes, espaços instagramáveis, parcerias com influenciadores e ativações garantiram visibilidade e engajamento, reforçando a presença da marca no imaginário do consumidor.
Os creators do Estúdio Gazeta, Thayná Bahia e Alex Bonno, foram os responsáveis por fazer a cobertura dessas ações no Sambão do Povo e, especialmente, no Lounge HZ (editoria de cultura do portal A Gazeta que deu nome ao espaço da Rede Gazeta dentro do camarote Na Vibes). Já o repórter Douglas Motta foi para a arquibancada mostrar porque o carnaval foi extra bom. Confira como foi na galeria e nos reels abaixo: 

Confira as ativações de marca no Sambão do Povo

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