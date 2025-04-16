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Maely OOH e C2R Mídia lançam painéis digitais para ônibus de São Paulo

Essa é a primeira empreitada da Maely Mídia OOH no mercado Out of Home em São Paulo, após aquisição de metade da C2R Mídia. O projeto prevê a instalação de telas em até mil veículos da frota municipal até o final de 2026

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 17:39

Públicado em 

16 abr 2025 às 17:39
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Maely OOH e C2R Mídia lançam painéis digitais
O novo produto também contempla a frota de ônibus elétricos da cidade, alinhando-se às diretrizes de inovação e sustentabilidade no transporte público Crédito: Divulgação
A Maely Mídia OOH anunciou sua estreia no mercado Out of Home em São Paulo com o lançamento do B-Air Digital, circuito de telas digitais para ônibus. A iniciativa ocorre após a aquisição de 50% da C2R Mídia e marca o início da operação conjunta das empresas na capital paulista.
O projeto prevê a instalação de telas em até mil veículos da frota municipal até o final de 2026. As telas exibirão publicidade, conteúdo de entretenimento, campanhas educativas e informações de utilidade pública. A mídia será programática, com compra automatizada e segmentação por perfil de público.
Desenvolvido para o ambiente interno dos ônibus, o B-Air Digital contará com conjuntos de duas ou quatro telas, posicionadas próximas à catraca e nos corredores de circulação, sem obstrução visual. A estrutura foi projetada com base em estudos técnicos e será adaptada de acordo com o modelo de cada veículo.
O novo produto também contempla a frota de ônibus elétricos da cidade, alinhando-se às diretrizes de inovação e sustentabilidade no transporte público. A plataforma digital representa a evolução do Painel B-Air Estático, já operado pelas empresas em formato analógico.
Além das novas instalações, estão previstas mais de 2,5 mil faces de mídia entre os formatos digital e estático. Com atuação consolidada no Espírito Santo, a Maely amplia sua presença nacional e aposta no crescimento do OOH em São Paulo como estratégia para diversificar o mercado e alcançar novas audiências.
“O ônibus é o meio mais usado para o transporte de pessoas e abastece todo o sistema, sendo capaz de conectar as demais mídias OOH pela cidade. A mídia em ônibus é a peça fundamental na continuidade da comunicação que atua pelas ruas, avenidas, metrôs e terminais”, afirma Rodrigo Oliveira, CEO da Maely Mídia OOH, que hoje atua com soluções completas no Espírito Santo: grandes formatos, mobiliário urbano, ambientes de consumo, mídia em transportes e mídia em edifícios.

Ada Mota na campanha de 30 anos da Adcos
Com mais de 30 anos de história, a ADCOS é reconhecida por sua dedicação à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos com foco na saúde da pele brasileira Crédito: divugação

Fundadora da ADCOS é homenageada como liderança de destaque no setor de beleza e inovação

Na última sexta-feira (11), a farmacêutica Ada Mota, fundadora da ADCOS Dermocosméticos, foi uma das homenageadas no evento “Embaixadores do Futuro Brasileiro”, realizado em São Paulo pelo Money Report em comemoração ao nono aniversário do portal. 

A empresária teve sua trajetória reconhecida por sua contribuição para o surgimento e fortalecimento da indústria de dermocosméticos no Brasil. À frente da ADCOS, tornou-se uma figura inspiradora no empreendedorismo feminino, conduzindo um negócio que se consolidou como referência nacional no setor. Atualmente, Ada Mota conta com a colaboração de seus quatro filhos na gestão da empresa, mantendo os valores da marca e impulsionando sua expansão. 

Com mais de 30 anos de história, a ADCOS é amplamente reconhecida por sua dedicação à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos com eficácia comprovada, sempre com foco na saúde e no cuidado com a pele brasileira. A homenagem reforça o impacto do trabalho de Ada na construção de uma marca que une credibilidade científica, responsabilidade ambiental e sensibilidade às transformações do mercado.

“Receber essa homenagem é muito especial. Ao longo desses anos, mantivemos o compromisso com a ciência, a ética e a beleza que valoriza a saúde. É gratificante ver que essa trajetória inspira outras pessoas e gera impactos positivos na vida de tantos consumidores e profissionais”, destacou a empresária durante o evento.

Além de Ada, também receberam homenagens nomes como Paulo Correa, CEO da C&A no Brasil; Rafael Salles, CEO da Allos; Rogério Barreira, presidente da Arcos Dourados Brasil; Patricia Frossard, CEO da Philips do Brasil; Vander Corteze, fundador e CEO da Beep Saúde; e Vanderson Aquino, CEO do Grupo Mêntore Bank.

Destefani Móveis inaugura primeira loja em Cachoeiro de Itapemirim

A Destefani Móveis e Eletrodomésticos abriu sua primeira unidade em Cachoeiro de Itapemirim. A empresa, que atua há mais de 15 anos em Castelo, amplia sua presença no Sul do Espírito Santo. A nova loja oferece móveis e eletrodomésticos e segue o modelo adotado pela unidade original. O espaço conta com equipe de atendimento e variedade de produtos.

A gestão da Destefani é feita pelos irmãos Erinaldo, Giovani e Marciano. Ao longo dos anos, a empresa consolidou sua atuação no setor e busca expandir sua base de clientes na região. A inauguração contou com ações promocionais, sorteios e presença de clientes, parceiros e moradores. Com a nova unidade, a empresa amplia sua atuação no varejo local.

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A jornalista Mariana Perini e o time de conteudo do Estudio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitario e da comunicacao, com cases e tendencias que se destacam dentro e fora do Estado

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