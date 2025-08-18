Simpósio das Unimeds reúne 800 lideranças em Vitória e debate futuro da saúde

Simpósio das Unimeds no Centro de Convenções de Vitória. Crédito: divulgação

Vitória recebeu, entre os dias 13 e 15 de agosto, o Simpósio das Unimeds 2025, um dos principais encontros da saúde suplementar no Brasil. Realizado pelas Federações do Espírito Santo e de Minas Gerais, o evento reuniu mais de 800 dirigentes, presidentes e executivos do Sistema Unimed no Centro de Convenções de Vitória, com o tema “Cooperativismo e Gestão Estratégica de Alta Performance”.



A programação incluiu palestras, painéis e experiências interativas voltadas para inovação, governança e intercooperação. Entre os destaques, lideranças nacionais do cooperativismo, como Omar Abujamra Junior (Unimed do Brasil), Luiz Otávio Fernandes de Andrade (Unimed CNU), Fabiano Pimentel (Unimed Federação ES) e Aylan César de Melo (Unimed Federação Minas), participaram de debates sobre os desafios da gestão estratégica.

Segundo Fabiano Pimentel, presidente da Unimed Federação do Espírito Santo, o simpósio reforça a importância de integrar inovação e humanização do cuidado: “Reunir líderes do cooperativismo em nosso estado para discutir os rumos do setor e compartilhar experiências é motivo de orgulho. A energia e o engajamento mostram que estamos no caminho certo para fortalecer ainda mais o Sistema Unimed”, destacou.

Além da agenda técnica, os participantes vivenciaram atividades culturais e de integração, como o passeio turístico Bus Tour Capixaba, o happy hour Tardezinha Unicred e apresentações artísticas. O humorista Fábio Porchat encerrou as atividades no Centro de Convenções com o espetáculo “Histórias do Porchat”. Já a festa de encerramento, no Ilha Buffet, teve show de Frejat, que reuniu os presentes em um momento de celebração e networking.

O sucesso da edição 2025 consolidou o simpósio como um espaço estratégico para a construção de soluções inovadoras e colaborativas dentro do maior sistema cooperativo de saúde do mundo.

