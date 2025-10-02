Extrabom e Sicoob se juntam à Taça EDP das Comunidades 2025

O lançamento da Taça EDP das Comunidades aconteceu na Rede Gazeta. Crédito: Ricardo Medeiros

O maior campeonato de futebol de comunidades do Espírito Santo ganha reforço de peso este ano: o Extrabom e o Sicoob passam a integrar o time de parceiros da Taça EDP das Comunidades, projeto realizado há oito anos pela Rede Gazeta em parceria com a concessionária de energia do Estado e a Central das Comunidades (CDC).



A edição 2025 foi lançada oficialmente nesta quarta-feira (1º) e já abriu inscrições para as equipes interessadas. O torneio vai reunir 32 times masculinos (atletas de até 17 anos) e 8 femininos (até 20 anos), com quase 50 bairros da Grande Vitória e de outras regiões do Espírito Santo na disputa. Ao todo, a expectativa é envolver mais de 5 mil jovens durante a competição.

Além do troféu e das medalhas, as equipes vencedoras garantem premiação em materiais esportivos para fomentar projetos nos bairros participantes — um gol de placa para quem aposta no esporte como ferramenta de inclusão e transformação social.

O processo de inscrição é gratuito e totalmente online: basta preencher o formulário com os dados da comunidade, representante da equipe e informações sobre estrutura e disponibilidade. Também é necessário autorizar o uso de imagem dos atletas e técnicos.

O calendário já está definido: em 15 de outubro, serão divulgadas as comunidades inscritas e aptas a participar. De 25 de outubro a 4 de novembro, ocorre a entrega da documentação e o congresso técnico com os representantes, quando serão detalhados regulamento, datas e premiações. A abertura dos jogos está prevista para novembro, com fases classificatórias, oitavas e quartas acontecendo nos fins de semana seguintes. Semifinal e final ficam para dezembro — mês de decisão e, para alguns, de gritar “é campeão!” antes mesmo do Natal.

A Taça EDP das Comunidades tem oferecimento da EDP, patrocínio do Sicoob, apoio do Extrabom e realização da Rede Gazeta em parceria com a Central das Comunidades (CDC).

As inscrições já estão abertas. Para participar, basta acessar https://pt.surveymonkey.com/r/TP2MVS2

