Motociclista que matou idoso atropelado ao "dar grau" na Serra é preso

Jovem de 23 anos teria atingido casal enquanto empinava moto; idoso morreu e esposa segue em recuperação

Publicado em 25 de novembro de 2025 às 09:39

O motociclista suspeito de atropelar um casal de idosos no dia 17 de novembro, em Porto Canoa, na Serra, foi preso pela Delegacia de Delitos de Trânsito (DDT) na manhã desta terça-feira. As vítimas atravessavam a principal via do bairro quando foram atingidas pelo jovem, identificado como Thierry da Cruz Ribeiro, de 23 anos, que, segundo testemunhas e imagens de câmeras, estava “dando grau” — manobra em que o condutor empina a moto com a roda dianteira suspensa.

José Geraldo Tôrres, de 82 anos, morreu no local devido à força do impacto. Já sua esposa, Maria Auxiliadora Tôrres, de 78 anos, foi socorrida.

Após a colisão, Thierry fugiu, abandonando a moto no local. Ele chegou a se apresentar à Polícia Civil, acompanhado de uma advogada, no dia 18, mas foi ouvido e liberado, pois a Justiça ainda não havia decretado sua prisão.

José Geraldo Torres e Maria Auxiliadora Torres foram atropelados por motociclista na Serra; ele moreu Crédito: Acervo pessoal

Idosa sai da UTI

Maria Auxiliadora apresentou melhora no quadro clínico, deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferida para um quarto do Hospital Meridional Serra, onde permanecia internada até última publicação da família nas redes sociais. Em um post no Instagram, na sexta-feira (21), eles agradeceram o apoio e as orações.

Na mensagem, a família reforça que considera o caso como um crime. "Que a justiça alcance todas as situações semelhantes, acolhendo aqueles que, como nós, enfrentam a dor de perder um ente querido de maneira tão brutal. Esperamos que, em breve, as leis brasileiras sejam mais rigorosas com esse e outros tipos de violência, para o bem de todos", diz trecho.

