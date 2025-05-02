Tinder lança caminhão de lixo para descartar presentes de ex-namorados

A Valor Investimentos, escritório filiado à XP, ampliou sua atuação no Estado com a abertura de uma unidade em Linhares. A operação já nasce com aproximadamente R$ 300 milhões sob custódia e previsão de dobrar esse volume em dois anos.

A nova base atenderá clientes com perfil de alta renda e private, como empresários, produtores rurais, profissionais liberais, servidores públicos e startups. A atuação abrangerá também os municípios de São Mateus, Colatina, Aracruz e Nova Venécia, com uma carteira estimada de 1.200 clientes.

Segundo a empresa, a escolha de Linhares foi estratégica. O município representa mais de 4% do PIB estadual e deve receber quase R$ 4 bilhões em investimentos até 2028, conforme o Instituto Jones dos Santos Neves. A unidade está sob liderança de Gabriel Cecco, que já atuava na região.

Com sede em Vitória e presença em outras cidades capixabas e de outros estados, a Valor Investimentos soma mais de R$ 14 bilhões sob custódia. O plano é alcançar R$ 18 bilhões até 2025 e ampliar o número de assessores financeiros para mais de 350 em todo o país.