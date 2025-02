Fonte Hub promove palestra com Tatiane Braga sobre o poder da comunicação assertiva

Curso Tati Braga no CET A Gazeta. Crédito: divulgação

A comunicação eficaz vai muito além das palavras. Foi com essa premissa que a especialista Tatiane Braga ministrou, na última quarta-feira (20), a palestra "Comunicação que Conecta", promovida pelo Fonte Hub, o espaço de inovação da Rede Gazeta. O evento reuniu funcionários da Rede Gazeta e público externo interessados em aprimorar suas habilidades de comunicação no trabalho e na vida pessoal.



Durante o encontro, Tatiane destacou a importância de construir um ambiente seguro por meio da comunicação, reforçando que "comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende". Segundo ela, a interação eficaz não depende apenas da intenção de quem fala, mas também da interpretação de quem ouve. Para isso, é essencial que as pessoas se sintam respeitadas e compreendidas, criando uma atmosfera de segurança psicológica que favoreça o diálogo e o entendimento mútuo.

A relevância da inteligência emocional também foi um dos temas abordados. Mais do que reagir a uma conversa, o verdadeiro desafio está em compreender o outro e construir pontes por meio da escuta empática. "A responsabilidade da comunicação é de quem deseja obter um resultado com ela. Por isso, a clareza na mensagem é fundamental", ressaltou.

"A palestra me impactou muito ao destacar como a inteligência emocional é essencial para uma comunicação eficaz. Percebi que, para transmitir minha mensagem com sucesso, preciso primeiro me conhecer e me aceitar, assim como compreender e acolher o outro", afirmou a participante do evento Natalia Saldanha, SDR da startup residente do Fonte Hub, AEP Desenvolvimento Pessoal.

Outro ponto alto do evento foi a abordagem do storytelling como ferramenta para gerar conexão e transmitir valores. Ela explicou que utilizar histórias para comunicar conceitos torna as mensagens mais impactantes e memoráveis, ampliando seu alcance e significado.

A assertividade na fala também foi destaque, sendo apontada como um diferencial para garantir interações mais produtivas e harmoniosas. Saber se posicionar com clareza, sem agressividade ou passividade, fortalece as relações e facilita a colaboração. "Hoje, não compartilhamos apenas técnicas, mas abrimos um espaço para refletir sobre como usar a comunicação a favor da inovação e das relações que cultivamos na vida", concluiu Tatiane.

