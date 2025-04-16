Maely OOH e C2R Mídia lançam painéis digitais para ônibus de São Paulo

Na última sexta-feira (11), a farmacêutica Ada Mota, fundadora da ADCOS Dermocosméticos, foi uma das homenageadas no evento “Embaixadores do Futuro Brasileiro”, realizado em São Paulo pelo Money Report em comemoração ao nono aniversário do portal.

A empresária teve sua trajetória reconhecida por sua contribuição para o surgimento e fortalecimento da indústria de dermocosméticos no Brasil. À frente da ADCOS, tornou-se uma figura inspiradora no empreendedorismo feminino, conduzindo um negócio que se consolidou como referência nacional no setor. Atualmente, Ada Mota conta com a colaboração de seus quatro filhos na gestão da empresa, mantendo os valores da marca e impulsionando sua expansão.

Com mais de 30 anos de história, a ADCOS é amplamente reconhecida por sua dedicação à pesquisa e ao desenvolvimento de produtos com eficácia comprovada, sempre com foco na saúde e no cuidado com a pele brasileira. A homenagem reforça o impacto do trabalho de Ada na construção de uma marca que une credibilidade científica, responsabilidade ambiental e sensibilidade às transformações do mercado.

“Receber essa homenagem é muito especial. Ao longo desses anos, mantivemos o compromisso com a ciência, a ética e a beleza que valoriza a saúde. É gratificante ver que essa trajetória inspira outras pessoas e gera impactos positivos na vida de tantos consumidores e profissionais”, destacou a empresária durante o evento.

Além de Ada, também receberam homenagens nomes como Paulo Correa, CEO da C&A no Brasil; Rafael Salles, CEO da Allos; Rogério Barreira, presidente da Arcos Dourados Brasil; Patricia Frossard, CEO da Philips do Brasil; Vander Corteze, fundador e CEO da Beep Saúde; e Vanderson Aquino, CEO do Grupo Mêntore Bank.

