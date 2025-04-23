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Varejo

Diretor da Globo fala sobre tendências do varejo e o papel da TV aberta

O primeiro Encontro Mercado de 2025 será realizado nesta quinta-feira (24) e contará com a participação do diretor de Negócios Varejo da Globo, Renan Blanco

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 17:57

Públicado em 

23 abr 2025 às 17:57
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Encontro Mercado, Rede Gazeta
Encontro Mercado 2024, na Rede Gazeta Crédito: divulgação

A TV aberta é uma das plataformas mais eficazes para construir consciência de marca e gerar resultados consistentes no varejo. A afirmação é de Renan Blanco, diretor de Negócios Varejo da Globo, que será o convidado especial do Encontro Mercado, evento promovido pela área de Negócios da Rede Gazeta, nesta quinta-feira (24/04). Blanco vai falar sobre os desafios do segmento, as tendências de mercado e o papel da TV aberta nesse cenário.
Em entrevista, Blanco antecipou alguns temas que serão abordados no encontro. De acordo com ele, em um mercado cada vez mais competitivo, investir em mídia na TV aberta proporciona um alcance diversificado e uma grande visibilidade em curto espaço de tempo.
“A credibilidade e a confiança que a TV transmite podem aumentar a percepção de valor das marcas e gerar resultados não apenas de curto, mas de longo prazo”
Renan Blanco - diretor de Negócios Varejo da Globo
Renan Blanco é diretor de Negócios Varejo da Globo Crédito: divulgação
Além do papel da TV, Blanco abordou a evolução do comportamento do consumidor, que está cada vez mais informado e exigente. Isso significa que a busca por experiências de compra personalizadas tem se intensificado, assim como a preferência por produtos sustentáveis.
O especialista também observa que, embora o e-commerce mantenha seu papel de destaque, a experiência física nas lojas continua sendo valorizada. “Muitas pessoas valorizam a experiência física nas lojas, buscando um equilíbrio entre online e offline”.
Esse comportamento exige uma adaptação dos varejistas, especialmente os pequenos e médios, que, segundo Blanco, cometem um erro recorrente ao focar apenas em performance, sem investir adequadamente em branding. “Muitos pequenos e médios varejistas ainda subestimam a importância da construção de marca e das relações de longo prazo e focam exclusivamente em performance”, explicou.
Gerente de Marketing da Rede Gazeta, Carla Sobreira
 Carla Sobreira é gerente de Marketing da Rede Gazeta  Crédito: divulgação
Para Carla Sobreira, gerente de Marketing da Rede Gazeta, o Encontro Mercado é uma forma de conectar o mercado publicitário com conteúdo relevante que possa ser aplicado no dia a dia.
“É uma alegria para nós poder proporcionar um encontro com Renan Blanco, que é um especialista quando o assunto é varejo. Compreendemos que este evento é uma forma de trazer informações atuais, promover networking e inspirar estratégias inovadoras”, finalizou.
As inscrições para participar do Encontro Mercado 2025 já foram encerradas, mas a coluna Pelo Mercado vai preparar uma cobertura completa para vocês.

campanha Corona Reserva Solar
Campanha da Corona faz posicionamento da marca com propósito Crédito: divulgação

Corona mostra que o branding pode ocupar terreno. Literalmente

 O branding ganhou solo firme (e vista para o mar) na nova ação da Corona. A marca de cerveja transformou seu discurso em território físico ao comprar um terreno na Praia de Piedade, em Pernambuco, que estava prestes a ser vendido para uma incorporadora. O plano original? Um condomínio de grande porte, que poderia comprometer a paisagem natural e bloquear o sol da faixa de areia.

Para evitar a construção, a Corona adquiriu a área e decretou: “Este terreno pertence ao sol”. A frase virou uma placa instalada no local — simples, direta e simbólica — que comunica com força a essência do projeto: proteger o acesso livre à luz natural e preservar o ecossistema praiano, um dos pilares do posicionamento da marca.

A iniciativa vai além da publicidade. É um gesto concreto num debate que envolve especulação imobiliária, gentrificação de áreas costeiras e o direito coletivo ao espaço público. A ação reforça o propósito da Corona de defender paraísos naturais, com uma abordagem que une posicionamento ambiental e estratégia de marca de forma prática e impactante.

Faz tempo que a Corona flerta com causas ligadas ao mar, à areia e à liberdade. Agora, dá um passo adiante: em vez de apenas comunicar, age. E, nesse caso, agir significa não construir, o que, ironicamente, pode ser uma das decisões mais construtivas no branding atual. A ação faz parte da comemoração do aniversário de 100 anos da marca.

Campanha de Dia das Mães de O Boticário
Campanha de Dia das Mães de O Boticário Crédito: divulgação

O Boticário lança campanha de Dia das Mães com foco em mulheres tentantes e marca investe em conteúdo no break da TV Gazeta

O Boticário traz para a campanha de Dia das Mães de 2025 um tema ainda pouco discutido: a experiência de mulheres tentantes - aquelas que enfrentam dificuldades para engravidar. Com a atriz Mariana Rios como uma das protagonistas do projeto, a marca busca dar visibilidade a essa jornada, marcada pelo silêncio, pela solidão e pela expectativa de realizar o sonho da maternidade.

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que um em cada seis casais enfrenta desafios para conceber. A partir desse cenário, o Boticário lançou o curta-metragem “Planos”, criado pela AlmapBBDO e produzido pela MyMama. Com quase quatro minutos, o filme retrata o cotidiano de uma mulher que planeja a chegada de um filho, mas se depara com sucessivas frustrações.

A narrativa busca ampliar o debate sobre as pressões sociais enfrentadas por mulheres em processos de fertilidade, e foi ao ar em horário nobre na TV, além de ser disponibilizada nas redes sociais da marca. Além da peça audiovisual, a campanha se estende a ações de informação e acolhimento. Em parceria com a B2Mamy, o Boticário lançou uma série de quatro episódios em formato de videocast. 

O primeiro episódio contou com a apresentadora Dani Junco ao lado da psicóloga Liliana Seger e da atriz Mariana Rios. Juntas, elas discutem os aspectos sociais e emocionais da tentativa de engravidar. Nos episódios seguintes, o projeto aborda infertilidade, tratamento médico, redes de apoio e caminhos alternativos para a maternidade, como adoção e ovorecepção. 

A marca também contratou o Estúdio Gazeta, laboratório de Branded Content da Rede Gazeta, para fazer um u.break, conteúdo criado para o Dia das Mães, que vai ao ar no break da TV Gazeta. Protagonizado pela apresentadora do Em Movimento, Naiara Arpini, a peça mostra a própria jornalista parando no meio de uma gravação para comprar um presente de O Boticário para a mãe e, depois, incentivando o telespectador a fazer o mesmo.

Para conferir a campanha é só clicar nesse link , e para conferir o u.break, é só ficar ligado nos intervalos da programação da TV Gazeta.

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