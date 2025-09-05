Jaime Troiano desembarca em Vitória para o lançamento do Marcas de Valor 2025

Jaime Troiano, presidente da TroianoBranding. Crédito: Arthur Louzada

Jaime Troiano é engenheiro químico por formação, e por tanto observar a transformação das fórmulas, apaixonou-se pelo branding – a forma como marcas também mudam com o tempo, mesmo que as mudanças se deem de forma silenciosa. Na próxima quarta-feira (10), ele vai conduzir a palestra “O paradoxo made in Brasil – Se o Brasil fosse uma marca, que cara ela teria?”, com reflexões sobre a identidade e o posicionamento do país no cenário global. O evento é exclusivo para convidados e marca o lançamento da edição 2025 do Prêmio Marcas de Valor, de A Gazeta.

Para uma plateia formada por profissionais do mercado publicitário capixaba, Troiano vai apresentar, em primeira mão, os resultados da pesquisa que revela as marcas mais admiradas pelos capixabas. A amostragem é liderada pela TroianoBranding, empresa do qual ele é presidente, e traz um raio-x aprofundado sobre as empresas mais bem avaliadas no ES.

Este ano, o estudo avaliou 33 categorias divididas em cinco grupos: produtos, serviços, indústria, diversidade e grupo. O levantamento também revela a marca considerada “A cara do capixaba”, título que simboliza a forte conexão e o valor atribuído pelos consumidores a empresas que representam o Espírito Santo.

Para as organizações premiadas, o reconhecimento funciona como um selo de confiança, capaz de fortalecer a competitividade e consolidar reputação.

“O Marcas de Valor é um reconhecimento que nasce da voz do consumidor e, por isso, tem tanta legitimidade. E contar com a presença do Jaime Troiano neste lançamento reforça ainda mais a credibilidade da iniciativa. Ver uma marca tão identificada com os capixabas, como é o caso de A Gazeta, entregar ao mercado uma pesquisa dessa complexidade é motivo de orgulho”, destaca o diretor de Mercado da Rede Gazeta, Bruno Passoni.

Anfitrião do lançamento do Marcas de Valor, Passoni reitera que promover esse encontro com os principais nomes da publicidade capixaba é um gesto de diálogo e proximidade com o segmento: “Este lançamento une conhecimento, estratégia e a valorização de marcas que despertam a admiração e que são reconhecidas no dia a dia dos capixabas”, afirma.

