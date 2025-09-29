Pelo mercado
Empresa capixaba de marketing realiza exposição de Rembrandt no Rio

A Premium Comunicação Integrada de Marketing quer recolocar a capital capixaba na rota internacional da arte. A mostra de um dos maiores artistas do mundo, inédita no país, virá a Vitória em 2026

Vitória
Publicado em 29/09/2025 às 18h13
Álvaro Moura, diretor da Premium
Álvaro Moura é diretor da Premium. Crédito: Rodrigo Gavini/LR Comunicação

A exposição “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra” começou sua tour no Brasil pela cidade do Rio de Janeiro (RJ), no Centro Cultural Correios, onde fica até 8 de novembro antes de embarcar para Belo Horizonte (MG) e, depois, chegar a Vitória. A organização da exibição de arte tem assinatura capixaba e é uma realização da Premium Comunicação Integrada de Marketing, empresa que há duas décadas promove no Espírito Santo e no país eventos e mostras de impacto.

São 69 gravuras originais do holandês Rembrandt Harmenszoon van Rijn (1606–1669), considerado mundialmente uma referência da técnica claro-escuro e um dos maiores artistas de todos os tempos. Diretor da Premium, o publicitário Álvaro Moura destacou a relevância da mostra e pontuou que toda a estrutura foi pensada e montada com a colaboração de empresas e profissionais do Espírito Santo.

“Concebemos toda a exposição a partir do Espírito Santo. Os profissionais envolvidos — design, cenografia, iluminação, marcenaria — são todos capixabas. Cada detalhe foi projetado e executado em nosso Estado e, posteriormente, trazido ao Rio de Janeiro. Essa montagem carrega, portanto, um DNA 100% capixaba”, diz.

O cuidado em valorizar a mão-de-obra e os serviços do Estado de origem revela-se ainda em um detalhe que dá ainda mais brilho à exposição. O porcelanato da Biancogres, patrocinadora capixaba da mostra, foi usado em uma estrutura em formato de cubo que funciona como um espaço imersivo, com projeções desenvolvidas pela PixxFlux – empresa também do Espírito Santo.

Vitória de volta ao circuito internacional

A Premium iniciou sua participação no circuito de exposições com a mostra “Por Dentro da Mente de Leonardo da Vinci” (2009). Álvaro Moura explica que, à época, o Palácio Anchieta havia sido reformado e que o governo buscava dar “mais vida” ao prédio histórico. Foi, então, que surgiu a ideia de levar a exibição para lá.

Ele conta que essa é a 8ª exposição da empresa, a 6ª internacional. “Todas as nossas exposições têm o mesmo DNA: projetos relevantes, inéditos e gratuitos. Um dos pontos que mais nos orgulha é a forte participação de crianças e escolas públicas, oferecendo a alunos e professores a chance de vivenciar conteúdos culturais que, muitas vezes, não estariam ao seu alcance”, comenta.

Além da mostra de Leonardo da Vinci, a Premium já foi responsável por exposições de sucesso como “A Beleza na Escultura de Michelangelo” (2010), “Mestres Espanhóis” (2011), “Modigliani – Imagens de uma Vida” (2011), “Mestres Franceses” (2012), “Portinari na Coleção Castro Maya” (2013) e “Di Cavalcanti – De Flores e Amores” (2014), todas realizadas no Palácio Anchieta.

Mais recentemente, em 2019, trouxe ao Brasil a exposição “Leonardo da Vinci – 500 anos de um gênio”, no Museu da Imagem e do Som de São Paulo, reafirmando sua vocação de conectar o público brasileiro às maiores referências da história da arte.

Desta vez, Vitória será o último destino da tour brasileira da mostra “Rembrandt – O mestre da luz e da sombra”, a partir de 15 de janeiro de 2026. A exposição seguirá em terras capixabas até 1º de março, com entrada gratuita no Palácio Anchieta, sede do Governo do Espírito Santo e um dos prédios mais antigos em funcionamento no Brasil. Em Belo Horizonte, ficará de 18 de novembro de 2025 a 5 de janeiro de 2026.

Nos últimos anos, essa exposição passou por países como Itália, Espanha, Estados Unidos, México, Belarus, China, Colômbia e Alemanha, entre outros.

Unimed promove corrida pela saúde e qualidade de vida em Vitória

A Unimed Espírito Santo realiza, no próximo dia 12, a Corrida Unimed – Circuito Vitória 2025. O largada será da Praia de Camburi e o evento faz parte do programa "Mude um Hábito", que estimula práticas saudáveis como atividade física, boa alimentação e cuidados com a saúde mental. Serão duas modalidades – corrida de 7 km e caminhada de 2 km – abertas a toda a comunidade, com inscrições solidárias e acessíveis para idosos e PCDs. A organização também é da Premium Comunicação Integrada de Marketing.

Governador e prefeito da Serra falam da importância do varejo

Act!on Experience
Act!on Experience . Crédito: Fabrício Lima

Act!on Experience abre inscrições para evento gratuito de tecnologia e inovação

Estão abertas as inscrições para o Act!on Experience 2025, um dos principais eventos de inovação e tecnologia do Espírito Santo. A quarta edição acontece no dia 29 de outubro, das 8h às 18h, no Ilha Buffet, em Vitória, com programação gratuita.

Promovido pela Associação Capixaba de Tecnologia (Act!on) em parceria com a Assespro-ES, o encontro reunirá especialistas, empreendedores, pesquisadores e gestores públicos para debater tendências como inteligência artificial, internet das coisas (IoT), redes neurais, business intelligence (BI) e analytics.

Entre os palestrantes confirmados estão Cristiano Oliveira, CEO da Vertere AI, que falará sobre o uso da IA na gestão de projetos, e Denis Viríssimo, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), que abordará as aplicações das redes neurais. O evento também terá apresentações de Fábio Oliveira (MasterDoc), Marcelo Segatto (Ufes) e Vithor da Silva e Silva (Datasource Expert).

A programação inclui ainda a Rodada de Negócios do Sebrae, voltada para empresas de tecnologia, com sessões pela manhã e à tarde. A atividade busca aproximar ofertantes e demandantes de soluções, incentivando parcerias e novos negócios.

Segundo Niase Borjaille Ferreira, presidente da Act!on, o objetivo é fortalecer o ecossistema capixaba de tecnologia. “Queremos impulsionar diálogos que gerem impacto e criar pontes entre os que estão moldando o futuro digital”, afirma.

Pesquisa da Act!on, divulgada em 2025, revela que 57,89% das associadas registram faturamento médio anual de R$ 4,8 milhões, indicando maturidade e expansão do setor no Estado. 

As inscrições podem ser feitas pelo Sympla, no link: sympla.com.br/evento/act!on-experience-2025/3087853

