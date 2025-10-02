Pelo mercado
Extrabom e Sicoob se juntam à Taça EDP das Comunidades 2025

O maior campeonato de futebol de comunidades do Espírito Santo ganha reforço de dois parceiros de peso, que passam a integrar o time do projeto ao lado da concessionária de energia do Estado, da Rede Gazeta e da Central das Comunidades

Lançamento da Taça EDP das Comunidades
O lançamento da Taça EDP das Comunidades aconteceu na Rede Gazeta. Crédito: Ricardo Medeiros

O maior campeonato de futebol de comunidades do Espírito Santo ganha reforço de peso este ano: o Extrabom e o Sicoob passam a integrar o time de parceiros da Taça EDP das Comunidades, projeto realizado há oito anos pela Rede Gazeta em parceria com a concessionária de energia do Estado e a Central das Comunidades (CDC).

A edição 2025 foi lançada oficialmente nesta quarta-feira (1º) e já abriu inscrições para as equipes interessadas. O torneio vai reunir 32 times masculinos (atletas de até 17 anos) e 8 femininos (até 20 anos), com quase 50 bairros da Grande Vitória e de outras regiões do Espírito Santo na disputa. Ao todo, a expectativa é envolver mais de 5 mil jovens durante a competição.

Veja quem passou pelo evento de lançamento

Além do troféu e das medalhas, as equipes vencedoras garantem premiação em materiais esportivos para fomentar projetos nos bairros participantes — um gol de placa para quem aposta no esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

O processo de inscrição é gratuito e totalmente online: basta preencher o formulário com os dados da comunidade, representante da equipe e informações sobre estrutura e disponibilidade. Também é necessário autorizar o uso de imagem dos atletas e técnicos.

O calendário já está definido: em 15 de outubro, serão divulgadas as comunidades inscritas e aptas a participar. De 25 de outubro a 4 de novembro, ocorre a entrega da documentação e o congresso técnico com os representantes, quando serão detalhados regulamento, datas e premiações. A abertura dos jogos está prevista para novembro, com fases classificatórias, oitavas e quartas acontecendo nos fins de semana seguintes. Semifinal e final ficam para dezembro — mês de decisão e, para alguns, de gritar “é campeão!” antes mesmo do Natal.

A Taça EDP das Comunidades tem oferecimento da EDP, patrocínio do Sicoob, apoio do Extrabom e realização da Rede Gazeta em parceria com a Central das Comunidades (CDC).

As inscrições já estão abertas. Para participar, basta acessar https://pt.surveymonkey.com/r/TP2MVS2

Agência Fire é finalista do Prêmio Profissionais do Ano da Globo de 2025

A agência capixaba Fire é finalista do Prêmio Profissionais do Ano (PPA) 2025 com a campanha “Banestes Tá ON com Você”, criada para o banco Banestes. Um dos mais tradicionais reconhecimentos da publicidade brasileira, o PPA está em sua 47ª edição e acaba de soltar sua lista de finalistas. 

São 58 trabalhos em 16 categorias, selecionados por um júri de 70 profissionais de comunicação e marketing de diferentes regiões do país, em processo que uniu etapas online e presencial na sede da Globo, em São Paulo. 

A campanha criada pela Fire é estrelada pelos humoristas Marco Luque e Lara Santana. Na peça, a capixaba Lara Santana representa o público local, já familiarizado com o banco Banestes, enquanto Marco Luque traz a perspectiva de quem ainda não é cliente, mas vai descobrindo, de maneira dinâmica, os benefícios do banco. 

O ceo da Fire Marketing e Comunicação, Bruno Weigrt, disse que, em quase uma década de parceria, o Banestes tem desafiado a agência a ir além da comunicação tradicional. "Juntos traduzimos a força de uma das maiores marcas capixabas em estratégias que conectam pessoas, histórias e propósitos em diferentes ambientes e canais de mídia, de forma integrada e complementar", declarou ele.

A solução criativa, segundo Bruno, nasceu da ideia de que estar “ON” vai muito além do digital: significa estar presente na vida real, oferecendo conveniência e proximidade em todos os momentos. Com diálogos ágeis e bem-humorados, a campanha explora os diferenciais do banco – desde o atendimento digital até a experiência presencial – com leveza e conexão com o dia a dia.

A campanha “Banestes Tá ON” também ganhou reconhecimento no Festival Colibri, conquistando ouro na categoria Campanha Institucional e prata em Mídia Online. 

"E agora mais uma grande notícia: a indicação da campanha entre as três finalistas do PPA/Regional Leste-Oeste. Esse reconhecimento reafirma o valor de uma ideia bem planejada e executada. Quando a comunicação é consistente, ela fortalece a lembrança da marca no dia a dia e no imaginário das pessoas, consolidando ainda mais a relevância do Banestes para o seu cliente, colaborador e para o Espírito Santo", acrescentou Bruno.

Com mais de 850 peças inscritas neste ano, o PPA registrou recorde de trabalhos da região Norte-Nordeste nas categorias regionais. Ao todo, participaram 269 agências, 129 produtoras e 481 anunciantes de todo o Brasil. 

As categorias regionais contemplam campanhas veiculadas localmente, enquanto a classe nacional reúne filmes e campanhas exibidos em todo o país, incluindo Filme 30” e 30”+, Ações em Conteúdo, Integrada e Valor Social. 

Andrea Sanches, gerente de marketing publicitário da Globo, destaca que o prêmio reforça a pluralidade e criatividade da publicidade nacional.

“Valorizar o talento destes profissionais se faz ainda mais relevante em um ano marcante como o do centenário da Globo”, afirma. 

Os vencedores serão conhecidos em 27 de novembro, em São Paulo, na cerimônia do PPA, que ao longo de sua história já analisou mais de 46 mil trabalhos e premiou 3.200 troféus. 

A lista completa dos finalistas está disponível em ppa.globo/finalistas.

