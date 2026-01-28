Jovem que matou idoso ao empinar moto no ES vira réu e seguirá preso

Crédito: Arte - Camilly Napoleão com Adobe Firefly

O motociclista Thierry da Cruz Ribeiro, de 23 anos, acusado de atropelar e matar um idoso e ferir gravemente a esposa da vítima, se tornou réu em ação criminal.



Detido em novembro do ano passado, o jovem permanece preso, de forma preventiva, e também foi decretada a suspensão de sua habilitação em ofício já encaminhado ao Detran-ES.



A sentença é do Juízo da Terceira Vara Criminal da Serra, que aceitou os pedidos formulados pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES) em denúncia apresentada no último dia 21. Ele foi acusado pelo crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Segundo relato da Promotoria de Justiça da Serra, que conduz a ação, Thierry guiava uma motocicleta sem placa de identificação, em alta velocidade, e realizava manobra de exibicionismo — conhecida popularmente como “grau” —, uma infração considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro.

No momento do crime (veja no vídeo abaixo), o idoso atravessava a via acompanhado da esposa, quando ambos foram atingidos. O homem não resistiu aos ferimentos, e a mulher foi ferida. O crime aconteceu na Serra, em 17 de novembro do ano passado.

Na sentença é descrito que a moto era guiada em alta velocidade, estava 120% acima da velocidade permitida pela via. O condutor perdeu o controle do veículo ao fazer a manobra e não teve tempo para a frenagem antes de atingir o casal de idosos.

No acidente morreu José Geraldo Torres, de 82 anos. A esposa dele, Maria Auxiliadora Torres, 77 anos, teve lesões corporais consideradas gravíssimas e ficou internada em unidade de terapia intensiva.

Thierry está detido no Centro de Detenção Provisória de Viana II (CDPV II).

Manobras arriscadas

O jovem deixou o local do acidente sem prestar socorro às vítimas. “O acusado evadiu-se do local sem prestar socorro, demonstrando indiferença e desprezo pela vida das vítimas, que ficaram agonizando e sofrendo na via pública”, é dito na sentença.

A moto ainda permanecerá apreendida. Na sentença é dito que embora esteja registrada em nome da mãe do acusado, era ele quem utilizava o veículo.

E cita que imagens do sistema de cerco eletrônico mostram que, em inúmeras oportunidades, ele utilizava a moto e praticava manobras arriscadas. Foi dito ainda que o processo ainda tramita e que ela ainda pode ser necessária como elemento de prova.

Jovem: "moto empinou após quebra-molas"

O advogado de Thierry não foi localizado, mas o espaço segue aberto à sua manifestação.

Em depoimento para a polícia, ele informou que voltava para a casa de sua mãe, em Porto Canoa, Porto Canoa, quando, após transpor um quebra-molas e acelerar a motocicleta, o veículo teria “empinado”.

Afirmou que, ao avistar um casal de idosos atravessando a via, acionou os freios, mas perdeu o controle do veículo, vindo a colidir com as vítimas.

Disse que na sequência foi a um estabelecimento em frente ao local do acidente, buscar ajuda de um amigo que não foi encontrado. No local teria sido advertido por populares de que estaria agindo de forma imprudente, “empinando” e “fazendo graça” na via pública.

Com medo de ser agredido, deixou o local e permaneceu oculto em uma área de mata próxima por aproximadamente três horas. Ele também desligou o celular em razão do elevado número de ligações recebidas.

