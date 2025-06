Empresa capixaba evita o descarte incorreto de 300 toneladas de pneus por ano

Os serviços de recapagem da Vitória Diesel Pneus ajudam a evitar o descarte incorreto dos itens, além de agregar valor para a empresa e seus parceiros comerciais. Crédito: Gabriel Mazim

300 toneladas. Esta é a quantidade de pneus de caminhões que deixam de ser descartados incorretamente todos os anos graças aos serviços de restauração da Vitória Diesel Pneus, integrante da Divisão Comércio do Grupo Águia Branca, representante da linha de caminhões da Mercedes-Benz e de pneus Michelin no Espírito Santo.



Completando 30 anos em 2025, a recapadora, localizada em Cariacica, é hoje a maior do país, mas foi criada como uma solução estratégica para aumentar a disponibilidade e a segurança dos pneus utilizados pela frota da Viação Águia Branca. No entanto, os serviços oferecidos cresceram tanto que também viraram soluções para diversas empresas e parceiros comerciais do Grupo.

Isso porque o processo de restauração dos pneus – conhecido como recapagem – atualmente beneficia empresas dos ramos de logística e transporte, garantindo maior durabilidade dos itens, reduzindo custos operacionais e até mesmo gerando impactos ambientais positivos.

Segundo o head de Pneus e Recapagem do Grupo Águia Branca, Luciano Rezende, a Vitória Diesel Pneus se consolidou como uma referência no país, tendo capacidade para processar cerca de 3 mil pneus por mês.

“Ao completar três décadas de atividades, a empresa reafirma seu compromisso com a inovação, a sustentabilidade e a excelência no serviço, e se consolida como referência nacional no setor de recapagem e na promoção de práticas sustentáveis que unem eficiência, economia e responsabilidade socioambiental”, ressaltou Luciano.

Em 2023, a operação processou 27 mil pneus, volume que, segundo a recapadora, deve ser mantido em 2025, especialmente em um cenário de juros altos, no qual a manutenção das frotas se torna ainda mais estratégica.

Sustentabilidade

Um dos principais pilares das ações de restauração é a sustentabilidade, ao evitar que aproximadamente 300 toneladas de pneus sejam descartados incorretamente por ano.

Além disso, 100% dos resíduos gerados no processo são reaproveitados, incluindo o poliéster que envolve as bandas de rodagem, que vira bolsas retornáveis, e o cavaco de borracha, destinado a indústrias de chinelo e asfalto.

Até mesmo os paletes de madeira onde são armazenados os pneus são transformados em instrumentos musicais por uma escola de luthier.

O head de pneus e recapagem da empresa, Luciano Rezende, mostrando um dos instrumentos produzidos com material reutilizado. Crédito: Alberto Margon

“Nosso modelo de recapagem é 100% sustentável e integrado a um ecossistema que inclui concessionária de caminhões, borracharia e recapadora. Isso nos permite diluir custos, oferecer um serviço completo e contribuir efetivamente para um setor de transporte mais responsável e eficiente”, pontuou o head de pneus e recapagem.

O grupo possui ainda duas fazendas solares, uma em Pinheiros (ES) e outra em Nanuque (MG), que atuam no suprimentos de energia para a operação de recuperação de pneus. Com os investimentos em energia fotovoltaica, os gastos da indústria com energia reduziram de R$ 60 mil por mês para R$ 26 mil por mês.

Além disso, toda a água utilizada nas operações da Vitória Diesel Pneus é proveniente de fontes sustentáveis, vinda de poços artesianos ou da captação de água da chuva.

Ações que geram valor

Segundo a empresa, o serviço de restauração dos pneus permite uma redução de até 70% no custo. Enquanto um pneu novo pode custar cerca de R$ 2.900, o serviço de recapagem de um pneu usado sai em torno de R$ 700.

Além disso, segundo Luciano Rezende, o processo garante a mesma quilometragem – cerca de 90 mil quilômetros – e segurança de um pneu novo. Isso porque a recapagem inclui um rigoroso processo tecnológico, que inclui ultrassom, vulcanização e inspeção final, além da inclusão de uma “matrícula” que garante a rastreabilidade do item reformado.

O head de Pneus e Recapagem destacou ainda que a responsabilidade socioambiental também ajuda a empresa a manter parcerias estratégicas, inclusive com clientes que transportam cargas para Coca-cola, Heineken, Vale e Samarco.

“Em um mercado ainda afetado por práticas clandestinas, a Vitória Diesel Pneus se diferencia pela transparência e qualidade, reforçadas por certificações, que comprovam o descarte responsável dos pneus inservíveis”, enfatizou Luciano.

