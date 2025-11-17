Home
Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de latrocínio em Viana

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 20:28

Luan Carlos Santos Rosa, vulgo Batata, de 19 anos, está foragido, suspeito de envolvimento em latrocínio
Luan Carlos Santos Rosa, vulgo Batata, de 19 anos, está foragido, suspeito de envolvimento em latrocínio Crédito: PCES/Divulgação

A Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) divulgou, nesta segunda-feira (17), a identidade de um suspeito de envolvimento no crime latrocínio que vitimou o motorista de aplicativo Gabriel Erlacher Azevedo, de 48 anos, em outubro, no bairro Industrial, em Viana.

Luan Carlos Santos Rosa, vulgo Batata, de 19 anos, é considerado um indivíduo de alta periculosidade, com extensa ficha criminal pela prática de diversos crimes mediante violência e grave ameaça, inclusive ações semelhantes à que resultaram na morte do motorista.

Gabriel Erlacher Azevedo, de 48 anos, foi vítima de latrocínio, em Viana
Gabriel Erlacher Azevedo, de 48 anos, foi vítima de latrocínio, em Viana Crédito: Acervo pessoal

A vítima foi vista com vida, pela última vez, na noite de 12 de outubro, no bairro Itararé, em Vitória. O corpo foi encontrado no dia seguinte, segundo o delegado adjunto da DFRV, Luiz Gustavo Ximenes. Ainda de acordo com o delegado, o carro da vítima havia sido encontrado com os suspeitos, mas eles acabaram liberados pela Polícia Militar.

O envolvimento de Luan na morte foi identificado em meio às diligências para apuração de um outro crime, de tentativa de latrocínio, ocorrida em 23 de setembro, em Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Um adolescente infrator foi apreendido e confessou ter participado de ambas as ações, juntamente com Luan e outro adolescente infrator, de 17 anos.

As investigações apontaram que os adolescentes eram utilizados por Luan para solicitar as corridas por meio de aplicativos de transporte. A Polícia Civil fez um apelo por ajuda para encontrá-lo e reforçou que informações sobre o paradeiro do suspeito devem ser repassadas pelo telefone do Disque-Denúncia 181. O sigilo é totalmente garantido.

