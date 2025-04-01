"Os consumidores estão cada vez mais individualizados e mimados"

O 38º Festival Colibri, um dos principais eventos da comunicação capixaba, será oficialmente lançado nesta quarta-feira (1º/04) em um evento exclusivo no Brizz, na Enseada do Suá. Promovido pelo Sinapro-ES (Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo), o encontro reunirá profissionais do setor para uma noite de conteúdo, networking e novidades sobre o mercado publicitário.

A abertura ficará por conta de Alexandre Pedroni, presidente do Sinapro-ES, que dará as boas-vindas aos convidados e apresentará as novidades desta edição. Um dos destaques da noite será a palestra de Felipe Manno, gerente de mídia do Nubank, que abordará o tema "Inovação no Mercado de Mídias".

Além disso, o evento contará com um conteúdo especial promovido pelo Sebrae-ES, além de uma análise sobre o cenário da publicidade no estado conduzida pelo próprio Pedroni.

Referência no setor, o Festival Colibri se consolidou como um impulsionador da criatividade, inovação e valorização do mercado publicitário capixaba. Mais do que um prêmio, o evento reforça o compromisso do Sinapro-ES em apoiar e desenvolver as agências do Estado, promovendo conexões entre veículos, fornecedores, anunciantes, entidades de classe e a academia. O evento será, inclusive, um marco do novo posicionamento do sindicato.

Integrado ao ecossistema da Fenapro (Federação Nacional das Agências de Propaganda), o sindicato segue fortalecendo um ambiente de negócios cada vez mais dinâmico e criativo.