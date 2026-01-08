CNH do Brasil: tirar carteira ainda exige cadastro no Detran-ES

Publicado em 8 de janeiro de 2026 às 15:12
A mudança no processo para tirar a primeira carteira de motorista, chamada de CNH do Brasil, já está em vigor há cerca de um mês, com o objetivo de reduzir em até 80% o custo para obter a habilitação nas categorias A, de moto, e B, de carros. Porém, no Espírito Santo, algumas etapas do processo ainda estão em fase de implementação, o que tem gerado dúvidas entre os candidatos. Uma delas é relacionada à coleta de biometria, etapa que necessita de agendamento prévio para o atendimento, conforme orientação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).
De acordo com Dyego Lulini, operador de documento de identificação do Detran-ES, candidatos à habilitação têm comparecido às agências do órgão para cadastrar a biometria sem ter aberto, previamente, o processo na esfera estadual, realizando apenas o registro pelo aplicativo CNH do Brasil, lançado pelo governo federal. “Cada órgão estadual está se formulando para poder atender melhor o usuário”, explica Dyego.
Ou seja, no momento, a inscrição na plataforma do CNH do Brasil funciona como um "pré-cadastro", onde é reconhecido o ínicio do processo de habilitação no cenário nacional. Porém, por enquanto, as etapas de formação do condutor só podem ser iniciadas após a solicitação de abertura do Registro Nacional de Habilitação (Renach), através do Detran estadual.
Para isso, o candidato deverá acessar o site do Detran estadual e agendar o atendimento, na unidade em que desejar, para serviços de primeira habilitação. Somente após a abertura do Renach e emissão do boleto da taxa de serviço, o candidato poderá agendar a coleta da biometria.
Dyego LuliniOperador de documento de identificação do Detran-ES
As etapas seguintes para obter a carteira de motorista dependerão de como o candidato vai conduzir o processo. Se já tiver realizado o curso teórico, pelo aplicativo CNH do Brasil, o caminho a seguir prevê o pagamento da taxa do Detran-ES e o agendamento do exame teórico também no site do órgão estadual.
Se o candidato ainda não tiver feito o curso teórico, deverá decidir se fará pelo aplicativo CNH do Brasil ou por uma autoescola. Após a conclusão, poderá agendar o exame.
Para as aulas práticas, é possível optar por uma autoescola, contratar um instrutor autônomo credenciado pelo Detran ou definir a quantidade de aulas que julgar necessárias para se sentir preparado. No momento, o Espírito Santo já registra 4.526 profissionais aptos para a função de instrutor.
O Detran-ES ainda prevê que, nos próximos dias, a abertura dos processos de habilitação seja feita por meio do site da instituição (atualmente está concentrada no portal do CNH do Brasil). Além disso, o órgão pretende adaptar a ferramenta para permitir que os candidatos que tenham cumprido todas as etapas possam marcar a prova prática diretamente no site.
Entretanto, os agendamentos só poderão ser iniciados a partir do dia 10 de janeiro, data em que as novas vagas serão abertas após o recesso institucional.
Conhecido como CNH do Brasil, o programa do governo federal tem como objetivo reduzir em até 80% o custo da Carteira Nacional de Habilitação para as categorias A (motocicletas) e B (automóveis). As alterações foram oficializadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no início de dezembro de 2025.
Entre as mudanças, o curso teórico do processo de habilitação passa a ser oferecido gratuitamente, por meio de um portal disponibilizado pelo governo federal. Outra novidade é a flexibilização da carga horária das aulas práticas, que deixa de ter o mínimo obrigatório de 20 horas, podendo ser cumprida em apenas duas horas.
