Home
>
Cotidiano
>
CNH do Brasil: tirar carteira ainda exige cadastro no Detran-ES

CNH do Brasil: tirar carteira ainda exige cadastro no Detran-ES

Além do registro no aplicativo lançado pelo governo federal, candidatos à habilitação precisam fazer a abertura do processo também no órgão estadual para realizar etapas da formação, como a biometria

André Cypreste

Estagiário / [email protected]

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15:12

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Processo para tirar a primeira habilitação sofreu alterações Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A mudança no processo para tirar a primeira carteira de motorista, chamada de CNH do Brasil, já está em vigor há cerca de um mês, com o objetivo de reduzir em até 80% o custo para obter a habilitação nas categorias A, de moto, e B, de carros. Porém, no Espírito Santo, algumas etapas do processo ainda estão em fase de implementação, o que tem gerado dúvidas entre os candidatos. Uma delas é relacionada à coleta de biometria, etapa que necessita de agendamento prévio para o atendimento, conforme orientação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

Recomendado para você

Além do registro no aplicativo lançado pelo governo federal, candidatos à habilitação precisam fazer a abertura do processo também no órgão estadual para realizar etapas da formação, como a biometria

CNH do Brasil: tirar carteira ainda exige cadastro no Detran-ES

Famílias da Grande Vitória relatam, nas redes sociais de A Gazeta, transtornos com distribuição de vagas da rede estadual, muitas vezes, em municípios diferentes de onde os alunos residem

'Minha filha não vai': pais reclamam sobre matrículas em outras cidades do ES

Relatório da Ceturb-ES, obtido por A Gazeta, sugere que preço da passagem aumente 4,08%, passando a custar R$ 5,10 de segunda a sábado

Governo do ES confirma que nova tarifa do Transcol será definida nesta sexta (9)

De acordo com Dyego Lulini, operador de documento de identificação do Detran-ES, candidatos à habilitação têm comparecido às agências do órgão para cadastrar a biometria sem ter aberto, previamente, o processo na esfera estadual, realizando apenas o registro pelo aplicativo CNH do Brasil, lançado pelo governo federal. “Cada órgão estadual está se formulando para poder atender melhor o usuário”, explica Dyego.

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)
Processo para tirar a primeira habilitação sofreu alterações Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Ou seja, no momento, a inscrição na plataforma do CNH do Brasil funciona como um "pré-cadastro", onde é reconhecido o ínicio do processo de habilitação no cenário nacional. Porém, por enquanto, as etapas de formação do condutor só podem ser iniciadas após a solicitação de abertura do Registro Nacional de Habilitação (Renach), através do Detran estadual.

Para isso, o candidato deverá acessar o site do Detran estadual e agendar o atendimento, na unidade em que desejar, para serviços de primeira habilitação. Somente após a abertura do Renach e emissão do boleto da taxa de serviço, o candidato poderá agendar a coleta da biometria.

Esse é um dos pontos que o Detran-ES está se adequando. No momento, se faz necessário agendar um atendimento no site para alguma agência da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para abrir o processo

Dyego Lulini

Operador de documento de identificação do Detran-ES

Próximos passos

As etapas seguintes para obter a carteira de motorista dependerão de como o candidato vai conduzir o processo. Se já tiver realizado o curso teórico, pelo aplicativo CNH do Brasil, o caminho a seguir prevê o pagamento da taxa do Detran-ES e o agendamento do exame teórico também no site do órgão estadual.

Se o candidato ainda não tiver feito o curso teórico, deverá decidir se fará pelo aplicativo CNH do Brasil ou por uma autoescola. Após a conclusão, poderá agendar o exame.

Para as aulas práticas, é possível optar por uma autoescola, contratar um instrutor autônomo credenciado pelo Detran ou definir a quantidade de aulas que julgar necessárias para se sentir preparado. No momento, o Espírito Santo já registra 4.526 profissionais aptos para a função de instrutor.

Chamado de CNH do Brasil, o programa do governo federal quer reduzir o custo da habilitação em até 80% para as categorias A, de moto, e B, de carros.

Passo a passo do processo no ES:

  1. Pré-cadastro via CNH do Brasil ou em autoescola credenciada;
  2. Realização do curso teórico, de acordo com a escolha do candidato: realizado pela autoescola ou feito gratuitamente pelo aplicativo CNH do Brasil;
  3. Abertura do Registro Nacional de Habilitação (Renach) na esfera estadual, que pode ser feito presencialmente em uma das agências do Detran-ES, mediante agendamento prévio no site do órgão, ou em uma autoescola credenciada;
  4. Após pagamento da taxa do Detran-ES, o candidato poderá agendar a coleta da biometria nas agências do órgão;
  5. Locais para realização do exame médico e psicológico serão disponibilizados automaticamente via sistema, indicada no boleto da taxa do Detran-ES;
  6. Agendamento e realização da prova teórica;
  7. Após aprovação da prova teórica, o candidato pode escolher entre procurar uma autoescola ou um instrutor autônomo credenciado;
  8. Agendamento e realização da prova prática.

Integração total do sistema

O Detran-ES ainda prevê que, nos próximos dias, a abertura dos processos de habilitação seja feita por meio do site da instituição (atualmente está concentrada no portal do CNH do Brasil). Além disso, o órgão pretende adaptar a ferramenta para permitir que os candidatos que tenham cumprido todas as etapas possam marcar a prova prática diretamente no site.

Entretanto, os agendamentos só poderão ser iniciados a partir do dia 10 de janeiro, data em que as novas vagas serão abertas após o recesso institucional.

Sobre o CNH do Brasil

Conhecido como CNH do Brasil, o programa do governo federal tem como objetivo reduzir em até 80% o custo da Carteira Nacional de Habilitação para as categorias A (motocicletas) e B (automóveis). As alterações foram oficializadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início de dezembro de 2025.

Entre as mudanças, o curso teórico do processo de habilitação passa a ser oferecido gratuitamente, por meio de um portal disponibilizado pelo governo federal. Outra novidade é a flexibilização da carga horária das aulas práticas, que deixa de ter o mínimo obrigatório de 20 horas, podendo ser cumprida em apenas duas horas.

LEIA MAIS SOBRE

Como funciona o novo modelo para tirar CNH no Brasil

Preço da CNH vai ser barateada em até 80% nos Estados, diz ministro

CNH terá renovação automática e gratuita para 'bom condutor', anuncia ministro

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

automoveis

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais