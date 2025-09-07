Dois homens são mortos na Grande Vitória

Dois homicídios foram registrados na madrugada deste domingo (7), um em Vitória e outro na Serra. Na Capital, um jovem de 23 anos foi assassinado a tiros na Rua Pastor Daniel Felipe, no bairro Redenção. A Polícia Militar informou que foi acionada, mas, ao chegar ao local, a vítima já estava sem vida.

O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória.

Já no bairro Serra Dourada II, na Serra, um homem de 44 anos foi morto com um objeto perfurocortante por volta das 4h. De acordo com a PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas a vítima não resistiu. A investigação ficará a cargo da DHPP da Serra.