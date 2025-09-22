Marcas antecipam novidades e soluções para o setor varejista durante Acaps

Supermercados, cooperativas, administradoras de cartão e empresas do ramo de alimentos escolheram a Acaps Trade Show para exibir novidades e apresentar soluções para quem tem um CNPJ. A feira, organizada pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps), chegou em sua 37° edição com 200 expositores e 22 mil pessoas presentes nos dias 16, 17 e 18 de setembro no Pavilhão de Carapina, na Serra.
O Sicoob esteve na feira com um estande focado em mostrar as soluções para os associados e atrair novos cooperados. A gerente regional da cooperativa, Shirley Andressa Zamprogno, disse que linhas de BNDES, capital de giro e PIX ilimitado fazem parte dos benefícios exibidos na feira.
“Nós estamos aqui com o Café Hall, que é uma marca nossa oferecendo um cafezinho para o nosso associado e para quem ainda não é associado. Estamos trazendo várias novidades para os nossos associados e para quem quiser também abrir conta com a gente. Nós temos o PIX gratuito, ilimitado para pessoa física e jurídica, temos linhas de BNDES, linhas de capital de giro e várias linhas de financiamento”, falou.
Andressa também destacou que 46% dos expositores que estiveram na feira são cooperados do Sicoob. Deste número, 95% tem um gerente de relacionamento que atende diretamente a cada um.
Buaiz
A vice-presidente da Buaiz Alimentos, Eduarda Buaiz, anunciou novidades na linha de mistura para bolo e na linha industrial, e fez um balanço positivo sobre os dias de feira.
“Na linha de mistura para bolo, trouxemos novas embalagens e dois novos sabores: milho cremoso e chocolate cremoso. Na linha industrial, lançamos, na linha 25kg, pão crocante e farinha de trigo para pastel, e na linha de 5kg, o brownie. Saímos da feira com um saldo muito positivo. Conseguimos estreitar os laços com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, além de conquistar novos clientes. A ideia é vender pelo menos 10% a mais do que no ano passado”, exclamou.
Impacto positivo
ES Gás
Pela primeira vez, a empresa participou do evento, e já chegou como expositora e patrocinadora. O diretor técnico e comercial da ES Gás, Raphael Pereira, destacou o gerador a gás como a principal novidade que a empresa levou ao evento.
“O gás natural hoje é um insumo relevante para muitos produtos que estão sendo vendidos e demonstrados aqui na feira. E para a gente é uma enorme satisfação poder estar aqui com os nossos clientes mostrando a relevância do gás natural, e trazendo a sustentabilidade através do biometano, que é o produto que a gente está inserindo no nosso portfólio esse ano. Para a feira, trouxemos o gerador a gás, que é um produto que vem sendo demandado por muitos dos clientes, supermercadistas, lojistas, o varejo em geral. É uma solução para o abastecimento emergencial de energia elétrica”, afirmou.
Sesc
A instituição levou ao evento o projeto Sesc Mesa Brasil, que é a maior rede de bancos de alimentos da América Latina e referência no combate à fome e ao desperdício de alimentos. A proposta visa trabalhar com empresas parceiras, que doam seus excedentes de produção ou itens fora do padrão de venda, mas que ainda são adequados e seguros para o consumo.
E no Espírito Santo não é diferente. “Aqui no Estado nós temos uma unidade que fica em Cariacica e nós temos um banco de alimentos. Eu costumo dizer que um banco de alimentos é melhor que um banco que só tem dinheiro, porque se eu tiver que escolher entre um e outro, eu com certeza vou escolher o banco que tem alimentos”, disse a gerente de assistência social do Sesc/ES, Cintya Schulz.
Ela pontua que o projeto está diretamente ligado ao setor varejista e que a presença do Sesc na feira é estratégica.
“Temos doadores que são supermercadistas, produtores rurais, associações, cooperativas e centros de distribuição que doaram para o projeto em agosto, por exemplo, mais de 147 toneladas de alimentos que seriam desperdiçados. Vamos chegar a 152 organizações da sociedade civil cadastradas que não cobram para oferecer esse tipo de alimentação e que preparam alimento para mais de 27 mil capixabas todos os dias”, contou.
Visão de futuro
Le Card
O diretor comercial da Le Card, Victor Lessa, falou sobre os benefícios que as empresas podem oferecer aos funcionários com as novidades desta edição.
“Nós trouxemos um cartão premiação, que é muito fácil para a empresa bonificar e premiar os seus colaboradores. Além disso, está chegando o final de ano. Então, a melhor forma de retribuir todo o esforço que o colaborador fez é com um cartão de Natal. O cartão de Natal, você pode usar da melhor forma possível e levar o benefício da cesta natalina. Então, são duas grandes novidades”, disse.
Central Supermercados
O presidente da Central Supermercados, João Luiz Dorigueti, destacou a fusão com a Rede Show e a Rede Aliança e a presença da marca própria do grupo na feira.
“Uma novidade é a nossa parceria com a Rede Show e a Rede Aliança. Hoje nós três somos um grupo só, é a Central de Compras. E este ano estamos inovando, trazendo para cá nossa marca própria, que é a marca Felitá. A nossa expectativa com a feira é sempre de fazer os melhores negócios, a feira realmente está muito robusta, muito boa, e vamos levar daqui bons negócios com certeza”, afirmou.
Lekker
Nesta edição, a Lekker aproveitou a oportunidade para lançar novos produtos, como pães de fermentação natural e hambúrguer gourmet
“A gente está trazendo um produto de fermentação natural, um produto sem ativação química nenhuma, com a receita toda caseira. Também na linha de lanche, temos o hambúrguer gourmet, lançado especificamente para as hamburguerias gourmet, mais uma vez tentando pegar um nicho de mercado diferente”, disse o fundador e CEO da Lekker, Levi Tesch.
Para ele, esta edição vai render bons resultados. “Esse ano está surpreendendo em termos de visitas, de procura por produtos novos e novas parcerias que surgiram nesses dias. Está sendo bem gratificante e acredito que vamos ter bons resultados pós-feira e até o final do ano, em consequência de estar presente aqui”, exclamou.
Rede Gazeta presente
