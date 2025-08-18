Pelo mercado
Simpósio das Unimeds reúne 800 lideranças em Vitória e debate futuro da saúde

A programação incluiu palestras, painéis e experiências interativas voltadas para inovação, governança e intercooperação. O humorista Fábio Porchat encerrou as atividades no Centro de Convenções com o espetáculo “Histórias do Porchat”

Vitória
Publicado em 18/08/2025 às 15h55
Simpósio das Unimeds no Centro de Convenções de Vitória. Crédito: divulgação
Vitória recebeu, entre os dias 13 e 15 de agosto, o Simpósio das Unimeds 2025, um dos principais encontros da saúde suplementar no Brasil. Realizado pelas Federações do Espírito Santo e de Minas Gerais, o evento reuniu mais de 800 dirigentes, presidentes e executivos do Sistema Unimed no Centro de Convenções de Vitória, com o tema “Cooperativismo e Gestão Estratégica de Alta Performance”.

A programação incluiu palestras, painéis e experiências interativas voltadas para inovação, governança e intercooperação. Entre os destaques, lideranças nacionais do cooperativismo, como Omar Abujamra Junior (Unimed do Brasil), Luiz Otávio Fernandes de Andrade (Unimed CNU), Fabiano Pimentel (Unimed Federação ES) e Aylan César de Melo (Unimed Federação Minas), participaram de debates sobre os desafios da gestão estratégica.

Segundo Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Federação do Espírito Santo, o simpósio reforça a importância de integrar inovação e humanização do cuidado: “Reunir líderes do cooperativismo em nosso estado para discutir os rumos do setor e compartilhar experiências é motivo de orgulho. A energia e o engajamento mostram que estamos no caminho certo para fortalecer ainda mais o Sistema Unimed”, destacou.

Além da agenda técnica, os participantes vivenciaram atividades culturais e de integração, como o passeio turístico Bus Tour Capixaba, o happy hour Tardezinha Unicred e apresentações artísticas. O humorista Fábio Porchat encerrou as atividades no Centro de Convenções com o espetáculo “Histórias do Porchat”. Já a festa de encerramento, no Ilha Buffet, teve show de Frejat, que reuniu os presentes em um momento de celebração e networking.

O sucesso da edição 2025 consolidou o simpósio como um espaço estratégico para a construção de soluções inovadoras e colaborativas dentro do maior sistema cooperativo de saúde do mundo.

Confira entrevista com Fabiano Pimentel e Fábio Porchat

Leonardo Nunes é secretario de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado. Crédito: divulgação
Assembleia Legislativa lança campanha com foco em valores e transparência

Com menos de 100 dias à frente da Secretaria de Comunicação da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), o jornalista Leonardo Nunes apresenta a primeira campanha publicitária de sua gestão, assinada pela agência MP Publicidade.

A iniciativa deixa de lado o foco em produtos e prioriza valores como transparência, responsabilidade e defesa de direitos dos capixabas, sob o slogan: “Com a Assembleia Legislativa, o Espírito Santo cresce e o capixaba se fortalece!”. 

Segundo Nunes, o objetivo é ir além do reconhecimento já conquistado pela Casa. “A Assembleia Legislativa do nosso Estado é considerada a mais transparente do Brasil e o órgão público mais transparente do Estado. A missão dada pelo presidente Marcelo Santos é aproximar, de forma mais humanizada, os valores dos capixabas da Assembleia Legislativa. E é isso que estamos fazendo”, afirmou.

Sergio Langer, especialista em mercado imobiliário de luxo no Brasil.
Sérgio Langer é especialista no mercado imobiliário de luxo no Brasil. Crédito: Divulgação

Convenção de Vendas da Grand Construtora terá palestra de Sérgio Langer

A Grand Construtora e o Clubi promovem uma Convenção de Vendas 2025 nesta quinta (21/08), às 9 horas, no Espaço Patrick Ribeiro. O evento, que celebra o mês do corretor de imóveis, contará com a participação de Sérgio Langer, especialista e uma das principais autoridades em marketing e mercado imobiliário de luxo no Brasil. A programação promete oferecer insights exclusivos sobre tendências do setor e discutir caminhos para o fortalecimento das vendas e da atuação profissional no segmento de alto padrão.

