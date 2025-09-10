Pelo mercado
Pelo mercado
A jornalista Mariana Perini e o time de conteúdo do Estúdio Gazeta trazem as novidades do mercado publicitário e da comunicação, com cases e tendências que se destacam dentro e fora do Estado.

Marcas de Valor 2025 reflete a identidade do Brasil na publicidade capixaba

Lançamento do evento que premia as marcas mais admiradas pelos capixabas contou com a presença de Jaime Troiano, que ministrou a palestra: “O paradoxo made in Brasil: se o Brasil fosse uma marca, que cara ela teria?”

Vitória
Publicado em 10/09/2025 às 19h50
Lançamento do Marcas de Valor 2025
O evento lotou o auditório da Rede Gazeta e contou com a apresentação de Mario Bonella. Crédito: Arthur Louzada

“Quando você escolhe viver aqui, você compra o pacote completo. Não tem como ter um lado sem o outro. O Brasil vive essa permanente polaridade”. Foi com essa frase que Jaime Troiano, presidente do Conselho da Troiano Branding, empresa especialista em gestão de marcas, iniciou a palestra de lançamento da 16º edição do “Marcas de Valor”, realizada na quarta (10/09), no Auditório da Rede Gazeta, em Vitória.

No evento, que revelou aos convidados quais são as marcas mais admiradas pelos capixabas, Troiano debateu “O paradoxo made in Brasil: se o Brasil fosse uma marca, que cara ela teria?”, a pluralidade do povo brasileiro e o que o torna tão único - e como as marcas podem se aproveitar dessas características. Inclusive, para o especialista, é isso que justifica o sucesso das campeãs.

Jaime Troiano no lançamento do Marcas de Valor 2025
Jaime Troiano . Crédito: Arthur Louzada

“Ser uma marca de valor é fruto de um trabalho contínuo da empresa e, portanto, é uma forma de gerar orgulho motivacional. Além disso, o prêmio mostra que a marca está trilhando o caminho do mercado de forma correta, aproveitando suas potencialidades, o que é um reforço para continuar atuando dessa maneira”, pontuou.

Para ser premiada, os critérios de avaliação da pesquisa, feita pela Troiano Branding, passam por qualidade do serviço ou produto, respeito ao consumidor e até um bom atendimento.

Jaqueline de Bessa no Marcas de Valor 2025
Jacqueline de Bessa. Crédito: Arthur Louzada

“O reconhecimento nessas categorias é um balizador para a marca pensar em ações, campanhas, ajustes e confirmar o que já está dando certo”, afirmou Jacqueline de Bessa, head de Estratégia e Pesquisa da Troiano Branding.

E é claro: neste momento de celebração, as agências que fazem tudo acontecer não deixam de ser lembradas. Alexandre Pedroni, presidente do Sindicato das Agências de Propaganda do Espírito Santo (Sinapro-ES), destacou que o evento representa uma forma de medir se as estratégias e os direcionamentos criativos estão alinhados com a expectativa também da clientela.

“Diferente do Recall de Marcas, em que a premiação é pelas marcas que estão na cabeça do consumidor, o Marcas de Valor mostra a marca que está no coração do consumidor, já que os atributos como respeito, confiabilidade, qualidade de serviços são avaliados, e não só a memorabilidade da marca”, avaliou.

Kaylla Bottoni,  coordenadora de Mídia da Prósper Comunicação, agência responsável pela criação da identidade visual do evento, contou que a importância do prêmio também passa pela atuação das marcas na sociedade, o que vai muito além do consumo.

Kaylla Bottoni

coordenadora de Mídia da Prósper Comunicação

“Vemos que o impacto que a marca causa é para as pessoas, para os colaboradores, a sua imagem como um todo. Então, estar participando de um prêmio como esse já diz muita coisa”

Veja como foi o evento

I Seminário de Comunicação Pública e Institucional da Ales. Crédito: divulgação
I Seminário de Comunicação Pública e Institucional da Ales. Crédito: divulgação

Assembleia realiza primeiro Seminário de Comunicação Pública e Institucional

Quase 200 vereadores e comunicólogos das Câmaras Municipais de todo o Estado participaram do I Seminário de Comunicação Pública e Institucional, promovido pela Secretaria de Comunicação Social (SCS) da Assembleia Legislativa (Ales).

“O seminário fez parte da Rede Capixaba de Fortalecimento do Legislativo – uma iniciativa do presidente Marcelo Santos que tem como finalidade aproximar a Assembleia das Câmaras Municipais por meio de várias ações, entre elas, as relacionadas à área da comunicação”, explica o secretário de comunicação, Leonardo Nunes.

Nunes afirmou ainda que um modo avançado sobre o tema está programado para ocorrer ainda este ano com a participação de especialistas que atuam no mercado local, além de representantes dos veículos de comunicação do Estado.

Queijo Don Chabin Pedrazul, medalha de bronze no VIII Prêmio Queijo Brasil
Queijo Don Chabin Pedrazul, produzido com 50% de leite de ovelha e 50 % de leite de cabra, tem coloração negra. Crédito: divulgação

Concurso elege queijo de Pedra Azul como o melhor do Espírito Santo

O Don Chabin Pedrazul, da Queijaria Pedrazul, ganhou o prêmio do melhor queijo do Espírito Santo. O título foi conquistado no dia 30/08 no Primeiro Prêmio Sudeste de Queijos, que reuniu mais de 650 inscritos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. 

“Este é um concurso diferenciado, com critério de julgamento muito rígido. Tanto que apenas dois em cada 10 queijos inscritos obtiveram pontuação para obter medalhas, o que valoriza ainda mais essa conquista para o nosso Estado”, afirma Tião Barbosa, jornalista e queijeiro mestre da Pedrazul. 

O Don Chabin Pedrazul, de coloração negra, de uma tintura especial, também é o único do Estado produzido com 50% de leite de ovelha e 50% de leite de cabra. É um queijo tipo meia-cura, com 90 dias de maturação e sabor único. Quatro queijarias do Espírito Santo participaram do concurso, e apenas a Pedrazul obteve medalhas. 

“Neste concurso, que também é dificílimo, conseguimos medalha de bronze nos três queijos que inscrevemos: Don Chabin, Boursin Alecrim e Boursin Lemon. O Don Chabin obteve a maior ponturação entre os três, e ficou com o título de melhor queijo do Estado”, explica Tião Barbosa. 

O Boursin Alecrim Pedrazul foi medalha de ouro em 2024 no VII Prêmio Brasil, outro concurso nacional de queijos realizado em Santa Catarina. No Espírito Santo, o boursin só é produzido pela Pedrazul, que fica localizada em Alto Galo, distrito de Domingos Martins, e é vendido em potes de vidro: são bolinhas cremosas de queijo, de textura suave, imersas em azeite extra virgem, ideal para ser usado a posterior em saladas. Mais informações no @pedrazulqueijos.

Tião Barbosa é mestre queijeiro da Queijaria Pedrazul. Crédito: divulgação
Tião Barbosa é mestre queijeiro da Queijaria Pedrazul. Crédito: divulgação

Livro de Juarez Soares: Os dois everestes
Livro de Juarez Soares: Os dois everestes. Crédito: divulgação

Juarez Soares lança livro sobre sua subida ao Everest em estande do Reserva Vitória

O estande de vendas do Reserva Vitória abre seu espaço neste sábado (13/09) para o lançamento do livro “Os Dois Everestes”, do CEO da Summit Planejamento Imobiliário, Juarez Gustavo Soares. O empresário trocará suas experiências no local entre 10h e 13 horas e a renda da venda total dos livros - no dia do evento - será destinada ao Instituto Ponte.

Marcelo Copello é jornalista especialista em vinhos . Crédito: divulgação
Marcelo Copello é jornalista especialista em vinhos . Crédito: divulgação

Vitória recebe Caravana do Tejo 2025 com master class e jantar harmonizado

Após o sucesso da edição de 2024, a Caravana do Tejo retornou ao Brasil em 2025 e fez uma parada em Vitória no dia 28/08 na Gran Cave. O evento foi conduzido pelo jornalista e especialista em vinhos Marcelo Copello, que lidera o projeto há mais de uma década. 

Neste ano, o road show passa por sete capitais brasileiras, promovendo master classes seguidas de jantares harmonizados. A temporada começou no Rio de Janeiro, passou por Brasília, Florianópolis, Vitória e segue para Porto Alegre (11 de setembro), São Paulo (29 de setembro) e encerra em Curitiba, em outubro, com data a confirmar. 

Os vinhos apresentados no evento foram selecionados por Copello em uma visita à região do Tejo, em Portugal, no início deste ano. Quatorze vinícolas participam da edição 2025, incluindo nomes como Casa Cadaval, Quinta da Alorna, Quinta do Casal Branco e Adega do Cartaxo. 

A Caravana do Tejo é uma iniciativa da Comissão Vitivinícola Regional dos Vinhos do Tejo (CVRTEJO), que busca promover a qualidade e diversidade da produção da região no mercado brasileiro. Em 2023, a área vitivinícola do Tejo, localizada a uma hora de Lisboa, produziu 61 milhões de litros de vinho, sendo 30 milhões certificados, com crescimento constante ano a ano. 

Marcelo Copello é um dos mais reconhecidos especialistas em vinhos do país e colunista da Rádio CBN, além de curador do Rio Wine and Food Festival. Ele também é autor de sete livros premiados em três idiomas e jurado em concursos internacionais. 

Veja também

Painel com especialistas e autoridades discute efeitos da reforma tributária no ES
“Diálogos” debate oportunidades para cenário econômico do ES após reforma tributária
Voando alto: Rede Gazeta tem 11 indicações no Oscar da Publicidade

A Gazeta integra o

Saiba mais

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta.

Para melhorar a sua navegação, A Gazeta utiliza cookies e tecnologias semelhantes como explicado em nossa Politica de Privacidade. Ao continuar navegando, você concorda com tais condições.