Tinder lança caminhão de lixo para descartar presentes de ex-namorados

Valor Investimentos inicia operação em Linhares com R$ 300 milhões
A Valor Investimentos, escritório filiado à XP, ampliou sua atuação no Estado com a abertura de uma unidade em Linhares. A operação já nasce com aproximadamente R$ 300 milhões sob custódia e previsão de dobrar esse volume em dois anos.
A nova base atenderá clientes com perfil de alta renda e private, como empresários, produtores rurais, profissionais liberais, servidores públicos e startups. A atuação abrangerá também os municípios de São Mateus, Colatina, Aracruz e Nova Venécia, com uma carteira estimada de 1.200 clientes.
Segundo a empresa, a escolha de Linhares foi estratégica. O município representa mais de 4% do PIB estadual e deve receber quase R$ 4 bilhões em investimentos até 2028, conforme o Instituto Jones dos Santos Neves. A unidade está sob liderança de Gabriel Cecco, que já atuava na região.
Com sede em Vitória e presença em outras cidades capixabas e de outros estados, a Valor Investimentos soma mais de R$ 14 bilhões sob custódia. O plano é alcançar R$ 18 bilhões até 2025 e ampliar o número de assessores financeiros para mais de 350 em todo o país.
Mivita celebra 10 anos com rebranding e palestra de Bernardinho
A Mivita Construtora comemorou seus 10 anos de atuação com um evento para mais de 600 pessoas do setor imobiliário, realizado na última terça-feira (29). A celebração marcou o lançamento da nova identidade visual da empresa e contou com palestra do técnico de vôlei Bernardinho.
A reformulação da marca foi inspirada no conceito de transformação e continuidade, simbolizado na conexão entre as letras “V” e “A” do logotipo. Segundo a diretora administrativa e de marketing, Lívia Giacomin, a nova fase reforça valores como solidez, excelência e beleza. Durante o evento, também foi exibido um vídeo institucional que aborda a relação da empresa com seus clientes, destacando histórias reais que simbolizam os vínculos criados ao longo da trajetória da construtora.
Citroën marca presença na Tardezinha em Vitória com novo SUV
A Citroën participa da edição capixaba da turnê Tardezinha, que acontece neste sábado (3) no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Patrocinadora oficial do evento, a marca apresenta ao público o novo Citroën Basalt Shine, SUV que vem sendo divulgado como o mais acessível do país.
A ação faz parte da principal estratégia de comunicação da Citroën para 2025. A Tardezinha deve passar por mais de 20 cidades até o fim do ano, com expectativa de alcançar 750 mil pessoas.
“É uma forma autêntica e descontraída de mostrarmos nossos produtos e reforçarmos a presença da marca em todo o Brasil”, afirma Felipe Daemon, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.