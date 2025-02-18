Casagrande convida corredores para treinão e reúne 2 mil pessoas

1ª Corrida “Trabalha, Corre e Confia” Crédito: Kaíque Dias

Que as corridas estão em alta a gente já sabia. Mas a cada dia diversos grupos se multiplicam para correr e interagir com pessoas que têm os mesmos objetivos: cultivar um life style saudável, visando bem-estar, saúde física e mental.

A coluna Pelo Mercado marcou presença no treinão para o lançamento da 1ª Corrida “Trabalha, Corre e Confia”, realizado pelo governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Vila Velha.

O objetivo do treino foi incentivar a prática de atividade física. Eles aproveitaram e se prepararam também para a Corrida da Penha, realizada por A Gazeta com apoio da Prefeitura de Vila Velha, que acontece no dia 20 de abril, saindo da Praça do Ciclista até a Prainha. As inscrições estão abertas em Corrida da Penha

A prova “Trabalha, Corre e Confia” será no dia 6 de abril, com inscrições gratuitas. Serão dois percursos: um de 12,5 km, da Ponte da Madalena até o Parque Cultural Casa do Governador, e outro de 7 km, largando da Praça do Ciclista, em Itaparica.

O evento começou a partir das 5 horas do último sábado, 15/02, e reuniu mais de 2 mil pessoas. A galera madrugou e foi chegando no Centro Cultural Casa do Governador , na Praia da Costa, que acabou lotado.

Quem convidou foi o próprio governador, Renato Casagrande , que tá sempre no pique para as provas de rua e tem dividido com seus seguidores em suas redes sociais.

"O objetivo do Treinão é incentivar as pessoas a praticar atividade física. Quem puder correr, corre. Quem não puder correr, caminhe. Quem gostar de nadar, nade. Quem gostar de fazer outro esporte, faça. Quando o governador pratica atividade física, ele mostra que todo mundo pode praticar. Mesmo eu, que tenho uma agenda atribulada, tiro um tempinho para fazer atividade física. E isso também conecta as políticas do governo com as pessoas", declarou Casagrande.

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo , também falou da importância da prática de atividade física e destacou a Corrida da Penha como outra opção para quem quer aproveitar as belezas das ruas de Vila Velha para se exercitar.

“No dia 20 de abril, acontece a 12ª Corrida da Penha, que é uma corrida maravilhosa. Todos os anos eu participo, e em 2025 não seria diferente. Se você ainda não fez a sua inscrição, entre no site de A Gazeta e faça a sua inscrição para a grande Corrida da Penha”, disse o prefeito.