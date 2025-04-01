"Os consumidores estão cada vez mais individualizados e mimados"
Recall de Marcas
"Os consumidores estão cada vez mais individualizados e mimados"
A frase do publicitário e especialista em inovação Walter Longo, em palestra durante o lançamento do 33° Recall de Marcas A Gazeta, mostra como a modernização e a tecnologia mudaram o comportamento do consumidor
O 33º Recall de Marcas aconteceu nesta terça, no auditório da Rede Gazeta Crédito: Gabriel Mazim
Representantes do mercado publicitário capixaba marcaram presença no auditório da Rede Gazeta nesta terça-feira (1), quando foram reveladas as marcas mais lembradas pelos capixabas. Chegando a sua 33ª edição, o Recall de Marcas A Gazeta deste ano tem como tema “O que o consumidor não esquece, a gente reconhece”.
O evento contou com a participação do publicitário e especialista em inovação Walter Longo, que trouxe a palestra “Protagonismo nos negócios: como continuar relevante em um mundo em transição”.
Ao longo da palestra, um dos temas que Longo destacou foi a transformação pela qual o mercado passou nos últimos anos, com a modernização acelerada e as mudanças no comportamento dos consumidores – que estão cada vez mais individualizados e “mimados”.
Por isso, o grande diferencial para que marcas sobrevivam no cenário atual, segundo ele, é se adequar às novas tecnologias sem deixar de lado o consumidor, pois é a compreensão individual das necessidades dessas pessoas que vai dar relevância a marca.
O publicitário e especialista em inovação Walter Longo disse que a compreensão individual das necessidades dessas pessoas que vai dar relevância a marcaCrédito: Arthur Louzada
“Uma nova premissa básica no mercado é a de tratar de forma desigual pessoas aparentemente iguais. A importância da mídia de massa está em atrair a atenção das pessoas para a sua marca, mas, depois disso, é necessário construir uma relação individualizada com o cliente, entendendo como funcionam as pessoas, e não apenas o negócio”, afirmou o especialista.
A sócia-diretora da Markka Consultoria, empresa responsável pelo estudo do Recall neste ano, Karine Karam, apresentou o resultado da pesquisa. Ela explica que a premiação serve para valorizar e reconhecer as marcas mais lembradas e, por isso, tem um significado especial, tanto para as marcas quanto para os consumidores.
A sócia-diretora da Markka Consultoria, Karine Karam, apresentou o resultado da pesquisa deste anoCrédito: Arthur Louzada
“Para as marcas, isso simboliza o reconhecimento de que todas as suas estratégias de marketing estão funcionando de maneira efetiva. E também é algo bom para o consumidor, porque ele se vê identificado nas marcas que ele consome, nas marcas que ele prefere, nas marcas que ele tem a maior lembrança”, destacou.
Ela reforçou ainda que ser lembrado é algo importante para as empresas, sendo uma forma de atrair um consumo maior e, consequentemente, um reconhecimento maior.
“Lembrança e reconhecimento andam lado a lado. Se você não reconhecer uma marca naquele segmento, ela provavelmente vai estar na última prateleira na hora da decisão de compra. Para você entrar na arena competitiva, a primeira coisa é ser lembrado, para aumentar a chance de que consumam sua marca”, comentou Karine.
Os representantes de agências publicitárias e empresas vencedoras acompanharam o evento de perto e celebraram os resultados. Ao todo, foram analisados 81 segmentos e mais de 2.700 marcas foram citadas pelo público.
Marlon Pagoto, agente de Mídia na Artcom Agência de ComunicaçãoCrédito: Flávia Martins
Segundo o head de mídia da Artcom Agência de Comunicação, Marlon Pagoto, a pesquisa ajuda as marcas a medirem o sucesso do trabalho de comunicação, indicando o que está sendo feito da forma correta e, em alguns casos, o que pode ser feito para melhorar.
“É importante mostrar como nosso trabalho está na mente das pessoas e o que a marca traz para elas, para podermos reforçar ainda mais o conhecimento que as pessoas têm dela”
Marlon Pagoto - agente de Mídia na Artcom Agência de Comunicação
Tatiana Negris, coordenadora de mídia da Agência DanzaCrédito: Tatiana Negris
Para a coordenadora de mídia da Agência Danza, Tatiana Negris, a visibilidade do Recall no Espírito Santo é um outro fator que contribui para que as agências observem o comportamento do mercado e se adequem a essas mudanças.
“O recall é um excelente termômetro e reflexo, pois a partir dele podemos analisar o mercado e o posicionamento da empresa. E os dados são fundamentais para podermos ser assertivos e continuar fazendo um bom trabalho com as marcas. O recall consolida isso”
Tatiana Negris - coordenadora de Mídia da Danza Estratégia e Comunicação
O diretor-geral da Agência Fire, Bruno Weigert, destacou que o selo Recall de Marcas é um termômetro do mercado, que valoriza as empresas que estão se planejando da forma correta e se preparando para vender mais.
“O Recall é também uma bússola, que mostra a qualidade do trabalho que está sendo feito, e que no final pode refletir em maior faturamento, expansão do negócio e das vendas”
Bruno Weigert - diretor-geral da Agência Fire
Confira como foi o evento e outras agências que estiveram por lá:
Lançamento da premiação do Festival Colibri 2025Crédito: divulgação
Festival Colibri acontece nesta quarta no Brizz e será marco do novo posicionamento do Sinapro
O 38º Festival Colibri, um dos principais eventos da comunicação capixaba, será oficialmente lançado nesta quarta-feira (1º/04) em um evento exclusivo no Brizz, na Enseada do Suá. Promovido pelo Sinapro-ES (Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo), o encontro reunirá profissionais do setor para uma noite de conteúdo, networking e novidades sobre o mercado publicitário.
A abertura ficará por conta de Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro-ES, que dará as boas-vindas aos convidados e apresentará as novidades desta edição. Um dos destaques da noite será a palestra de Felipe Manno, gerente de mídia do Nubank, que abordará o tema "Inovação no Mercado de Mídias".
Além disso, o evento contará com um conteúdo especial promovido pelo Sebrae-ES, além de uma análise sobre o cenário da publicidade no estado conduzida pelo próprio Pedroni.
Referência no setor, o Festival Colibri se consolidou como um impulsionador da criatividade, inovação e valorização do mercado publicitário capixaba. Mais do que um prêmio, o evento reforça o compromisso do Sinapro-ES em apoiar e desenvolver as agências do Estado, promovendo conexões entre veículos, fornecedores, anunciantes, entidades de classe e a academia. O evento será, inclusive, um marco do novo posicionamento do sindicato.
Integrado ao ecossistema da Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda), o sindicato segue fortalecendo um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e criativo.