Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Brametal inicia nova fase com Alexandre Queiroz Schmidt na presidência

A mudança marca o início de uma nova etapa na trajetória da companhia, que completa 50 anos de atuação no desenvolvimento da infraestrutura de energia do país

Vitória
Publicado em 14/08/2025 às 16h09
Novo ceo da Brametal, Alexandre Schmidt
Alexandre Schmidt é o novo Ceo da Brametal . Crédito: divulgação

A Brametal, uma das principais fabricantes de estruturas metálicas para o setor elétrico no Brasil, anunciou a nomeação de Alexandre Queiroz Schmidt como novo CEO. A mudança marca o início de uma nova etapa na trajetória da companhia, que completa 50 anos de atuação no desenvolvimento da infraestrutura de energia do país.

Com mais de 20 anos de experiência na própria Brametal, Schmidt ocupava o cargo de diretor comercial e de marketing. Nesse período, esteve à frente de estratégias que impulsionaram o crescimento, ampliaram a competitividade e fortaleceram a relação com clientes e parceiros. Sua atuação foi considerada decisiva para consolidar a presença da empresa no mercado nacional e internacional.

Segundo a companhia, a escolha reflete a aposta em uma liderança já alinhada à cultura organizacional e comprometida com os pilares de excelência, segurança e inovação que orientam o negócio. A expectativa é que, sob sua gestão, a Brametal avance em projetos estratégicos e fortaleça sua contribuição para o setor energético brasileiro.

A empresa, que tem uma unidade fabril em Linhares, Norte do Estado, reforçou que a chegada de Schmidt à presidência representa não apenas uma transição na liderança, mas também um passo importante na continuidade da estratégia de expansão e modernização que tem guiado a companhia nos últimos anos.

