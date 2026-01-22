Ministério Público

Motociclista que atropelou e matou idoso ao dar “grau” na Serra é denunciado à Justiça

O acusado fugiu sem prestar socorro à vítima e deverá responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e adulteração de veículo; caso ocorreu em novembro, no bairro Porto Canoa

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:43

Thierry da Cruz Ribeiro, de 23 anos, foi preso temporariamente no dia 25 de novembro do ano passado Crédito: Archimedis Patrício

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) apresentou denúncia contra o motociclista acusado de atropelar e matar um idoso e de quase matar a esposa da vítima, no município da Serra, no dia 17 de novembro de 2025. Dias após o crime, o condutor identificado como Thierry da Cruz Ribeiro, de 23 anos, foi preso temporariamente.

De acordo com a denúncia, o acusado conduzia uma motocicleta sem placa de identificação, em alta velocidade, e realizava manobra de exibicionismo automotor — conhecida popularmente como “grau”, infração considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. No momento do crime (veja no vídeo abaixo), o idoso atravessava a via acompanhado da esposa, quando ambos foram atingidos. O homem não resistiu aos ferimentos, e a mulher ficou gravemente ferida. A ação é conduzida pela Promotoria de Justiça da Serra.

Ainda segundo o MPES, após o atropelamento, o motociclista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. "Diante dos fatos, o Ministério Público requer o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Também foram requeridas a prisão preventiva do denunciado, a suspensão de sua carteira nacional de habilitação e o indeferimento da restituição da motocicleta utilizada no crime", informou o órgão.

O processo tramita em sigilo na 3ª Vara Criminal da Serra. O MPES informou que acompanhará todas as etapas do processo, visando responsabilizar e obter a condenação do acusado. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para saber se o acusado permanece preso ou se aguarda as etapas do processo em liberdade. Quando houver retorno, o texto será atualizado.



