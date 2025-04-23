Diretor da Globo fala sobre tendências do varejo e o papel da TV aberta

O Boticário traz para a campanha de Dia das Mães de 2025 um tema ainda pouco discutido: a experiência de mulheres tentantes - aquelas que enfrentam dificuldades para engravidar. Com a atriz Mariana Rios como uma das protagonistas do projeto, a marca busca dar visibilidade a essa jornada, marcada pelo silêncio, pela solidão e pela expectativa de realizar o sonho da maternidade.

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que um em cada seis casais enfrenta desafios para conceber. A partir desse cenário, o Boticário lançou o curta-metragem “Planos”, criado pela AlmapBBDO e produzido pela MyMama. Com quase quatro minutos, o filme retrata o cotidiano de uma mulher que planeja a chegada de um filho, mas se depara com sucessivas frustrações.

A narrativa busca ampliar o debate sobre as pressões sociais enfrentadas por mulheres em processos de fertilidade, e foi ao ar em horário nobre na TV, além de ser disponibilizada nas redes sociais da marca. Além da peça audiovisual, a campanha se estende a ações de informação e acolhimento. Em parceria com a B2Mamy, o Boticário lançou uma série de quatro episódios em formato de videocast.

O primeiro episódio contou com a apresentadora Dani Junco ao lado da psicóloga Liliana Seger e da atriz Mariana Rios. Juntas, elas discutem os aspectos sociais e emocionais da tentativa de engravidar. Nos episódios seguintes, o projeto aborda infertilidade, tratamento médico, redes de apoio e caminhos alternativos para a maternidade, como adoção e ovorecepção.

A marca também contratou o Estúdio Gazeta, laboratório de Branded Content da Rede Gazeta, para fazer um u.break, conteúdo criado para o Dia das Mães, que vai ao ar no break da TV Gazeta. Protagonizado pela apresentadora do Em Movimento, Naiara Arpini, a peça mostra a própria jornalista parando no meio de uma gravação para comprar um presente de O Boticário para a mãe e, depois, incentivando o telespectador a fazer o mesmo.

Para conferir a campanha é só clicar nesse link , e para conferir o u.break, é só ficar ligado nos intervalos da programação da TV Gazeta.