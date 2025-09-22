Marcas antecipam novidades e soluções para o setor varejista durante Acaps

A feira é organizada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps) e chega em sua 37° edição em 2025 . Crédito: Divulgação

Supermercados, cooperativas, administradoras de cartão e empresas do ramo de alimentos escolheram a Acaps Trade Show para exibir novidades e apresentar soluções para quem tem um CNPJ. A feira, organizada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), chegou em sua 37° edição com 200 expositores e 22 mil pessoas presentes nos dias 16, 17 e 18 de setembro no Pavilhão de Carapina, na Serra.



O Sicoob esteve na feira com um estande focado em mostrar as soluções para os associados e atrair novos cooperados. A gerente regional da cooperativa, Shirley Andressa Zamprogno, disse que linhas de BNDES, capital de giro e PIX ilimitado fazem parte dos benefícios exibidos na feira.

"Estamos trazendo várias novidades para os nossos associados e para quem quiser também abrir conta com a gente" gerente regional do Sicoob, Shirley Andressa Zamprogno. Crédito: Divulgação

“Nós estamos aqui com o Café Hall, que é uma marca nossa oferecendo um cafezinho para o nosso associado e para quem ainda não é associado. Estamos trazendo várias novidades para os nossos associados e para quem quiser também abrir conta com a gente. Nós temos o PIX gratuito, ilimitado para pessoa física e jurídica, temos linhas de BNDES, linhas de capital de giro e várias linhas de financiamento”, falou.

Andressa também destacou que 46% dos expositores que estiveram na feira são cooperados do Sicoob. Deste número, 95% tem um gerente de relacionamento que atende diretamente a cada um.

A vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, anunciou novidades na linha de mistura para bolo e na linha industrial, e fez um balanço positivo sobre os dias de feira.



"Conseguimos estreitar os laços com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, além de conquistar novos clientes", vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz. Crédito: Divulgação

“Na linha de mistura para bolo, trouxemos novas embalagens e dois novos sabores: milho cremoso e chocolate cremoso. Na linha industrial, lançamos, na linha 25kg, pão crocante e farinha de trigo para pastel, e na linha de 5kg, o brownie. Saímos da feira com um saldo muito positivo. Conseguimos estreitar os laços com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, além de conquistar novos clientes. A ideia é vender pelo menos 10% a mais do que no ano passado”, exclamou.

Pela primeira vez, a empresa participou do evento, e já chegou como expositora e patrocinadora. O diretor técnico e comercial da ES Gás, Raphael Pereira, destacou o gerador a gás como a principal novidade que a empresa levou ao evento.

"Trouxemos um gerador a gás, que é um produto que vem sendo demandado por muitos dos clientes", diretor técnico e comercial da ES Gás, Raphael Pereira. Crédito: Divulgação

“O gás natural hoje é um insumo relevante para muitos produtos que estão sendo vendidos e demonstrados aqui na feira. E para a gente é uma enorme satisfação poder estar aqui com os nossos clientes mostrando a relevância do gás natural, e trazendo a sustentabilidade através do biometano, que é o produto que a gente está inserindo no nosso portfólio esse ano. Para a feira, trouxemos o gerador a gás, que é um produto que vem sendo demandado por muitos dos clientes, supermercadistas, lojistas, o varejo em geral. É uma solução para o abastecimento emergencial de energia elétrica”, afirmou.

A instituição levou ao evento o projeto Sesc Mesa Brasil, que é a maior rede de bancos de alimentos da América Latina e referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos. A proposta visa trabalhar com empresas parceiras, que doam seus excedentes de produção ou itens fora do padrão de venda, mas que ainda são adequados e seguros para o consumo.

"Cooperativas e centros de distribuição doaram para o projeto em agosto, por exemplo, mais de 147 toneladas de alimentos que seriam desperdiçados", gerente de assistência social do Sesc/ES, Cintya Schulz. Crédito: Divulgação

E no Espírito Santo não é diferente. “Aqui no Estado nós temos uma unidade que fica em Cariacica e nós temos um banco de alimentos. Eu costumo dizer que um banco de alimentos é melhor que um banco que só tem dinheiro, porque se eu tiver que escolher entre um e outro, eu com certeza vou escolher o banco que tem alimentos”, disse a gerente de assistência social do Sesc/ES, Cintya Schulz.

Ela pontua que o projeto está diretamente ligado ao setor varejista e que a presença do Sesc na feira é estratégica.



“Temos doadores que são supermercadistas, produtores rurais, associações, cooperativas e centros de distribuição que doaram para o projeto em agosto, por exemplo, mais de 147 toneladas de alimentos que seriam desperdiçados. Vamos chegar a 152 organizações da sociedade civil cadastradas que não cobram para oferecer esse tipo de alimentação e que preparam alimento para mais de 27 mil capixabas todos os dias”, contou.

O diretor comercial da Le Card, Victor Lessa, falou sobre os benefícios que as empresas podem oferecer aos funcionários com as novidades desta edição.

"Trouxemos duas grandes novidades de cartão premiação para este ano", diretor comercial da Le Card, Victor Lessa. Crédito: Divulgação

“Nós trouxemos um cartão premiação, que é muito fácil para a empresa bonificar e premiar os seus colaboradores. Além disso, está chegando o final de ano. Então, a melhor forma de retribuir todo o esforço que o colaborador fez é com um cartão de Natal. O cartão de Natal, você pode usar da melhor forma possível e levar o benefício da cesta natalina. Então, são duas grandes novidades”, disse.

O presidente da Central Supermercados, João Luiz Dorigueti, destacou a fusão com a Rede Show e a Rede Aliança e a presença da marca própria do grupo na feira.

"A feira realmente está muito robusta, muito boa, e vamos levar daqui bons negócios com certeza", presidente da Central Supermercados, João Luiz Dorigueti. Crédito: Divulgação

“Uma novidade é a nossa parceria com a Rede Show e a Rede Aliança. Hoje nós três somos um grupo só, é a Central de Compras. E este ano estamos inovando, trazendo para cá nossa marca própria, que é a marca Felitá. A nossa expectativa com a feira é sempre de fazer os melhores negócios, a feira realmente está muito robusta, muito boa, e vamos levar daqui bons negócios com certeza”, afirmou.

Nesta edição, a Lekker aproveitou a oportunidade para lançar novos produtos, como pães de fermentação natural e hambúrguer gourmet

“A gente está trazendo um produto de fermentação natural, um produto sem ativação química nenhuma, com a receita toda caseira. Também na linha de lanche, temos o hambúrguer gourmet, lançado especificamente para as hamburguerias gourmet, mais uma vez tentando pegar um nicho de mercado diferente”, disse o fundador e CEO da Lekker, Levi Tesch.

"Acredito que vamos ter bons resultados pós-feira e até o final do ano", fundador e CEO da Lekker, Levi Tesch. Crédito: Divulgação

Para ele, esta edição vai render bons resultados. “Esse ano está surpreendendo em termos de visitas, de procura por produtos novos e novas parcerias que surgiram nesses dias. Está sendo bem gratificante e acredito que vamos ter bons resultados pós-feira e até o final do ano, em consequência de estar presente aqui”, exclamou.

