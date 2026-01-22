Home
Motociclista que atropelou e matou idoso ao dar "grau" na Serra é denunciado à Justiça

Motociclista que atropelou e matou idoso ao dar “grau” na Serra é denunciado à Justiça

O acusado fugiu sem prestar socorro à vítima e deverá responder por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e adulteração de veículo; caso ocorreu em novembro, no bairro Porto Canoa

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:43

Thierry da Cruz Ribeiro, de 23 anos
Thierry da Cruz Ribeiro, de 23 anos, foi preso temporariamente no dia 25 de novembro do ano passado Crédito: Archimedis Patrício

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES) apresentou denúncia contra o motociclista acusado de atropelar e matar um idoso e de quase matar a esposa da vítima, no município da Serra, no dia 17 de novembro de 2025. Dias após o crime, o condutor identificado como Thierry da Cruz Ribeiro, de 23 anos, foi preso temporariamente.

Igor da Silva Moraes, vulgo "MTB", e Italo dos Santos Silva, vulgo “Pocadinho”, estão foragidos por envolvimento na morte de Breno Oliveira Santos do Carmo, no bairro Redenção

Polícia pede ajuda para encontrar foragidos por homicídio em Vitória

Videomonitoramento do edifício localizado em Itapuã registrou a ação; rastreamento do veículo indicou onde estava e a Guarda o encontrou sob posse de duas pessoas, que acabaram detidas

Dupla é detida após furtar bicicleta elétrica em garagem de prédio em Vila Velha

De acordo com a denúncia, o acusado conduzia uma motocicleta sem placa de identificação, em alta velocidade, e realizava manobra de exibicionismo automotor — conhecida popularmente como “grau”, infração considerada gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro. No momento do crime (veja no vídeo abaixo), o idoso atravessava a via acompanhado da esposa, quando ambos foram atingidos. O homem não resistiu aos ferimentos, e a mulher ficou gravemente ferida. A ação é conduzida pela Promotoria de Justiça da Serra.

m homem de 82 anos, identificado como José Geraldo Torres, morreu na noite desta segunda-feira (17), após ser atingindo por um motociclista “dando grau” enquanto pilotava. O caso aconteceu por volta das 19h, no bairro Porto Canoa, na Serra.

Ainda segundo o MPES, após o atropelamento, o motociclista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas. "Diante dos fatos, o Ministério Público requer o julgamento do acusado pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Também foram requeridas a prisão preventiva do denunciado, a suspensão de sua carteira nacional de habilitação e o indeferimento da restituição da motocicleta utilizada no crime", informou o órgão.

O processo tramita em sigilo na 3ª Vara Criminal da Serra. O MPES informou que acompanhará todas as etapas do processo, visando responsabilizar e obter a condenação do acusado. A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) para saber se o acusado permanece preso ou se aguarda as etapas do processo em liberdade. Quando houver retorno, o texto será atualizado. 

