Brametal inicia nova fase com Alexandre Queiroz Schmidt na presidência

A Brametal, uma das principais fabricantes de estruturas metálicas para o setor elétrico no Brasil, anunciou a nomeação de Alexandre Queiroz Schmidt como novo CEO. A mudança marca o início de uma nova etapa na trajetória da companhia, que completa 50 anos de atuação no desenvolvimento da infraestrutura de energia do país.



Com mais de 20 anos de experiência na própria Brametal, Schmidt ocupava o cargo de diretor comercial e de marketing. Nesse período, esteve à frente de estratégias que impulsionaram o crescimento, ampliaram a competitividade e fortaleceram a relação com clientes e parceiros. Sua atuação foi considerada decisiva para consolidar a presença da empresa no mercado nacional e internacional.