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Meu papo com Rê

Renata Rasseli completa 15 anos de coluna social e relembra fatos marcantes da carreira

Minha amiga há quase 30 anos, Rê foi entrevistada por mim na estreia do videocast rêcapitualando. Falamos sobre jornalismo, colunismo social, vinho e motivos para celebrar a vida e a amizade. É só dar o play

Publicado em 08 de Março de 2025 às 07:01

Públicado em 

08 mar 2025 às 07:01
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Renata Rasseli, colunista social de HZ, o portal de entretenimento de A Gazeta, completou 15 anos de coluna social. Para relembrar histórias marcantes e bastidores da carreira, nada melhor do que um bate-papo descontraído e com nome próprio: “rêcapitulando”.  O nome faz referência ao apelido da RR, já que os íntimos, como eu, a chamam de Rê. E pra ficar tudo ainda mais especial e celebrar o trabalho de Rê a frente de sua coluna, a entrevista que fiz com ela está sendo publicada hoje, Dia Internacional da Mulher.
Durante nossa conversa, abordamos vários temas. Jornalismo, colunismo social, vinho e motivos para celebrar a vida e a amizade estiveram em pauta, assim como algumas revelações inéditas feitas por Renata. Tudo finalizado em um brinde com espumante para comemorar o aniversário da coluna e também para celebrar a Confraria das Onças, encontro de mulheres amantes do vinho, que já acontece há vários anos, da qual Rê e eu fazemos parte.
A entrevista acabou com um brinde Crédito: divulgação
O videocast foi planejado pelo time do Marketing da Rede Gazeta para somar às outras iniciativas de comemoração dos 15 anos da coluna Renata Rasseli. Um vídeo com amigos e familiares da RR, no estilo “arquivo confidencial”, também foi produzido e publicado. Confira abaixo:
Outro conteúdo foi o vídeo produzido pelo time do Estúdio Gazeta com os creators da Rede Gazeta que se inspiram na colunista social. Afinal, Renata foi uma das primeiras criadoras de conteúdo de marca da empresa, já que durante esses anos conquistou o posto de influenciadora digital, sempre atenta às inovações e tendências do mercado de comunicação.
Confira acima a entrevista na íntegra.

Pelo mercado

A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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