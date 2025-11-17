Crime na Capital

Pintor é morto por PM após confusão em festa de aniversário em Vitória

Caso aconteceu na noite do último domingo (16), no bairro Grande Vitória; versões da família e o militar envolvido são diferentes

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 11:05

Fernando da Silva Santos, de 32 anos, morto no bairro Grande Vitória Crédito: Acervo familiar

Um pintor de 32 anos, identificado como Fernando da Silva Santos, foi morto a tiros por um soldado da Polícia Militar após uma confusão durante uma festa de aniversário no bairro Grande Vitória, na Capital. O caso aconteceu na noite de domingo (16), e tem versões diferentes.

Familiares conversaram com o repórter André Afonso, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (17). Eles afirmaram que Fernando estava na festa de um parente quando um penetra apareceu. Os dois teriam começado a discutir até que o homem jogou cerveja no rosto do pintor, momento em que eles começaram a brigar.

Ainda de acordo com a família, o penetra deixou o local. A suspeita dos parentes é que ele tenha ido chamar outro homem — o policial militar —, que apareceu em seguida, armado e em uma motocicleta, e disparou contra Fernando. Segundo a perícia, o pintor foi atingido nas costas, no braço, no tórax e no rosto.

Soldado da PM dá outra versão

O soldado da PM deu outra versão sobre o caso. Conforme o boletim de ocorrência, ele afirmou que estava na casa de um tio quando saiu, de motocicleta, e viu Fernando na rua com uma pistola na mão. O agente disse que "se abrigou e verbalizou que se tratava de um policial militar, que era para soltar o armamento e deitar no chão, porém, as ordens não foram atendidas e ele foi ao encontro do militar ainda com o armamento nas mãos". O policial contou que, nesse momento, atirou contra o pintor.

O militar afirmou que recolheu a arma que seria de Fernando e viu que era falsa. Ele pediu apoio via 190. Houve um princípio de confusão da rua, mas foi controlado.

Terceira versão em relato de testemunha

Outra versão é de uma testemunha ouvida pelos policiais atenderam a ocorrência. Segundo o boletim, uma pessoa descreveu que, mais cedo, Fernando teria agredido e ameaçado um homem, e, em seguida, teria voltado com uma arma na mão, momento em que o soldado apareceu. Ela também relatou que o pintor não teria obedecido à ordem do militar para soltar o armamento.

Fernando deixa três filhos: duas meninas, de 12 e nove anos, e um menino de sete anos. A reportagem de A Gazeta perguntou à Polícia Militar se o soldado será investigado, e também solicitou um posicionamento da Polícia Civil, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

