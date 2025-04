"Pelo Mercado Podcast" estreia com Arnaldinho Borgo sobre Festa da Penha 2025

A Festa da Penha 2025 e a 12ª Corrida da Penha foram temas do primeiro episódio do "Pelo Mercado Podcast". E o convidado especial para falar sobre o assunto foi o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo. A festa, que é uma das maiores religiosas do país, tem 455 anos de tradição, uma expectativa de 2,5 milhões de pessoas e 635 quilômetros de romarias no total.



A Rede Gazeta é a emissora oficial do evento e transmite a Romaria da Família, na internet, no dia 26 (sábado), e a missa de encerramento na TV Gazeta, no dia 28 (segunda). Além, é claro, de fazer toda a cobertura jornalística durante a programação ao longo da semana.