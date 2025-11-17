Home
>
Polícia
>
Motociclista empina moto no meio de avenida, atropela casal e mata idoso na Serra

Motociclista empina moto no meio de avenida, atropela casal e mata idoso na Serra

Vítima foi identificada como José Geraldo Torres, de 82 anos, e a esposa dele também foi atingida; condutor praticava "grau", além de pilotar uma moto irregular

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 22:18

José Geraldo Torres, de 82 anos, morreu após ser atropelado por motociclista em Porto Canoa, na Serra
José Geraldo Torres, de 82 anos, morreu após ser atropelado por motociclista em Porto Canoa, na Serra Crédito: Daniel Marçal/Acervo pessoal

Um homem de 82 anos, identificado como José Geraldo Torres, morreu na noite desta segunda-feira (17), após ser atingindo por um motociclista “dando grau” enquanto pilotava. O caso aconteceu por volta das 19h, no bairro Porto Canoa, na Serra.

Recomendado para você

Vítima foi identificada como José Geraldo Torres, de 82 anos, e a esposa dele também foi atingida; condutor praticava "grau", além de pilotar uma moto irregular

Motociclista empina moto no meio de avenida, atropela casal e mata idoso na Serra

Luan Carlos Santos Rosa, de 19 anos, é considerado um indivíduo de alta periculosidade; ele é suspeito de envolvimento em crime que vitimou motorista de aplicativo em outubro

Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de latrocínio em Viana

Segundo o delegado que investiga o caso, câmera de segurança de um imóvel registrou um homem vestindo bermuda, camiseta e chinelo saindo correndo do local do crime

Outra pessoa esteve no local onde empresária foi encontrada morta em Cachoeiro

José Geraldo atravessava na Avenida Brasília com a esposa quando ambos foram atingidos. Testemunhas disseram que o casal estaria a caminho de uma igreja na região. Ele morreu no local com a força do impacto. 

O motociclista fugiu após a batida, deixando o veículo. Já a mulher atropelada foi socorrida para o Hospital Jayme Santos Neves, conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Moto foi abandonada por motociclista após acidente que matou idoso em Porto Canoa, na Serra
Motociclista fazia grau com a moto e atropelou um casal de idosos na Serra Crédito: Daniel Marçal

De acordo com o diretor de trânsito da Serra, Fábio Alves, a moto estava irregular, adulterada, e registrada no nome de outra pessoa, que não era o motociclista.

"É uma situação que nos deixa tristes, é uma vida que é perdida. Um cidadão com uma total irresponsabilidade, e a informação é de que ele estava empinando a motocicleta, isso vai ser apurado. Então, para além de uma infração de trânsito, caracteriza um crime de trânsito e se agrava com a omissão de socorro".

O Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT) informou que, por se tratar de uma ocorrência com vítima fatal, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo (BPtran) assumiu a investigação.

"Equipes de agentes de trânsito da Serra permanecem no local para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança de motoristas e pedestres. A ocorrência segue em andamento."

As polícias Militar e Civil também foram demandadas para mais detalhes da ocorrência. 

Leia mais

Imagem - Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de latrocínio em Viana

Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de latrocínio em Viana

Imagem - Motorista bêbada e sem habilitação atropela família em São Mateus

Motorista bêbada e sem habilitação atropela família em São Mateus

Imagem - Empresária é encontrada morta ao lado de carro em Cachoeiro

Empresária é encontrada morta ao lado de carro em Cachoeiro

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

atropelamento

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais