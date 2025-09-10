Marcas de Valor 2025 reflete a identidade do Brasil na publicidade capixaba

O evento lotou o auditório da Rede Gazeta e contou com a apresentação de Mario Bonella. Crédito: Arthur Louzada

“Quando você escolhe viver aqui, você compra o pacote completo. Não tem como ter um lado sem o outro. O Brasil vive essa permanente polaridade”. Foi com essa frase que Jaime Troiano, presidente do Conselho da Troiano Branding, empresa especialista em gestão de marcas, iniciou a palestra de lançamento da 16º edição do “Marcas de Valor”, realizada na quarta (10/09), no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória.



No evento, que revelou aos convidados quais são as marcas mais admiradas pelos capixabas, Troiano debateu “O paradoxo made in Brasil: se o Brasil fosse uma marca, que cara ela teria?”, a pluralidade do povo brasileiro e o que o torna tão único - e como as marcas podem se aproveitar dessas características. Inclusive, para o especialista, é isso que justifica o sucesso das campeãs.

Jaime Troiano . Crédito: Arthur Louzada

“Ser uma marca de valor é fruto de um trabalho contínuo da empresa e, portanto, é uma forma de gerar orgulho motivacional. Além disso, o prêmio mostra que a marca está trilhando o caminho do mercado de forma correta, aproveitando suas potencialidades, o que é um reforço para continuar atuando dessa maneira”, pontuou.

Para ser premiada, os critérios de avaliação da pesquisa, feita pela Troiano Branding, passam por qualidade do serviço ou produto, respeito ao consumidor e até um bom atendimento.

Jacqueline de Bessa. Crédito: Arthur Louzada

“O reconhecimento nessas categorias é um balizador para a marca pensar em ações, campanhas, ajustes e confirmar o que já está dando certo”, afirmou Jacqueline de Bessa, head de Estratégia e Pesquisa da Troiano Branding.

E é claro: neste momento de celebração, as agências que fazem tudo acontecer não deixam de ser lembradas. Alexandre Pedroni, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES), destacou que o evento representa uma forma de medir se as estratégias e os direcionamentos criativos estão alinhados com a expectativa também da clientela.

“Diferente do Recall de Marcas, em que a premiação é pelas marcas que estão na cabeça do consumidor, o Marcas de Valor mostra a marca que está no coração do consumidor, já que os atributos como respeito, confiabilidade, qualidade de serviços são avaliados, e não só a memorabilidade da marca”, avaliou.

Kaylla Bottoni, coordenadora de Mídia da Prósper Comunicação, agência responsável pela criação da identidade visual do evento, contou que a importância do prêmio também passa pela atuação das marcas na sociedade, o que vai muito além do consumo.

Kaylla Bottoni coordenadora de Mídia da Prósper Comunicação “Vemos que o impacto que a marca causa é para as pessoas, para os colaboradores, a sua imagem como um todo. Então, estar participando de um prêmio como esse já diz muita coisa”

Veja como foi o evento

I Seminário de Comunicação Pública e Institucional da Ales. Crédito: divulgação

Queijo Don Chabin Pedrazul, produzido com 50% de leite de ovelha e 50 % de leite de cabra, tem coloração negra. Crédito: divulgação

Tião Barbosa é mestre queijeiro da Queijaria Pedrazul. Crédito: divulgação

Livro de Juarez Soares: Os dois everestes. Crédito: divulgação

Marcelo Copello é jornalista especialista em vinhos . Crédito: divulgação

A Gazeta integra o Saiba mais