Transporte público

Com goteiras e passagem mais cara: passageiros reclamam de ônibus em linhas no Sul do ES

Viagens que ligam Cachoeiro de Itapemirim a Atílio Vivácqua e Presidente Kennedy tiveram aumento no valor das passagens em janeiro

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 19:53

Passageiros relatam transtornos e reclamam do aumento dos preços das passagens de linhas intermunicipais de ônibus no Sul Espírito Santo. Com base em recibos antigos e recentes, os usuários comparam os valores: após reajuste em janeiro, o preço subiu de R$ 5,70 para R$ 7,60 para quem faz o trajeto que liga Cachoeiro de Itapemirim a Atílio Vivácqua, por exemplo.

"Dessa vez, o aumento não foi avisado aos passageiros e foi muito alto, chegando a 33%. A Ceturb diz que o reajuste é legal e que foram colocados ônibus melhores e com ar-condicionado, mas essa não é a realidade. Nem todos são climatizados e alguns até apresentam goteiras em dias de chuva", afirma uma passageira de 41 anos, que preferiu não se identificar.

Passageiros reclamam de aumento no preço das passagens, ônibus lotados e goteiras no Sul do ES Crédito: Leitor/A Gazeta

Já para quem vai para Presidente Kennedy, o aumento foi de R$ 18 para R$ 26,40. "As pessoas estão pagando uma passagem mais cara para ir em pé dentro do ônibus durante o trajeto", disse uma servidora pública, de 48 anos, que contou que sai diariamente de Cachoeiro de Itapemirim para Presidente Kennedy. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra, ainda, uma mulher abrindo um guarda-chuva dentro do veículo para se proteger de goteiras.

O que diz a Ceturb-ES

Questionada pela reportagem de A Gazeta, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros (Ceturb-ES) informou que uma fiscalização foi realizada no dia 7 de janeiro nos municípios de Atílio Vivácqua e Presidente Kennedy, mas afirma que não foi constatada cobrança de valores indevidos e que as tarifas estão dentro dos limites divulgados pela Companhia.

A Ceturb disse também que foi constatada melhoria na qualidade dos veículos, especialmente nas linhas entre Cachoeiro de Itapemirim e Atílio Vivacqua.

A nota diz ainda que, em alguns horários, as viagens vêm sendo realizadas com ônibus equipados com ar-condicionado, mas a cobrança permanece correspondente ao serviço convencional sem ar, sem aumento de preço. A Companhia alega também que todas as viagens foram fiscalizadas, mas que não foram verificadas lotações acima do permitido pelo regulamento.

Por fim, a Ceturb lamentou pelos transtornos causados pelas goteiras durante a viagem e solicitou que casos como esse sejam encaminhados para o 0800 039 1517, com o número da linha e do ônibus, horário e dia do ocorrido, para serem feitas vistorias nos veículos notificados.

O que diz a Viação Real

A Viação Real, responsável pelas linhas de ônibus, também foi procurada pela reportagem de A Gazeta para um posicionamento. Até o momento, não houve retorno.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta