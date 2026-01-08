Veja o passo a passo

CNH do Brasil: tirar carteira ainda exige cadastro no Detran-ES

Além do registro no aplicativo lançado pelo governo federal, candidatos à habilitação precisam fazer a abertura do processo também no órgão estadual para realizar etapas da formação, como a biometria

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15:12

Processo para tirar a primeira habilitação sofreu alterações Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A mudança no processo para tirar a primeira carteira de motorista, chamada de CNH do Brasil, já está em vigor há cerca de um mês, com o objetivo de reduzir em até 80% o custo para obter a habilitação nas categorias A, de moto, e B, de carros. Porém, no Espírito Santo, algumas etapas do processo ainda estão em fase de implementação, o que tem gerado dúvidas entre os candidatos. Uma delas é relacionada à coleta de biometria, etapa que necessita de agendamento prévio para o atendimento, conforme orientação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

De acordo com Dyego Lulini, operador de documento de identificação do Detran-ES, candidatos à habilitação têm comparecido às agências do órgão para cadastrar a biometria sem ter aberto, previamente, o processo na esfera estadual, realizando apenas o registro pelo aplicativo CNH do Brasil, lançado pelo governo federal. “Cada órgão estadual está se formulando para poder atender melhor o usuário”, explica Dyego.

Ou seja, no momento, a inscrição na plataforma do CNH do Brasil funciona como um "pré-cadastro", onde é reconhecido o ínicio do processo de habilitação no cenário nacional. Porém, por enquanto, as etapas de formação do condutor só podem ser iniciadas após a solicitação de abertura do Registro Nacional de Habilitação (Renach), através do Detran estadual.

Para isso, o candidato deverá acessar o site do Detran estadual e agendar o atendimento, na unidade em que desejar, para serviços de primeira habilitação. Somente após a abertura do Renach e emissão do boleto da taxa de serviço, o candidato poderá agendar a coleta da biometria.

Esse é um dos pontos que o Detran-ES está se adequando. No momento, se faz necessário agendar um atendimento no site para alguma agência da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) para abrir o processo Dyego Lulini Operador de documento de identificação do Detran-ES

Próximos passos

As etapas seguintes para obter a carteira de motorista dependerão de como o candidato vai conduzir o processo. Se já tiver realizado o curso teórico, pelo aplicativo CNH do Brasil, o caminho a seguir prevê o pagamento da taxa do Detran-ES e o agendamento do exame teórico também no site do órgão estadual.

Se o candidato ainda não tiver feito o curso teórico, deverá decidir se fará pelo aplicativo CNH do Brasil ou por uma autoescola. Após a conclusão, poderá agendar o exame.

Para as aulas práticas, é possível optar por uma autoescola, contratar um instrutor autônomo credenciado pelo Detran ou definir a quantidade de aulas que julgar necessárias para se sentir preparado. No momento, o Espírito Santo já registra 4.526 profissionais aptos para a função de instrutor.

Passo a passo do processo no ES:

Pré-cadastro via CNH do Brasil ou em autoescola credenciada; Realização do curso teórico, de acordo com a escolha do candidato: realizado pela autoescola ou feito gratuitamente pelo aplicativo CNH do Brasil; Abertura do Registro Nacional de Habilitação (Renach) na esfera estadual, que pode ser feito presencialmente em uma das agências do Detran-ES, mediante agendamento prévio no site do órgão, ou em uma autoescola credenciada; Após pagamento da taxa do Detran-ES, o candidato poderá agendar a coleta da biometria nas agências do órgão; Locais para realização do exame médico e psicológico serão disponibilizados automaticamente via sistema, indicada no boleto da taxa do Detran-ES; Agendamento e realização da prova teórica; Após aprovação da prova teórica, o candidato pode escolher entre procurar uma autoescola ou um instrutor autônomo credenciado; Agendamento e realização da prova prática.

Integração total do sistema

O Detran-ES ainda prevê que, nos próximos dias, a abertura dos processos de habilitação seja feita por meio do site da instituição (atualmente está concentrada no portal do CNH do Brasil). Além disso, o órgão pretende adaptar a ferramenta para permitir que os candidatos que tenham cumprido todas as etapas possam marcar a prova prática diretamente no site.

Entretanto, os agendamentos só poderão ser iniciados a partir do dia 10 de janeiro, data em que as novas vagas serão abertas após o recesso institucional.

Sobre o CNH do Brasil

Conhecido como CNH do Brasil, o programa do governo federal tem como objetivo reduzir em até 80% o custo da Carteira Nacional de Habilitação para as categorias A (motocicletas) e B (automóveis). As alterações foram oficializadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início de dezembro de 2025.

Entre as mudanças, o curso teórico do processo de habilitação passa a ser oferecido gratuitamente, por meio de um portal disponibilizado pelo governo federal. Outra novidade é a flexibilização da carga horária das aulas práticas, que deixa de ter o mínimo obrigatório de 20 horas, podendo ser cumprida em apenas duas horas.

