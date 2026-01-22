Polícia pede ajuda para encontrar foragidos por homicídio em Vitória

Dois homens, identificados como Ítalo dos Santos Silva, vulgo "Pocadinho" e Igor da Silva Moraes, o "MTB", estão foragidos pelo homicídio de Breno Oliveira Santos do Carmo, de 23 anos, no bairro Redenção, em Vitória. O crime aconteceu no dia 7 de setembro de 2025 , e outras duas pessoas foram detidas posteriormente.

Segundo a Polícia Civil, Breno era morador do bairro Tabuazeiro, e já teve envolvimento com a facção Terceiro Comando Puro (TCP), que atua no local. Na época em que foi morto, trabalhava em uma empresa privada e namorava uma moradora de Redenção, onde atua o Primeiro Comando de Vitória (PCV). Ao visitar a moça, foi reconhecido por Igor (MTB), um ex-faccionado do TCP, que migrou ao grupo rival, e acabou executado.