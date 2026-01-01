ES fecha 2025 com menor número de homicídios em 30 anos

mortes. Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O Espírito Santo fechou o ano de 2025 com 796 homicídios dolosos, aqueles em que há a intenção de matar. Uma redução de 6,8% em relação ao ano anterior, como divulgou o governador Renato Casagrande em suas redes sociais.

Crédito: Redes sociais/Instagram

O indicador alcançou a menor marca dos últimos 30 anos, com diminuição contínua desde 2020. “É o menor número em três décadas. Os últimos 16 anos têm sido de redução, com exceção em 2017, na crise da segurança, e em 2020, ano da pandemia em que houve aumento dos registros de violência doméstica e dos crimes envolvendo facções criminosas”, observa Pablo Lira, diretor-geral do Instituto Jones dos santos Neves (IJSN).

Confira:

2020 - 1.107

2021 - 1.060

2022 - 1.007

2023 - 977

2024 - 854

2025 - 796

No mesmo período, também foi menor o número de homicídios de mulheres e feminicídios. Juntos totalizaram 75 casos, 19,4% a menos do que no ano anterior.

O diretor avalia que a redução decorre das ações do Estado Presente, com projetos como as escolas em tempo integral, do governo federal e dos municípios. “É uma atuação preventiva importante, aliada ao trabalho de repressão e de investigação realizado pelas polícias”, destaca.

A expectativa, observa o diretor, caso nenhum fato atípico ocorra, é de que o Estado alcance 2030 com taxa de 10 homicídios por 100 mil habitantes. Atualmente ela está em 19 homicídios/100 mil habitantes. Bem distante dos 58 assassinatos/100 mil habitantes registrados em 2009.

Outros crimes

No mesmo período, observa o diretor-geral, também tem sido registrado uma redução em outras modalidades de crimes, como é o caso de roubos em vias públicas. “Saímos de 32.317 ocorrências em 2018 e devemos fechar o ano com menos de de 9 mil”, observa

A exceção, acrescenta, são os casos de estelionato, fraude e crimes cibernéticos e que tem apresentado elevação nos indicadores.

A Gazeta integra o Saiba mais