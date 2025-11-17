Fugiu após batida

Motociclista empina moto no meio de avenida, atropela casal e mata idoso na Serra

Vítima foi identificada como José Geraldo Torres, de 82 anos, e a esposa dele também foi atingida; condutor praticava "grau", além de pilotar uma moto irregular

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 22:18

José Geraldo Torres, de 82 anos, morreu após ser atropelado por motociclista em Porto Canoa, na Serra Crédito: Daniel Marçal/Acervo pessoal

Um homem de 82 anos, identificado como José Geraldo Torres, morreu na noite desta segunda-feira (17), após ser atingindo por um motociclista “dando grau” enquanto pilotava. O caso aconteceu por volta das 19h, no bairro Porto Canoa, na Serra.

José Geraldo atravessava na Avenida Brasília com a esposa quando ambos foram atingidos. Testemunhas disseram que o casal estaria a caminho de uma igreja na região. Ele morreu no local com a força do impacto.

O motociclista fugiu após a batida, deixando o veículo. Já a mulher atropelada foi socorrida para o Hospital Jayme Santos Neves, conforme apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Motociclista fazia grau com a moto e atropelou um casal de idosos na Serra Crédito: Daniel Marçal

De acordo com o diretor de trânsito da Serra, Fábio Alves, a moto estava irregular, adulterada, e registrada no nome de outra pessoa, que não era o motociclista.

"É uma situação que nos deixa tristes, é uma vida que é perdida. Um cidadão com uma total irresponsabilidade, e a informação é de que ele estava empinando a motocicleta, isso vai ser apurado. Então, para além de uma infração de trânsito, caracteriza um crime de trânsito e se agrava com a omissão de socorro".

O Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT) informou que, por se tratar de uma ocorrência com vítima fatal, o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Espírito Santo (BPtran) assumiu a investigação.

"Equipes de agentes de trânsito da Serra permanecem no local para organizar o fluxo de veículos e garantir a segurança de motoristas e pedestres. A ocorrência segue em andamento."

As polícias Militar e Civil também foram demandadas para mais detalhes da ocorrência.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta