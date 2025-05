Nike lança tênis sujo que vai ficando limpo conforme o uso

A Nike anunciou o lançamento do Air Force 1 “Dirty Triple White”, modelo que chega às lojas com aparência propositalmente suja e desgastada, mas que revela seu visual limpo com o uso.



Em tempos de obsessão por uma estética impecável, a ideia da marca é mostrar que o desgaste não é um problema. A proposta é apostar em um tênis que valoriza o processo, a vivência e as marcas da jornada.



A marca também apresentou o “Triple Triple Black”, versão toda preta que escurece ainda mais com o tempo. Ambos os modelos foram lançados no dia 07/05 por US$130 (cerca de R$650), sem previsão de chegada ao Brasil.