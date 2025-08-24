Vital: marcas ressaltam a importância de parceria com a Rede Gazeta

Saulo Fernandes no Vital 2025. Crédito: Monique Janutt/Vital

A Litoral FM marcou presença no Vital 2025, carnaval fora de época que celebrou os 40 anos do axé, com um lounge exclusivo para receber autoridades, parceiros, patrocinadores e colaboradores.



Na sexta-feira (22), cerca de 200 convidados acompanharam os desfiles de trios e aproveitaram experiências especiais no espaço. Entre um show e outro — com nomes como Saulo Fernandes, Durval e Timbalada — os DJs Jonas Braum e Alex Bonno comandaram a trilha com sucessos atuais.

O evento seguiu até a madrugada de domingo (24), no Sambão do Povo, reunindo grandes artistas como Tomate, Bell Marques, Xanddy Harmoni e Alinne Rosa.

Durante as duas noites, o Lounge Litoral FM se consolidou como ponto de encontro da Rede Gazeta com seus parceiros para celebrar a música e a festa.

A coluna Pelo Mercado esteve presente nos dois dias fazendo cobertura em tempo real. Confira quem passou por lá:

PRIMEIRO DIA

SEGUNDO DIA

