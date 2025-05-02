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Inovação

Tinder lança caminhão de lixo para descartar presentes de ex-namorados

A iniciativa faz parte da campanha “Move On”, que incentiva usuários a seguirem em frente após términos amorosos e fez sucesso nas redes sociais

Públicado em 

02 mai 2025 às 15:40
Pelo mercado

Colunista

Pelo mercado

Caminhão de lixo da Tinder criado para recolher lembranças de ex-relacionamentos
caminhão de lixo temático criado para recolher lembranças de ex-relacionamentos Crédito: divulgação
O Tinder Índia lançou uma ação de marketing que chamou a atenção nas redes sociais: um caminhão de lixo temático criado para recolher lembranças de ex-relacionamentos. A iniciativa faz parte da campanha “Move On”, que incentiva usuários a seguirem em frente após términos amorosos.
Estacionado em pontos estratégicos de grandes cidades, o caminhão convida o público a descartar objetos simbólicos de antigos relacionamentos, como cartas, roupas, fotos e bichos de pelúcia. A ideia é transformar o ato de desapegar em uma experiência simbólica e libertadora, ajudando a processar o fim de ciclos afetivos.
Além da coleta de objetos, o caminhão também serviu como espaço de interação, com presença de influenciadores e criadores de conteúdo locais. Um dos destaques visuais da campanha é o aviso estampado no veículo: “Cuidado! Contém bagagem emocional”.
Com tom leve e bem-humorado, a ação repercutiu rapidamente nas redes sociais, principalmente no TikTok e no X, onde vídeos e fotos da iniciativa viralizaram. Para o Tinder, a campanha reforça o posicionamento da marca como um espaço não apenas de conexões românticas, mas também de vivências e recomeços emocionais.

Valor Investimentos inicia operação em Linhares com R$ 300 milhões

A Valor Investimentos, escritório filiado à XP, ampliou sua atuação no Estado com a abertura de uma unidade em Linhares. A operação já nasce com aproximadamente R$ 300 milhões sob custódia e previsão de dobrar esse volume em dois anos.

A nova base atenderá clientes com perfil de alta renda e private, como empresários, produtores rurais, profissionais liberais, servidores públicos e startups. A atuação abrangerá também os municípios de São Mateus, Colatina, Aracruz e Nova Venécia, com uma carteira estimada de 1.200 clientes. 

Segundo a empresa, a escolha de Linhares foi estratégica. O município representa mais de 4% do PIB estadual e deve receber quase R$ 4 bilhões em investimentos até 2028, conforme o Instituto Jones dos Santos Neves. A unidade está sob liderança de Gabriel Cecco, que já atuava na região.

Com sede em Vitória e presença em outras cidades capixabas e de outros estados, a Valor Investimentos soma mais de R$ 14 bilhões sob custódia. O plano é alcançar R$ 18 bilhões até 2025 e ampliar o número de assessores financeiros para mais de 350 em todo o país.

Nova marca da construtora Mivita
Crédito: divulgação

Mivita celebra 10 anos com rebranding e palestra de Bernardinho

A Mivita Construtora comemorou seus 10 anos de atuação com um evento para mais de 600 pessoas do setor imobiliário, realizado na última terça-feira (29). A celebração marcou o lançamento da nova identidade visual da empresa e contou com palestra do técnico de vôlei Bernardinho. 

A reformulação da marca foi inspirada no conceito de transformação e continuidade, simbolizado na conexão entre as letras “V” e “A” do logotipo. Segundo a diretora administrativa e de marketing, Lívia Giacomin, a nova fase reforça valores como solidez, excelência e beleza. Durante o evento, também foi exibido um vídeo institucional que aborda a relação da empresa com seus clientes, destacando histórias reais que simbolizam os vínculos criados ao longo da trajetória da construtora.

Citroen no Tardezinha
Citroen no Tardezinha Crédito: divulgação

Citroën marca presença na Tardezinha em Vitória com novo SUV

A Citroën participa da edição capixaba da turnê Tardezinha, que acontece neste sábado (3) no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Patrocinadora oficial do evento, a marca apresenta ao público o novo Citroën Basalt Shine, SUV que vem sendo divulgado como o mais acessível do país.

A ação faz parte da principal estratégia de comunicação da Citroën para 2025. A Tardezinha deve passar por mais de 20 cidades até o fim do ano, com expectativa de alcançar 750 mil pessoas.

“É uma forma autêntica e descontraída de mostrarmos nossos produtos e reforçarmos a presença da marca em todo o Brasil”, afirma Felipe Daemon, vice-presidente da Citroën para a América do Sul.

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