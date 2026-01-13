Home
>
Polícia
>
Motociclista que matou idoso na Serra estava a 120% acima da velocidade permitida

Motociclista que matou idoso na Serra estava a 120% acima da velocidade permitida

José Geraldo Torres, de 82 anos, morreu no local e a esposa dele, Maria Auxiliadora Torres, 78, sofreu lesões graves; caso ocorreu no bairro Porto Canoa e revoltou a população

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 20:23

Polícia Civil conclui investigação sobre atropelamento de idoso na Serra
Thierry da Cruz Ribeiro foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor  Crédito: Arquivo pessoal e Archimedis Patrício

O motociclista que atropelou e matou o idoso José Geraldo Torres, de 82 anos, em Porto Canoa, na Serra, pilotava a moto 120% acima da velocidade permitida no momento do acidente. Conforme a investigação da Polícia Civil, Thierry da Cruz Ribeiro, de 23 anos, trafegava a 66 km/h em uma via de 30 km/h, ao mesmo tempo que realizava a manobra conhecida como ‘grau’, quando ocorreu o atropelamento.

Recomendado para você

Segundo a investigação, atos aconteceram na mesma cama onde dormia o filho da vítima, que é menor de idade

Pastor é preso por abusar da namorada sob efeito de remédios em Ibatiba

José Geraldo Torres, de 82 anos, morreu no local e a esposa dele, Maria Auxiliadora Torres, 78, sofreu lesões graves; caso ocorreu no bairro Porto Canoa e revoltou a população

Motociclista que matou idoso na Serra estava a 120% acima da velocidade permitida

O suspeito tentou fugir e entrou em luta corporal com a polícia, mas acabou detido; segundo a Polícia Civil, ele já tem uma extensa ficha criminal

Casal é preso por tráfico de drogas em Marilândia

Além de atingir o idoso, na noite de 17 de novembro do ano passado, o suspeito também atropelou a esposa da vítima, Maria Auxiliadora Torres, de 78 anos, que sofreu lesões corporais graves. As informações foram divulgadas pela corporação após a conclusão do inquérito, nesta terça-feira (13).

Com o resultado das investigações, Thierry foi indiciado pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. À época, o investigado fugiu do local, mas foi preso temporariamente em 25 de novembro.

Leia mais

Imagem - Polícia Civil identifica motociclista que empinou moto e matou idoso na Serra

Polícia Civil identifica motociclista que empinou moto e matou idoso na Serra

“Representamos pela prorrogação da prisão temporária e, considerando a gravidade concreta dos fatos e o elevado grau de risco da conduta, a Polícia Civil também representou pela decretação da prisão preventiva”, frisou a corporação.

00:00 / 01:30
Motociclista que matou idoso na Serra deu "grau" e pilotava 120 por cento acima do limite da via

De forma repetida

O titular da Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito (DDT), delegado Maurício Gonçalves, afirmou que o Cerco Inteligente do Governo do Estado registrou que Thierry realizou, de forma repetida, manobras perigosas.

m homem de 82 anos, identificado como José Geraldo Torres, morreu na noite desta segunda-feira (17), após ser atingindo por um motociclista “dando grau” enquanto pilotava. O caso aconteceu por volta das 19h, no bairro Porto Canoa, na Serra.

“Além disso, foi verificada a supressão da placa de identificação da motocicleta, com o objetivo de dificultar a fiscalização e a identificação do veículo. No curso da apuração, a Polícia Civil reuniu provas técnicas, periciais e imagens de câmeras de segurança, que possibilitaram a reconstrução da dinâmica do fato”, detalhou.

Leia mais

Imagem - Com goteiras e passagem mais cara: passageiros reclamam de ônibus em linhas no Sul do ES

Com goteiras e passagem mais cara: passageiros reclamam de ônibus em linhas no Sul do ES

Imagem - Banhista é atacado por piranhas na Lagoa Juparanã em Linhares

Banhista é atacado por piranhas na Lagoa Juparanã em Linhares

Imagem - Olheiro de traficante do ES é descoberto por rivais e morto após racha no PCV

Olheiro de traficante do ES é descoberto por rivais e morto após racha no PCV

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

atropelamento Investigações

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais