Rede Gazeta comemora o Dia do Mídia ao som de clássicos do rock

Uma noite animadíssima ao som de clássicos do rock. Foi assim a festa que a Rede Gazeta realizou na noite de ontem (17/06) em homenagem aos mídias, profissionais responsáveis por planejar, negociar e otimizar os investimentos de comunicação dos clientes das agências. As principais agências de publicidade do Estado marcaram presença e lotaram o Motor Rockers, pub que fica no coração do triângulo das bermudas, na Praia do Canto.



Ao som da Ubando, banda que animou o público com clássicos nacionais e internacionais do rock, muitos dos presentes até soltaram a voz no microfone do próprio vocalista, Petrus Zambrotti, que interagiu com a plateia a noite toda.